Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě.
Opravou projdou dva vozy jednotky číslo 6, a to čelní vůz řady 681 s tichým oddílem 2. třídy a vložený vůz řady 081 s oddílem 1. třídy, které byly při nehodě poškozeny. Zbytek jednotky zůstal provozní a využívá se např. pro zkrácení doby odstavení jednotek Pendolino během plánovaných obnov vyšších stupňů (tzv. vyvazovací oprava).
Lhůta pro opravu poškozených vozů je stanovena na dva roky a cena na 80,5 milionu Kč. V rámci veřejné zakázky vyhlášené na podzim 2025 podala nabídku jedna společnost, a to ČMŽO elektrotechnika s.r.o. z Přerova.
Jednotka 680.006 se po opravě vrátí mezi ostatní Pendolina a bude nasazena na jejich kmenovou trať mezi Prahou a Ostravou, resp. Bohumínem. Bude obsluhovat společně s ostatními Pendoliny také další plánované spoje.
V současnosti jezdí Pendolina také do Košic, Karlových Varů a Českých Budějovic. Obsluhují i nejrychlejší vlaky v Česku s rychlostí 200 km/h na trati z Prahy do Českých Budějovic.
Související
Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici
Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou
Pendolino , České Dráhy , Vlaky
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 1 minutou
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
před 45 minutami
Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách
před 1 hodinou
Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino
před 2 hodinami
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
před 3 hodinami
Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl
před 3 hodinami
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
před 4 hodinami
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
před 5 hodinami
Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové
před 6 hodinami
Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře
před 7 hodinami
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
před 8 hodinami
Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova
před 9 hodinami
Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh
před 10 hodinami
Počasí příští víkend: Sobotu může zkazit déšť, v neděli hrozí i bouřky
včera
Severní Korea schválila plán jaderného útoku, pokud dojde k atentátu na Kim Čong-una
včera
Sjezd sudetských Němců v Brně tříští politiky. Zbytečné otevírání starých ran, varuje Havlíček
včera
Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět
včera
Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí
včera
Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá
včera
Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty
včera
Podle titulárního sponzora ligy přichází český fotbal o důvěryhodnost
Není divu, že i titulární sponzor ligy se vyjádřil k sobotnímu incidentu v pražském Edenu, který předčasně ukončil 317. derby pražských „S“. Po něm totiž mohla Slavia získat ligový titul, pokud by nad svým pražským rivalem vyhrála, tři minuty před koncem za stavu 3:2 pro Slavii však její příznivci vtrhli na hrací plochu, napadli fotbalisty Sparty a naházeli svou pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Tím tak duel předčasně ukončili. Oním titulárním partnerem české fotbalové ligy je sázková společnost Chance, od níž přitéká do českého fotbalu více než čtvrt miliardy a je tak logické, že k tomu, co se stalo v Edenu má také co říct.
Zdroj: David Holub