Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2025 21:06

Vlaky
Vlaky Foto: České dráhy

Česká železnice prolomila dosavadní rychlostní limit 160 km/h v pravidelné dopravě. Vysokorychlostní jednotka Pendolino Českých drah na lince z Prahy do Českých Budějovic poprvé dosahuje rychlosti až 200 km/h. Cestující se tak dostanou do jihočeské metropole v rekordním čase 95 minut, v opačném směru bude vlak ještě o pět minut rychlejší. Pendolino dosahuje své maximální rychlosti díky technologii naklápění vozů na dvou úsecích jižního koridoru, mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Doubím a Soběslaví.

První Pendolino na pravidelné lince do Českých Budějovic vyrazilo jako vlak IC 591 Pendolino ve 20:27 z pražského hlavního nádraží a do jihočeské metropole dorazí ve 22:02. Ranní spoj IC 590 Pendolino vyrazí z Budějovic minutu před šestou, do Prahy přijede v 7:29. 

„Modernizace železniční tratě mezi Prahou a Českými Budějovicemi přináší další hmatatelné výsledky. Díky nasazení rychlých jednotek Pendolino a úpravám infrastruktury se podařilo zkrátit jízdní dobu a zvýšit komfort cestování. Jedná se o významný posun na české železnici, kterým položíme základ pro provoz vyššími rychlostmi na budoucích vysokorychlostních tratí, na nichž budou české vlaky jezdit až 320 km/h,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. 

„Zrychlování vlaků a celkové zkracování jízdních dob vnímám jako jeden z klíčových nástrojů v posilování konkurenceschopnosti vlakové dopravy. Jsem hrdý, že je to právě vlak Českých drah, který jako první na pravidelné lince u nás dosahuje cestovní rychlosti až 200 km/h, a věřím, že v trendu zrychlování budeme intenzivně pokračovat. Naše vlaky jsou na to totiž připraveny, nejmodernější ComfortJet spolu s vysokorychlostní lokomotivou Vectron je schopen jezdit až 230 km/h,“ popsal předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec rychlostní možnosti vlaků.

„Kromě rychlejšího cestování ale prodloužení Pendolina do Českých Budějovic přináší také nové možnosti cestování z východu na jih Čech. Večerní spoj totiž navazuje na vlak SC 500, který přijíždí z Bohumína do Prahy a fakticky i funkčně tak dochází k prodloužení tohoto spoje a vzniku unikátního přímého spojení Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Tábor – České Budějovice,“ dodal.       

Svou maximální provozní rychlost mohou Pendolina využívat v traťových úsecích Votice – Sudoměřice u Tábora a Soběslav – Doubí, které jsou pro vlaky s naklápěcí skříní projektovány na maximální rychlost 200 km/h.

„Prolomení stávajícího rychlostního limitu je pro nás víc než jen provozní změna – je to symbolické otevření nové kapitoly české železnice. Efektivní zkracování jízdních dob představuje jednu z priorit Správy železnic, a nemusíme se bavit jen o projektu vysokorychlostních tratí. Například právě tady, na koridoru z Prahy do Českých Budějovic, před námi stojí stavba tunelů mezi Nemanicemi a Ševětínem, díky kterým se podaří trať napřímit a cestujícím tak ušetřit další cenné minuty. Tunely začneme razit už v příštím roce,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

V průběhu let došlo k výraznému zkrácení jízdních dob mezi Českými Budějovicemi a Prahou. Zatímco v první polovině 90. let dosahovala běžná cestovní doba délky až 3 hodiny, nyní zvládne ranní Pendolino tu samou trasu za 90 minut. 

„Mám opravdu radost, že se na jihočeské železnici konečně odehrávají velké změny k lepšímu. Modernizují se tratě, přibývají nové vlaky a zlepšuje se komfort cestování. Pendolino do Českých Budějovic je dalším důkazem, že se jižní Čechy posouvají dopředu. Představte si, že ráno vyjedete z Budějovic a za hodinu a půl jste v centru Prahy, večer se pohodlně vrátíte zpět v jednom z nejrychlejších vlaků u nás. Ale nejde jen o rychlost, doprava musí být zároveň atraktivní, pohodlná a spolehlivá. To je standard, který si obyvatelé Jihočeského kraje bezesporu zaslouží. A nejen proto, že právě u nás se začala psát historie železnice v českých zemích,“ upozornil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

„My jsme si letos koncem července slavnostně připomínali prvopočátky naší železnice a 200 let od uvedení do provozu slavné koněspřežné dráhy. Tenkrát trvalo zdolání 128 kilometrů dlouhé trasy z Českých Budějovic do Lince celých čtrnáct hodin. V kontextu se supervlakem Pendolino, který jede z našeho krásného města do Prahy hodinu a půl je to až neuvěřitelné. Navíc místo dřevěných nepohodlných lavic nabízí velký komfort a skvělé zázemí pro celé rodiny. Myslím, že Budějčáci tento počin Českých drah velmi ocení, ranní spoj si oblíbí a budou jezdit pravidelně. Někdy se k nim samozřejmě ráda přidám,“ sdělila primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

„Zrychlení spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi na 90 minut je ukázkou toho, jak má moderní železnice vypadat. Je to přínos nejen pro Pražany, ale i pro celou republiku. Rychlejší, pohodlnější a atraktivnější cestování pomůže odlehčit silnicím a posílit železniční dopravu jako páteřní způsob přepravy. Praha vítá každý krok, který nás přibližuje modernímu evropskému standardu,“ dodal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Pendolino České Dráhy Vlaky

