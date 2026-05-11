Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně

I v nejvyšších patrech české politiky se řeší incident ze sobotního fotbalového utkání mezi Slavií a Spartou. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil nedohrané derby na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády za ostudu.
"Je to strašná ostuda, je to úplně hrozné," komentoval Babiš události ze závěru zápasu, který se nedohrál. Podle premiéra došlo k obrovskému selhání, z něhož se tuzemské fotbalové prostředí musí ponaučit.
"Skutečně ta změna musí být brutální a musí se udělat takové opatření. Nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion a mají ty světlice a tyhle věci," uvedl premiér. Podle ministra pro sport Borise Šťastného se politici musí událostí zabývat a pokusit se o minimalizaci rizika násilí na stadionech.
"V souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním v pražských Vršovicích a následným jednáním fanoušků kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro několika trestných činů. V případě napadení brankáře jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin výtržnictví," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová v pondělí.
Kriminalisté se také zabývají vniknutím fanoušků na hrací plochu, napadením sektoru fanoušků hostí světlicemi, poškozením LED panelů a hrací plochy. Škoda byla předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun. Úkony trestního řízení byly zahájeny i v souvislosti s poškozením toalet a sedaček.
Policie zároveň vyhodnocuje desítky kamerových záznamů a snaží se získat další, například od médií. "Policistům se již podařilo ztotožnit několik osob, které se podílely na napadení brankáře, a několik dalších osob, které jsou podezřelé z protiprávního jednání," sdělila mluvčí.
"V tento okamžik bychom chtěli vyzvat všechny fanoušky, kteří vběhli na hrací plochu v době utkání, nebo se dopustili dalšího protiprávního jednání, aby se nám sami přihlásili na linku 158," dodala Kropáčová.
Sobotní derby pražských "S" v rámci druhého kola nadstavbové skupiny o titul se nedohrálo, protože fanoušci zhruba tři minuty před vypršením nastaveného času vnikli na hřiště. Slavia v tu chvíli vedla 3:2. Kdyby zápas dovedla do zdárného konce, získala by mistrovskou trofej. Nyní hrozí kontumace zápasu ve prospěch Sparty, rozhodne disciplinární komise LFA.
