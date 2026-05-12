Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.
Po ranním projevu předsedy vlády se počty nespokojených zákonodárců začaly dramaticky zvyšovat. Například server LabourList ke konci včerejšího večera evidoval již sedmdesát sedm jmen poslanců Labouristické strany, kteří požadují premiérův odchod. Tento trend ukazuje na prohlubující se krizi důvěry uvnitř vládní strany, která se po vyhlášení volebních výsledků ocitla v chaosu.
Významnou změnou je také složení osobností, které se proti Starmerovi otevřeně staví. Původně přicházela kritika především z levicového křídla strany, zatímco příznivci Andyho Burnhama volali spíše po jasně stanoveném harmonogramu pro spořádané předání moci. Tato taktika měla pravděpodobně poskytnout Burnhamovi dostatek času na to, aby stihl vyhrát doplňovací volby ještě před zahájením souboje o nové vedení.
Situace se však během včerejšího odpoledne vyostřila, když se k výzvám začali připojovat i loajalisté a vlivní stoupenci Wese Streetinga. Do podvečerních hodin se k nespokojencům přidali dokonce i parlamentní soukromí tajemníci, kteří jsou oficiálně součástí vládního aparátu. Tento posun naznačuje, že podpora premiéra se hroutí i mezi lidmi, kteří jsou s ním úzce profesně spjati.
Nejkritičtější moment nastal ve chvíli, kdy Starmerovi začali v soukromí naznačovat nutnost odchodu i někteří ministři jeho kabinetu. Podle informací z vládních kruhů se jednalo o velmi vážné rozhovory, které měly premiéra připravit na nevyhnutelný konec. Atmosféra v Downing Street je nyní velmi napjatá, protože se očekává výsledek dnešního ranního zasedání celého kabinetu.
Mezi ministry, kteří premiérovi doporučili dohlédnout na spořádané předání moci, jsou údajně i klíčové postavy jako ministryně zahraničí Yvette Cooper a ministryně vnitra Shabana Mahmood. Obě političky se domnívají, že drtivé volební porážky představují pro Starmerův úřad smrtící ránu. Podle nich je nyní prioritou zabránit dalšímu poškozování strany a zajistit stabilitu země prostřednictvím nového vedení.
O další formě postupu s předsedou vlády diskutovali také John Healey a David Lammy. Jejich postoj je popisován jako snaha o zodpovědný, důstojný a uspořádaný přístup k tomu, co bude po Starmerově odchodu následovat. Tato skupina politiků se nesnaží o agresivní převrat, ale spíše o nalezení cesty, která by minimalizovala politické škody v citlivém období.
Na druhé straně v kabinetu stále zůstávají lidé, kteří jsou odhodláni za premiéra bojovat až do konce. Mezi jeho nejvěrnější spojence v tuto chvíli patří Richard Hermer a Steve Reed, kteří ho aktivně povzbuzují k tomu, aby se pokusům o své sesazení postavil. Starmer sám včera potvrdil, že hodlá bojovat proti jakékoliv snaze o jeho nucené odstranění z funkce.
Dnešní zasedání vlády začíná po deváté hodině ranní a očekává se, že bude mít dramatický průběh. Přestože má premiér stále své zastánce, jeho pozice je vnímána jako extrémně nejistá a ohrožená ze všech stran. Politologové nevylučují, že by ještě před koncem dnešního dne mohl být představen konkrétní plán na jeho odstoupení z úřadu.
Veškeré dění je sledováno v kontextu širší politické situace, kdy se vládní strana pokouší najít novou identitu po volebním neúspěchu. Starmerova snaha udržet se u moci naráží na tvrdou realitu klesajících preferencí a nespokojenosti vlastních poslanců.
Související
Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci
Zlomový moment po vítězství nad nemocí. Princezna Kate se chystá do Itálie
Velká Británie , Keir Starmer (labouristi)
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout
před 2 hodinami
Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky
včera
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
včera
Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL
včera
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
včera
Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem
Aktualizováno včera
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
včera
Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách
včera
Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino
včera
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
včera
Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl
včera
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
včera
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
včera
Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové
včera
Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře
včera
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
včera
Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova
včera
Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh
včera
Počasí příští víkend: Sobotu může zkazit déšť, v neděli hrozí i bouřky
10. května 2026 21:10
Severní Korea schválila plán jaderného útoku, pokud dojde k atentátu na Kim Čong-una
Severní Korea přistoupila k zásadní změně své ústavy, která má zajistit přežití režimu i v případě nejhoršího scénáře. Nově zakotvená pravidla ukládají armádě povinnost zahájit okamžitý a automatický jaderný odvetný úder, pokud by došlo k atentátu na nejvyššího vůdce Kim Čong-una ze strany cizího nepřítele.
Zdroj: Libor Novák