Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.
Podle Tvrdíka má klub v Edenu již nainstalovanou technologii za 16 milionů korun, která dokáže výtržníky okamžitě identifikovat. Dosud byl systém vypnutý kvůli legislativě Evropské unie a ochraně osobních údajů, za což už v minulosti dostal rival ze Sparty pokutu. Majitel Slavie Pavel Tykač však dal vedení pokyn, aby systém spustilo bez ohledu na sankce od úřadů. Klub je připraven pokuty platit, dokud soudy používání technologie výslovně nezakážou, s cílem upřednostnit zdraví návštěvníků před ochranou dat.
Změny v Edenu pocítí fanoušci okamžitě. Na tribunách začíná platit absolutní zákaz pyrotechniky a jakéhokoliv zakrývání obličeje. Kdo si v hledišti navleče kuklu nebo odpálí světlici, na stadion se již nepodívá. Vedení klubu navíc zvažuje, že u turniketů zavede povinnou kontrolu občanských průkazů, aby mělo stoprocentní přehled o tom, kdo se v rizikových sektorech nachází.
Tato drastická opatření jsou přímou reakcí na události z derby, kdy na trávník vniklo zhruba 1200 lidí. Fanoušci napadali hráče soupeře a ohrožovali ostatní diváky pyrotechnikou. Slavia v reakci na to již udělila první doživotní zákaz vstupu muži, který napadl sparťanského brankáře. Jaroslav Tvrdík v této souvislosti mluví o „presumpci viny“ – klub má k dispozici ostré záběry a ti, kteří nezůstali v klidu sedět na svých místech, budou považováni za výtržníky a v Edenu skončí.
Současná situace natolik zasáhla image klubu, že vedení zrušilo veškeré plánované oslavy titulu, i kdyby ho Slavia získala. Podle Tvrdíka není v atmosféře „války“, kterou chuligáni klubu vyhlásili, místo pro radost. Peníze původně určené na oslavy se Slavia rozhodla věnovat na charitativní účely prostřednictvím svého nadačního fondu.
Vztahy s radikálním jádrem fanoušků z Tribuny Sever jsou po sobotě na bodu mrazu. Předseda klubu přiznal, že komunikace s vůdčími skupinami v posledním půlroce drhla a někteří jedinci nabyli dojmu, že jim klub patří. Tvrdík nyní vzkazuje jasně: buď bude severní tribuna bezpečná, nebo zůstane prázdná. Slavia počítá s tím, že ji tato opatření budou stát desítky milionů korun, ale bezpečnost v Edenu je pro ni nyní absolutní prioritou.
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
