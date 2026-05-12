Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Libor Novák

12. května 2026 8:27

Keir Starmer, předseda Labouristické strany Foto: Flickr/Keir Starmer

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

Po ranním projevu předsedy vlády se počty nespokojených zákonodárců začaly dramaticky zvyšovat. Například server LabourList ke konci včerejšího večera evidoval již sedmdesát sedm jmen poslanců Labouristické strany, kteří požadují premiérův odchod. Tento trend ukazuje na prohlubující se krizi důvěry uvnitř vládní strany, která se po vyhlášení volebních výsledků ocitla v chaosu.

Významnou změnou je také složení osobností, které se proti Starmerovi otevřeně staví. Původně přicházela kritika především z levicového křídla strany, zatímco příznivci Andyho Burnhama volali spíše po jasně stanoveném harmonogramu pro spořádané předání moci. Tato taktika měla pravděpodobně poskytnout Burnhamovi dostatek času na to, aby stihl vyhrát doplňovací volby ještě před zahájením souboje o nové vedení.

Situace se však během včerejšího odpoledne vyostřila, když se k výzvám začali připojovat i loajalisté a vlivní stoupenci Wese Streetinga. Do podvečerních hodin se k nespokojencům přidali dokonce i parlamentní soukromí tajemníci, kteří jsou oficiálně součástí vládního aparátu. Tento posun naznačuje, že podpora premiéra se hroutí i mezi lidmi, kteří jsou s ním úzce profesně spjati.

Nejkritičtější moment nastal ve chvíli, kdy Starmerovi začali v soukromí naznačovat nutnost odchodu i někteří ministři jeho kabinetu. Podle informací z vládních kruhů se jednalo o velmi vážné rozhovory, které měly premiéra připravit na nevyhnutelný konec. Atmosféra v Downing Street je nyní velmi napjatá, protože se očekává výsledek dnešního ranního zasedání celého kabinetu.

Mezi ministry, kteří premiérovi doporučili dohlédnout na spořádané předání moci, jsou údajně i klíčové postavy jako ministryně zahraničí Yvette Cooper a ministryně vnitra Shabana Mahmood. Obě političky se domnívají, že drtivé volební porážky představují pro Starmerův úřad smrtící ránu. Podle nich je nyní prioritou zabránit dalšímu poškozování strany a zajistit stabilitu země prostřednictvím nového vedení.

O další formě postupu s předsedou vlády diskutovali také John Healey a David Lammy. Jejich postoj je popisován jako snaha o zodpovědný, důstojný a uspořádaný přístup k tomu, co bude po Starmerově odchodu následovat. Tato skupina politiků se nesnaží o agresivní převrat, ale spíše o nalezení cesty, která by minimalizovala politické škody v citlivém období.

Na druhé straně v kabinetu stále zůstávají lidé, kteří jsou odhodláni za premiéra bojovat až do konce. Mezi jeho nejvěrnější spojence v tuto chvíli patří Richard Hermer a Steve Reed, kteří ho aktivně povzbuzují k tomu, aby se pokusům o své sesazení postavil. Starmer sám včera potvrdil, že hodlá bojovat proti jakékoliv snaze o jeho nucené odstranění z funkce.

Dnešní zasedání vlády začíná po deváté hodině ranní a očekává se, že bude mít dramatický průběh. Přestože má premiér stále své zastánce, jeho pozice je vnímána jako extrémně nejistá a ohrožená ze všech stran. Politologové nevylučují, že by ještě před koncem dnešního dne mohl být představen konkrétní plán na jeho odstoupení z úřadu.

Veškeré dění je sledováno v kontextu širší politické situace, kdy se vládní strana pokouší najít novou identitu po volebním neúspěchu. Starmerova snaha udržet se u moci naráží na tvrdou realitu klesajících preferencí a nespokojenosti vlastních poslanců.  

9. května 2026 21:26

Zdroj: Libor Novák

