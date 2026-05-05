WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka

Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že na palubě nizozemské výletní lodi MV Hondius, kde v uplynulých dnech zemřeli tři lidé, mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka. Virus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, avšak v tomto specifickém případě se odborníci domnívají, že k infekci mohlo dojít mezi osobami v „mimořádně blízkém kontaktu“. WHO zároveň zdůraznila, že celkové riziko pro širší veřejnost zůstává nízké.
Plavidlo, které před měsícem vyplulo z Argentiny na cestu přes Atlantik, v současnosti kotví u Kapverdských ostrovů. Na palubě zůstává 149 lidí ze 23 zemí, včetně přibližně 20 Britů. Provozovatel lodi, společnost Oceanwide Expeditions, potvrdil, že dva členové posádky – jeden Brit a jeden Nizozemec – budou letecky evakuováni do Nizozemska poté, co se u nich projevily akutní respirační symptomy. Spolu s nimi má být evakuována i osoba blízká zemřelému německému turistovi.
Na palubu lodi již vstoupily lékařské týmy z Kapverd s podporou WHO, aby pomohly s řešením podezřelých případů a testováním dalších osob s příznaky. Podle nejnovější zprávy bylo identifikováno celkem sedm případů, z toho dva potvrzené a pět podezřelých. Mezi potvrzené případy patří zesnulá Nizozemka a devětašedesátiletý Brit, který byl již dříve transportován do nemocnice v Jihoafrické republice.
Vyšetřovatelé pracují s hypotézou, že se jedná o kmen Andes. Tento konkrétní typ hantaviru se vyskytuje v Jižní Americe, kde plavba začala, a je znám tím, že u něj může docházet k přenosu mezi lidmi. Přestože na lodi nebyla hlášena přítomnost krys, odborníci zvažují možnost, že se první pacient nakazil ještě před naloděním nebo během zastávek na ostrovech, které plavidlo cestou navštívilo.
Budoucí trasa lodi zůstává nejasná. WHO sice uvedla, že Španělsko povolilo plavidlu zakotvit na Kanárských ostrovech, španělské ministerstvo zdravotnictví však tyto informace mírní. Madrid prohlásil, že rozhodnutí padne až na základě epidemiologických dat shromážděných během cesty kolem Kapverd. Španělské úřady jsou připraveny situaci řešit, včetně případné dezinfekce a lékařské péče, zatím však nepotvrdily, zda cestujícím umožní vystoupit na pevninu.
Navzdory přísným preventivním opatřením, která zahrnují nošení ochranných obleků personálem a izolaci nemocných, je nálada na lodi podle některých pasažérů relativně dobrá. Mezi lidmi však přetrvává značná nejistota. Rodina zemřelého nizozemského páru v emotivním prohlášení uvedla, že jejich společná cesta byla náhle a trvale přerušena, a vyjádřila přání převézt své blízké domů a uctít jejich památku v soukromí.
Podezření na propuknutí nákazy hantavirem na výletní lodi MV Hondius uprostřed Atlantského oceánu si vyžádalo již tři oběti. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí potvrdila úmrtí tří cestujících a jeden další potvrzený případ, přičemž nejméně jeden člověk zůstává v kritickém stavu v intenzivní péči v Jihoafrické republice. Úřady aktuálně prověřují dalších pět podezřelých případů mezi pasažéry.
Zdroj: Libor Novák