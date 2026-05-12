EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Libor Novák

12. května 2026 11:33

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

Podle vyjádření šéfky Komise na konferenci v Kodani je nutné zvážit takzvaný „odklad sociálních médií“. Von der Leyenová zdůraznila, že dětství a rané dospívání jsou formativní roky, ve kterých jsou mladí lidé velmi zranitelní. Posunutí věkové hranice by jim mělo poskytnout více času na to, aby se stali odolnějšími vůči negativním vlivům online světa, než do něj naplno vstoupí.

Evropská unie se v tomto ohledu hodlá inspirovat Austrálií, kterou von der Leyenová označila za průkopníka. Austrálie již dříve zavedla minimální věkovou hranici 16 let pro přístup k sociálním sítím. Brusel nyní zkoumá, zda by podobný model mohl fungovat i v evropském kontextu, přičemž se čeká na závěry panelu odborníků, kteří se bezpečností dětí na internetu zabývají.

Iniciativa na úrovni EU přichází v době, kdy některé členské státy již začaly jednat na vlastní pěst. Například Francie se aktivně snaží zvýšit věkovou hranici pro sociální sítě na 15 let. Paříž také patří mezi hlavní zastánce toho, aby se tato problematika neřešila pouze lokálně, ale aby vzniklo jednotné celoevropské řešení, které by zjednodušilo pravidla pro uživatele i platformy.

Zvýšení věkového limitu však nezbavuje technologické firmy jejich odpovědnosti. Von der Leyenová připomněla, že společnosti musí své platformy navrhovat jako bezpečné již od základu, což jim ukládá evropský Akt o digitálních službách (DSA). Regulace věku je tedy pouze jednou částí širší strategie, jak zajistit zdravější digitální prostředí pro nejmladší generaci.

Úspěch takového opatření ovšem závisí na jednom zásadním technickém prvku, a tím je spolehlivé ověřování věku. Bez funkčního mechanismu, který by dokázal skutečný věk uživatele ověřit, by jakékoliv věkové omezení zůstalo pouze na papíře. V této souvislosti předsedkyně Komise poukázala na nedávno představenou unijní aplikaci pro ověřování věku.

Právě tato aplikace se přitom stala terčem ostré kritiky kvůli údajným bezpečnostním nedostatkům. Odborníci upozorňovali na mezery v zabezpečení dat, které by mohly ohrozit soukromí uživatelů. Von der Leyenová však v Kodani tyto obavy odmítla a trvala na tom, že aplikace splňuje všechny nezbytné požadavky a je připravena k nasazení.

Diskuse o omezení přístupu k sociálním sítím se úzce dotýká také duševního zdraví mládeže. Odborníci dlouhodobě varují před riziky spojenými s nadměrným užíváním platforem, jako jsou poruchy soustředění, kyberšikana nebo negativní dopad na sebevědomí. Legislativní návrh by tak měl být odpovědí na rostoucí obavy rodičů i pedagogů z dopadů digitálních technologií.

Kromě věkových limitů se Evropská komise zaměřuje i na moderování obsahu a ochranu osobních údajů. Akt o digitálních službách již nyní dává unijním orgánům silné nástroje, jak postihovat firmy, které dostatečně nebojuje proti škodlivému obsahu. Nový návrh na zvýšení věkové hranice by tyto pravomoci dále doplnil v oblasti specificky zaměřené na mládež. 

Aktualizováno včera

Francie potvrdila první případ hantavirové infekce

Související

MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.
Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce

Transatlantické obchodní vztahy procházejí další hlubokou krizí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od části přelomové dohody o clech, kterou uzavřel s lídry Evropské unie loni v létě ve Skotsku. Trump ostře zkritizoval Brusel za příliš pomalou ratifikaci ujednání a na sociální síti Truth Social oznámil, že zvýší cla na automobily a nákladní vozy dovážené z EU do Spojených států z nynějších 15 % na 25 %.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Ursula von der Leyenová sociální sítě

Aktuálně se děje

před 26 minutami

Ilustrační foto

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

před 1 hodinou

Jaroslav Tvrdí

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

před 2 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

před 4 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu.

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

včera

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Aktualizováno včera

včera

včera

Pendolino, ilustrační fotografie.

Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Roman Červenka a Ondřej Vetchý

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

včera

Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa

Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy