Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru

Jan Hrabě

11. května 2026 21:56

Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí ubezpečil občany, že riziko hantavirové infekce v Česku je velmi nízké, protože virus se v Evropě přirozeně nevyskytuje. Vojtěch ale zdůraznil, že zdravotnické složky nepodceňují situaci. 

"V souvislosti s informacemi o výskytu hantaviru Andes v zahraničí chci uvést, že podle hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává riziko pro obyvatele České republiky velmi nízké. Virus se v Evropě přirozeně nevyskytuje," napsal Vojtěch v pondělí na sociální síti X.

Ministr každopádně zdůraznil, že jeho úřad ve spolupráci s hygieniky a SZÚ situaci průběžně monitoruje a je v kontaktu s mezinárodními partnery. "Podrobné informace a doporučení prostřednictvím hlavní hygieničky obdrží také krajské hygienické stanice, lékaři a další zdravotnické instituce," dodal. 

V pondělí potvrdila první případ hantavirové infekce Francie. Prokázala se u francouzské občanky z lodi, kde několik lidí dokonce nemoci podlehlo. Jde o ženu, která byla jedním z pěti francouzských pasažérů na lodi MV Hondius. V izolaci v Paříži se začala v neděli večer cítit špatně. Provedené testy následně u dotyčné potvrdily nákazu hantavirem.

Tři lidé na palubě lodi MV Hondius zemřeli, konkrétně nizozemský pár a jedna německá občanka. Další pasažéři onemocněli vzácnou nemocí, která se běžně šíří mezi hlodavci. Experti nejspíš i z toho důvodu ubezpečili veřejnost, že riziko pro globální zdraví je nízké. Odmítli tak přirovnání k pandemii nemoci covid-19. 

Specifická léčba hantavirových infekcí není dostupná a není k dispozici ani účinná vakcína. Nákaza běžně nejvíce hrozí osobám, které se pohybují v místech výskytu hlodavců – např. lidé tábořící v přírodě, vojáci, lesníci, myslivci, osoby bez domova, lidé zasaženi přírodními katastrofami a podobně.  

V riziku se mohou ocitnout také lidé, kteří uklízejí zanedbané sklepy, kůlny či sklady krmiv, kde dochází ke zvíření prachu kontaminovaného výměšky hlodavců. Při podobných rizikových aktivitách je proto vhodná ochrana dýchacích cest účinným respirátorem.

