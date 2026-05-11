Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

11. května 2026 18:41

Foto: NATO

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Nový vládní zmocněnec pro plnění závazků České republiky vůči NATO Jakub Landovský má za úkol zejména zabezpečovat koordinaci mezi ústředními správními úřady, spolupráci s relevantními institucemi České republiky a strukturami NATO a podporu plnění závazků České republiky v oblasti obrany, bezpečnosti, odolnosti a souvisejících výdajů. „Není to žádná trafika. Pan Landovský bude dál pracovat na Ministerstvu obrany. Dnes ráno jsme se sešli i společně s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

Vláda změnila usnesení vlády z 9. dubna 2025, které se týká vyhodnocování plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. Místo původního termínu vyhodnocení v prvním čtvrtletí 2026 stanovila nový termín na první čtvrtletí 2030. „Myslíme si, že je úplně zbytečné každý rok projednávat, jakou máme pozici k euru. My euro nechceme, takže ať si to vyřeší příští vláda někdy v prvním čtvrtletí roku 2030. Za nás není důvod o tom mluvit,“ vysvětlil premiér Babiš.

Kabinet se zabýval rovněž možností realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar. O společném projektu hovořil premiér Andrej Babiš s ázerbájdžánským prezidentem Alijevem během své cesty po zemích střední Asie. „Bylo by to skvělé, kdybychom tam mohli investovat. Všichni tam stojí v řadě kvůli dodávkám plynu, ale my si myslíme, že bychom mohli realizovat i další projekty, což by mohlo vylepšit naši vyjednávací pozici v úsilí zajistit si plyn nebo další suroviny,“ konstatoval předseda vlády.

Vláda projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce. Cílem zákona je zavést transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém mistrovských zkoušek, a napravit tak současný stav, kdy některá profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla zajišťují oborové zkoušky, ale celý systém je roztříštěný a zaměřený právě jen na členy těch konkrétních sdružení. V současné době totiž neexistuje v České republice právní úprava, která by umožnila absolventům středních škol vykonávajícím řemeslná povolání prokázat prohloubení své odborné profesní kvalifikace v důsledku dosažené praxe. Zavedení mistrovské kvalifikace a mistrovské zkoušky bude i signálem vysokého stupně kvality pro zákazníky.

Babišova vláda splnila jeden ze zásadních bodů programového prohlášení. V pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. Zároveň navrhla i změny daňových předpisů, které mají část dodatečných příjmů ze zavedení elektronické evidence tržeb vrátit zpět podnikatelům i ostatním daňovým poplatníkům. 
Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0", který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.

Operace na španělském ostrově Tenerife v neděli dopoledne nabrala na intenzitě. Podle informací ministerstva zdravotnictví probíhá evakuace výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířil hantavirus, přesně podle stanoveného harmonogramu. Plavidlo, které se stalo centrem mezinárodní pozornosti, nyní slouží jako výchozí bod pro složitou repatriační akci, do níž je zapojeno několik států.

Fotbalová Slavia potrestala prvního z fanoušků, kteří vběhli v sobotu večer krátce před koncem zápasu se Spartou na hřiště v Edenu. Jedná se o fanouška, který napadl s kelímkem s pivem sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Jak uvedla Slavia, právě on byl potrestán doživotním vstupem na stadion. Předseda klubového představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak v neděli také oznámil, že fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v zápase dostali červenou kartu, v klubu definitivně skončili a že si tak budou moct v létě hledat nové angažmá.

Ihned v neděli dopoledne se mimořádně online sešla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), aby řešila skandální konec sobotního derby pražských „S". To mohlo definitivně rozhodnout o ligovém titulu pro Slavii, ovšem tři minuty před koncem vběhli jejich příznivci na hřiště, následně napadli sparťanské hráče a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Z komuniké po tomto jednání je jasné, že až v úterý krátce před dalším ligovým kolem vynese disciplinárka tresty, bude se jednat o tresty velmi přísné.

