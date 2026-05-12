Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Libor Novák

12. května 2026 10:45

Jaroslav Tvrdí
Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

Podle Tvrdíka má klub v Edenu již nainstalovanou technologii za 16 milionů korun, která dokáže výtržníky okamžitě identifikovat. Dosud byl systém vypnutý kvůli legislativě Evropské unie a ochraně osobních údajů, za což už v minulosti dostal rival ze Sparty pokutu. Majitel Slavie Pavel Tykač však dal vedení pokyn, aby systém spustilo bez ohledu na sankce od úřadů. Klub je připraven pokuty platit, dokud soudy používání technologie výslovně nezakážou, s cílem upřednostnit zdraví návštěvníků před ochranou dat.

Změny v Edenu pocítí fanoušci okamžitě. Na tribunách začíná platit absolutní zákaz pyrotechniky a jakéhokoliv zakrývání obličeje. Kdo si v hledišti navleče kuklu nebo odpálí světlici, na stadion se již nepodívá. Vedení klubu navíc zvažuje, že u turniketů zavede povinnou kontrolu občanských průkazů, aby mělo stoprocentní přehled o tom, kdo se v rizikových sektorech nachází.

Tato drastická opatření jsou přímou reakcí na události z derby, kdy na trávník vniklo zhruba 1200 lidí. Fanoušci napadali hráče soupeře a ohrožovali ostatní diváky pyrotechnikou. Slavia v reakci na to již udělila první doživotní zákaz vstupu muži, který napadl sparťanského brankáře. Jaroslav Tvrdík v této souvislosti mluví o „presumpci viny“ – klub má k dispozici ostré záběry a ti, kteří nezůstali v klidu sedět na svých místech, budou považováni za výtržníky a v Edenu skončí.

Současná situace natolik zasáhla image klubu, že vedení zrušilo veškeré plánované oslavy titulu, i kdyby ho Slavia získala. Podle Tvrdíka není v atmosféře „války“, kterou chuligáni klubu vyhlásili, místo pro radost. Peníze původně určené na oslavy se Slavia rozhodla věnovat na charitativní účely prostřednictvím svého nadačního fondu.

Vztahy s radikálním jádrem fanoušků z Tribuny Sever jsou po sobotě na bodu mrazu. Předseda klubu přiznal, že komunikace s vůdčími skupinami v posledním půlroce drhla a někteří jedinci nabyli dojmu, že jim klub patří. Tvrdík nyní vzkazuje jasně: buď bude severní tribuna bezpečná, nebo zůstane prázdná. Slavia počítá s tím, že ji tato opatření budou stát desítky milionů korun, ale bezpečnost v Edenu je pro ni nyní absolutní prioritou.

10. května 2026 17:03

Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá

SK Slavia Praha, stadion v Edenu.

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa

Čína konečně oficiálně potvrdila, že ji v tomto týdnu navštíví americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu má do Asie dorazit ve středu a setrvat do pátku. Návštěvu Číny už měl mít původně za sebou, ale odložil ji kvůli válce s Íránem. 

