Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Jan Hrabě

11. května 2026 16:20

Pendolino, ilustrační fotografie. Foto: České dráhy

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

Opravou projdou dva vozy jednotky číslo 6, a to čelní vůz řady 681 s tichým oddílem 2. třídy a vložený vůz řady 081 s oddílem 1. třídy, které byly při nehodě poškozeny. Zbytek jednotky zůstal provozní a využívá se např. pro zkrácení doby odstavení jednotek Pendolino během plánovaných obnov vyšších stupňů (tzv. vyvazovací oprava).

Lhůta pro opravu poškozených vozů je stanovena na dva roky a cena na 80,5 milionu Kč. V rámci veřejné zakázky vyhlášené na podzim 2025 podala nabídku jedna společnost, a to ČMŽO elektrotechnika s.r.o. z Přerova. 

Jednotka 680.006 se po opravě vrátí mezi ostatní Pendolina a bude nasazena na jejich kmenovou trať mezi Prahou a Ostravou, resp. Bohumínem. Bude obsluhovat společně s ostatními Pendoliny také další plánované spoje.

V současnosti jezdí Pendolina také do Košic, Karlových Varů a Českých Budějovic. Obsluhují i nejrychlejší vlaky v Česku s rychlostí 200 km/h na trati z Prahy do Českých Budějovic. 

Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici

Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici

Cestující Českých drah se mohou těšit na mimořádnou příležitost svézt se nejrychlejším vlakem našich severních sousedů. Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.
Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou

Česká železnice prolomila dosavadní rychlostní limit 160 km/h v pravidelné dopravě. Vysokorychlostní jednotka Pendolino Českých drah na lince z Prahy do Českých Budějovic poprvé dosahuje rychlosti až 200 km/h. Cestující se tak dostanou do jihočeské metropole v rekordním čase 95 minut, v opačném směru bude vlak ještě o pět minut rychlejší. Pendolino dosahuje své maximální rychlosti díky technologii naklápění vozů na dvou úsecích jižního koridoru, mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Doubím a Soběslaví.

