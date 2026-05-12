Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Libor Novák

12. května 2026 9:59

Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

Loď Ursa Major, dříve známá pod jménem Sparta 3, byla veteránem ruských vojenských operací v Sýrii. Před svou poslední plavbou kotvila v ruském přístavu Usť-Luga a následně v Petrohradu. Ačkoliv oficiální dokumenty uváděly, že loď míří do Vladivostoku na ruském Dálném východě, náklad v podobě dvou obřích jeřábů, prázdných kontejnerů a dvou rozměrných „poklopů“ vzbuzoval podezření. Vyšetřovatelé se domnívají, že tyto jeřáby měly sloužit k vykládce citlivého materiálu v severokorejském přístavu Rason.

Cesta plavidla byla od počátku pečlivě sledována námořnictvem zemí NATO. Portugalské a španělské síly monitorovaly pohyb lodi, kterou doprovázela dvě ruská vojenská plavidla, Ivan Gren a Aleksandr Otrakovskij. K prvnímu podezřelému incidentu došlo 22. prosince v španělských vodách, kdy loď náhle a výrazně zpomalila. Přestože posádka španělským záchranářům tvrdila, že je vše v pořádku, o den později vyslala naléhavé volání o pomoc po sérii explozí na pravoboku.

Výbuchy, které pravděpodobně zasáhly strojovnu, byly fatální. Při incidentu zahynuli dva členové posádky, zatímco zbylých čtrnáct lidí se podařilo evakuovat na záchranném člunu. Šestnáct minut po příjezdu španělské pomoci však zasáhla ruská vojenská loď Ivan Gren. Ta nařídila ostatním plavidlům v okolí, aby se držela v bezpečné vzdálenosti, a agresivně požadovala okamžité vydání zachráněné posádky.

Záhadu prohloubilo dění bezprostředně před potopením lodi. Přestože se zdálo, že Ursa Major zůstane na hladině, Rusové odpálili červené světlice a následovaly čtyři silné exploze. Seismické stanice zaznamenaly otřesy připomínající podmořské miny. Krátce nato loď zmizela pod hladinou Středozemního moře. Podle vyšetřovatelů mohlo jít o cílenou likvidaci plavidla samotnými Rusy, aby se k nákladu nedostal nikdo cizí.

Španělská vláda se k incidentu vyjádřila až po značném tlaku opozice. V oficiálním prohlášení potvrdila, že ruský kapitán Igor Anisimov během výslechů v Cartageně přiznal, co loď skutečně vezla. Přiznal, že pod falešným označením „poklopy“ se ve skutečnosti skrývaly komponenty dvou jaderných reaktorů podobných těm, které pohánějí ponorky. Kapitán však nedokázal potvrdit, zda reaktory již obsahovaly jaderné palivo.

Další vrstvu záhady tvoří aktivita americké armády. V uplynulém roce nad místem potopení dvakrát proletěl specializovaný letoun WC-135R, známý jako „nukleární slídil“. Tento stroj je určen k detekci radioaktivních částic v atmosféře. Americké úřady lety potvrdily, ale odmítly sdělit jakékoli konkrétní výsledky analýz. Španělsko sice nehlásí zvýšenou radiaci u svého pobřeží, ale přítomnost těchto letadel naznačuje, že obavy z úniku materiálu jsou reálné.

Samotná příčina prvotního poškození lodi je předmětem spekulací. Španělské vyšetřování pracuje s teorií, že trup lodi mohl být proražen speciálním typem torpéda Barracuda, které využívá superkavitaci k dosažení extrémních rychlostí. Tato zbraň dokáže zasáhnout cíl téměř bezhlučně a bez klasické exploze, což by odpovídalo náhlému zpomalení lodi bez slyšitelného výbuchu. Jiní experti se však přiklánějí k možnosti použití přísavné miny s usměrněnou náloží.

Odborníci na námořní obranu zdůrazňují, že pokud by Rusko skutečně předalo jadernou technologii Severní Koreji, šlo by o zásadní geopolitický posun. Pchjongjang dlouhodobě usiluje o vlastní jaderné ponorky a nedávno představil svůj první prototyp. Pomoc Moskvy by mohla být odměnou za vyslání severokorejských vojáků do války na Ukrajině, kde pomáhají ruské armádě v boji proti ukrajinským silám.

Týden po potopení se na místo vrátila ruská loď Jantar, která je často spojována se špionážními aktivitami a podmořskými sabotážemi. Podle zdrojů z vyšetřování nad vrakem operovala pět dní a během té doby byly zaznamenány další čtyři výbuchy. Předpokládá se, že se Rusové snažili zničit zbývající citlivé části lodi na mořském dně, aby definitivně znemožnili jejich případné vyzvednutí nebo analýzu.

Vrak lodi Ursa Major nyní odpočívá v hloubce přibližně 2 500 metrů. Španělská vláda tvrdí, že vyzvednutí datového záznamníku, tzv. černé skříňky, je v takové hloubce technicky příliš riskantní a náročné. Kritici však namítají, že moderní technologie takové operace umožňují, a spekulují, zda skříňku již dávno nevyzvedla některá ze zúčastněných mocností v rámci utajované operace.

Celý incident se odehrál v posledních týdnech administrativy Joea Bidena, v době, kdy napětí mezi Západem a Ruskem dosahovalo vrcholu. Pokud šlo skutečně o sabotáž ze strany západních sil, byla provedena tak, aby nedošlo k přímé a veřejné eskalaci konfliktu s Moskvou. Tajemství o skutečném nákladu a vinících výbuchů tak nejspíše zůstane i nadále ukryto na dně Středozemního moře.

Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce

Světová zdravotnická organizace (WHO)

WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka

Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že na palubě nizozemské výletní lodi MV Hondius, kde v uplynulých dnech zemřeli tři lidé, mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka. Virus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, avšak v tomto specifickém případě se odborníci domnívají, že k infekci mohlo dojít mezi osobami v „mimořádně blízkém kontaktu“. WHO zároveň zdůraznila, že celkové riziko pro širší veřejnost zůstává nízké.

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

před 1 hodinou

Jaroslav Tvrdí

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

Ilustrační fotografie.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

SK Slavia Praha, stadion v Edenu.

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Pendolino, ilustrační fotografie.

Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

Roman Červenka a Ondřej Vetchý

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa

Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem. 

