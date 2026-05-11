Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.
Nový vládní zmocněnec pro plnění závazků České republiky vůči NATO Jakub Landovský má za úkol zejména zabezpečovat koordinaci mezi ústředními správními úřady, spolupráci s relevantními institucemi České republiky a strukturami NATO a podporu plnění závazků České republiky v oblasti obrany, bezpečnosti, odolnosti a souvisejících výdajů. „Není to žádná trafika. Pan Landovský bude dál pracovat na Ministerstvu obrany. Dnes ráno jsme se sešli i společně s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.
Vláda změnila usnesení vlády z 9. dubna 2025, které se týká vyhodnocování plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. Místo původního termínu vyhodnocení v prvním čtvrtletí 2026 stanovila nový termín na první čtvrtletí 2030. „Myslíme si, že je úplně zbytečné každý rok projednávat, jakou máme pozici k euru. My euro nechceme, takže ať si to vyřeší příští vláda někdy v prvním čtvrtletí roku 2030. Za nás není důvod o tom mluvit,“ vysvětlil premiér Babiš.
Kabinet se zabýval rovněž možností realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar. O společném projektu hovořil premiér Andrej Babiš s ázerbájdžánským prezidentem Alijevem během své cesty po zemích střední Asie. „Bylo by to skvělé, kdybychom tam mohli investovat. Všichni tam stojí v řadě kvůli dodávkám plynu, ale my si myslíme, že bychom mohli realizovat i další projekty, což by mohlo vylepšit naši vyjednávací pozici v úsilí zajistit si plyn nebo další suroviny,“ konstatoval předseda vlády.
Vláda projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce. Cílem zákona je zavést transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém mistrovských zkoušek, a napravit tak současný stav, kdy některá profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla zajišťují oborové zkoušky, ale celý systém je roztříštěný a zaměřený právě jen na členy těch konkrétních sdružení. V současné době totiž neexistuje v České republice právní úprava, která by umožnila absolventům středních škol vykonávajícím řemeslná povolání prokázat prohloubení své odborné profesní kvalifikace v důsledku dosažené praxe. Zavedení mistrovské kvalifikace a mistrovské zkoušky bude i signálem vysokého stupně kvality pro zákazníky.
Související
Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější
Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné
Vláda ČR , Jakub Landovský , Andrej Babiš , NATO , Maastrichtská smlouva
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem
Aktualizováno před 1 hodinou
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
před 2 hodinami
Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách
před 2 hodinami
Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino
před 3 hodinami
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
před 4 hodinami
Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl
před 5 hodinami
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
před 6 hodinami
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
před 6 hodinami
Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové
před 7 hodinami
Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře
před 9 hodinami
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
před 10 hodinami
Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova
před 10 hodinami
Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh
před 12 hodinami
Počasí příští víkend: Sobotu může zkazit déšť, v neděli hrozí i bouřky
včera
Severní Korea schválila plán jaderného útoku, pokud dojde k atentátu na Kim Čong-una
včera
Sjezd sudetských Němců v Brně tříští politiky. Zbytečné otevírání starých ran, varuje Havlíček
včera
Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět
včera
Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí
včera
Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá
včera
Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty
Ihned v neděli dopoledne se mimořádně online sešla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), aby řešila skandální konec sobotního derby pražských „S“. To mohlo definitivně rozhodnout o ligovém titulu pro Slavii, ovšem tři minuty před koncem vběhli jejich příznivci na hřiště, následně napadli sparťanské hráče a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Z komuniké po tomto jednání je jasné, že až v úterý krátce před dalším ligovým kolem vynese disciplinárka tresty, bude se jednat o tresty velmi přísné.
Zdroj: David Holub