Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Jan Hrabě

11. května 2026 19:37

SK Slavia Praha, stadion v Edenu.

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

Ministerstvo vnitra zároveň poděkovalo všem zasahujícím policistům za profesionální a rychlý zásah při zajišťování bezpečnosti diváků i veřejného pořádku během fotbalového utkání SK Slavia Praha – AC Sparta Praha. "Policisté dlouhodobě odvádějí při zabezpečení rizikových sportovních utkání vysoce profesionální práci a ve spolupráci s pořadateli, kluby i fotbalovými organizacemi přispívají k tomu, že většina sportovních akcí probíhá bez vážnějších incidentů," uvedla Adéla Dittmannová z odboru komunikace ministerstva. 

Po sobotních událostech na pražském derby ministerstvo v souladu se zákonem o podpoře sportu zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha ohledně toho, zda nedošlo ze strany klubu k závažným porušením povinností při zajištění bezpečnosti na stadionu. Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s Policií ČR. Ministerstvo postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.

Podle úřadu je současný legislativní rámec v oblasti bezpečnosti sportovních akcí dostatečný a funkční. Právní řád disponuje účinnými nástroji v oblasti přestupkového i trestního práva. "V minulosti již došlo k výraznému zpřísnění postihů za přestupky na sportovních akcích, včetně zákazu používání a vnášení pyrotechniky na stadiony či možnosti ukládání zákazu návštěvy sportovních akcí," sdělila Dittmannová.

Za závažnější jednání lze podle trestního zákoníku uložit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let. Zákon o podpoře sportu zároveň jasně stanoví odpovědnost vlastníků a provozovatelů stadionů za bezpečnost uvnitř sportovišť.

"Pořadatelé i soukromé bezpečnostní agentury mají tedy k dispozici dostatečné pravomoci i nástroje k zajištění bezpečnosti návštěvníků a k vymáhání návštěvního řádu, většina problémových situací však vzniká z podcenění stavu, nedokonalé bezpečnostní infrastruktury stadionu či ignorování a zlehčování problémů. Vnášení pyrotechniky a její používání na stadionech je jedním z nejzávažnějších bezpečnostních problémů současných sportovních akcí. Přesto je její použití u některých klubů dlouhodobě tolerováno. Právě důsledné dodržování návštěvních řádů a odpovědný přístup pořadatelů jsou přitom základní podmínkou bezpečného průběhu utkání," zmínila Dittmannová. 

Ministerstvo vnitra současně zdůraznilo, že spolupráce mezi státem, Policií ČR, LFA, FAČR i většinou klubů je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. "Díky této součinnosti v posledních letech výrazně ubylo excesů spojených s diváckým násilím a většina rizikových utkání probíhá bez závažných problémů. Resort vnitra bude i nadále důsledně vykonávat svou metodickou, koordinační i kontrolní roli a pokračovat v jednáních se všemi relevantními partnery s cílem zajistit bezpečné prostředí na českých stadionech," dodala mluvčí. 

Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.

Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá

Fotbalová Slavia potrestala prvního z fanoušků, kteří vběhli v sobotu večer krátce před koncem zápasu se Spartou na hřiště v Edenu. Jedná se o fanouška, který napadl s kelímkem s pivem sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Jak uvedla Slavia, právě on byl potrestán doživotním vstupem na stadion. Předseda klubového představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak v neděli také oznámil, že fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v zápase dostali červenou kartu, v klubu definitivně skončili a že si tak budou moct v létě hledat nové angažmá.

