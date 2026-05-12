EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.
Podle vyjádření šéfky Komise na konferenci v Kodani je nutné zvážit takzvaný „odklad sociálních médií“. Von der Leyenová zdůraznila, že dětství a rané dospívání jsou formativní roky, ve kterých jsou mladí lidé velmi zranitelní. Posunutí věkové hranice by jim mělo poskytnout více času na to, aby se stali odolnějšími vůči negativním vlivům online světa, než do něj naplno vstoupí.
Evropská unie se v tomto ohledu hodlá inspirovat Austrálií, kterou von der Leyenová označila za průkopníka. Austrálie již dříve zavedla minimální věkovou hranici 16 let pro přístup k sociálním sítím. Brusel nyní zkoumá, zda by podobný model mohl fungovat i v evropském kontextu, přičemž se čeká na závěry panelu odborníků, kteří se bezpečností dětí na internetu zabývají.
Iniciativa na úrovni EU přichází v době, kdy některé členské státy již začaly jednat na vlastní pěst. Například Francie se aktivně snaží zvýšit věkovou hranici pro sociální sítě na 15 let. Paříž také patří mezi hlavní zastánce toho, aby se tato problematika neřešila pouze lokálně, ale aby vzniklo jednotné celoevropské řešení, které by zjednodušilo pravidla pro uživatele i platformy.
Zvýšení věkového limitu však nezbavuje technologické firmy jejich odpovědnosti. Von der Leyenová připomněla, že společnosti musí své platformy navrhovat jako bezpečné již od základu, což jim ukládá evropský Akt o digitálních službách (DSA). Regulace věku je tedy pouze jednou částí širší strategie, jak zajistit zdravější digitální prostředí pro nejmladší generaci.
Úspěch takového opatření ovšem závisí na jednom zásadním technickém prvku, a tím je spolehlivé ověřování věku. Bez funkčního mechanismu, který by dokázal skutečný věk uživatele ověřit, by jakékoliv věkové omezení zůstalo pouze na papíře. V této souvislosti předsedkyně Komise poukázala na nedávno představenou unijní aplikaci pro ověřování věku.
Právě tato aplikace se přitom stala terčem ostré kritiky kvůli údajným bezpečnostním nedostatkům. Odborníci upozorňovali na mezery v zabezpečení dat, které by mohly ohrozit soukromí uživatelů. Von der Leyenová však v Kodani tyto obavy odmítla a trvala na tom, že aplikace splňuje všechny nezbytné požadavky a je připravena k nasazení.
Diskuse o omezení přístupu k sociálním sítím se úzce dotýká také duševního zdraví mládeže. Odborníci dlouhodobě varují před riziky spojenými s nadměrným užíváním platforem, jako jsou poruchy soustředění, kyberšikana nebo negativní dopad na sebevědomí. Legislativní návrh by tak měl být odpovědí na rostoucí obavy rodičů i pedagogů z dopadů digitálních technologií.
Kromě věkových limitů se Evropská komise zaměřuje i na moderování obsahu a ochranu osobních údajů. Akt o digitálních službách již nyní dává unijním orgánům silné nástroje, jak postihovat firmy, které dostatečně nebojuje proti škodlivému obsahu. Nový návrh na zvýšení věkové hranice by tyto pravomoci dále doplnil v oblasti specificky zaměřené na mládež.
Související
Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius
Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce
EU (Evropská unie) , Ursula von der Leyenová , sociální sítě
Aktuálně se děje
před 26 minutami
EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě
před 1 hodinou
Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík
před 2 hodinami
Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď
před 2 hodinami
Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce
před 3 hodinami
Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout
před 4 hodinami
Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky
včera
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
včera
Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL
včera
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
včera
Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem
Aktualizováno včera
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
včera
Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách
včera
Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino
včera
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
včera
Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl
včera
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
včera
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
včera
Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové
včera
Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře
včera
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem.
Zdroj: Lucie Podzimková