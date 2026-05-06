MV Hondius pluje k evropským břehům. Na palubu míří lékaři, Kanárské ostrovy lodi nedovolí zakotvit

Libor Novák

6. května 2026 11:49

Foto: Oceanwide expeditions

Regionální vláda Kanárských ostrovů se důrazně postavila proti plánu nechat u svých břehů zakotvit luxusní výletní loď MV Hondius. Toto plavidlo je v současné době zasaženo vypuknutím nákazy nebezpečným hantavirem. Předseda tamní vlády Fernando Clavijo vyjádřil v této souvislosti značné obavy o bezpečnost obyvatel souostroví.

Rozhodnutí nepovolit lodi vjezd do přístavu oznámil Clavijo v rozhovoru pro rozhlasovou stanici COPE. Podle jeho slov není současný postup podložen žádnými odbornými technickými kritérii. Lídr Kanárských ostrovů zdůraznil, že úřady nemají dostatek informací k tomu, aby mohly veřejnost uklidnit nebo zaručit její plnou ochranu.

Kvůli této krizové situaci již Clavijo požádal o naléhavé setkání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. Politický rozměr celého sporu podtrhuje fakt, že Clavijo vede na ostrovech koalici s konzervativní Lidovou stranou. Ta tvoří na celostátní úrovni hlavní opozici vůči Sánchezovým socialistům, což může jednání o lodi zkomplikovat.

Původní zprávy španělské státní televize TVE přitom naznačovaly, že situace je již vyřešena. Televize s odvoláním na zdroje z ministerstva zdravotnictví uvedla, že loď má zakotvit na ostrově Tenerife. Ministerstvo se však k těmto informacím bezprostředně nevyjádřilo a regionální vláda tento scénář nyní odmítá.

Na palubu lodi, která se nachází u Kapverdských ostrovů, mezitím míří specializovaná zdravotnická pomoc. Provozovatel plavidla, společnost Oceanwide Expeditions, oznámil, že z Nizozemska jsou na cestě dva lékaři specializovaní na infekční choroby. Tito odborníci mají na lodi zůstat i po jejím očekávaném vyplutí směrem k Evropě.

Nalodění těchto specialistů je však podmíněno úspěšnou evakuací tří nakažených osob z paluby. Tento převod byl naplánován na středeční dopoledne místního času. Pacienti mají být z lodi přepraveni pomocí speciálně upravených letadel, která je dopraví do zdravotnických a screeningových zařízení.

Dva ze tří převážených cestujících vykazují podle provozovatele lodi akutní příznaky onemocnění. Celá operace probíhá za přísných bezpečnostních opatření, což dokládají i záběry z místa. Na nich je vidět sanitní člun s posádkou v ochranných oblecích, který se přibližuje k lodi MV Hondius.

Velmi znepokojivé informace ohledně povahy nákazy přišly ve středu také z Jihoafrické republiky. Tamní ministerstvo zdravotnictví v prezentaci pro parlament potvrdilo, že u dvou osob spojených s touto lodí byl identifikován kmen Andes. Jedná se o variantu hantaviru, která je pro zdravotníky obzvláště riziková.

Testy provedené jihoafrickým Národním institutem pro infekční nemoci (NICD) odhalily, že tento kmen způsobil smrt nizozemské ženy v Johannesburgu. Dalším nakaženým je britský občan, který zůstává v nemocniční péči. Oba tito lidé začali pociťovat příznaky nemoci právě během pobytu na palubě MV Hondius.

Kmen Andes je vědecké komunitě znám jako jediný typ hantaviru, u kterého byl prokázán přenos z člověka na člověka. Odborníci sice uklidňují, že k takovému přenosu dochází jen zřídka a vyžaduje velmi blízký kontakt, přesto tato informace zvyšuje napětí mezi úřady v cílových destinacích lodi.

Plavidlo se nyní připravuje na cestu od Kapverdských ostrovů dál směrem k evropskému kontinentu. Právě kvůli potvrzené přítomnosti nebezpečného kmene viru se stupňuje tlak na španělskou vládu, aby situaci vyřešila dříve, než loď dorazí k obydleným oblastem Kanárských ostrovů.

včera

WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka

Světová zdravotnická organizace (WHO)

WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka

Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že na palubě nizozemské výletní lodi MV Hondius, kde v uplynulých dnech zemřeli tři lidé, mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka. Virus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, avšak v tomto specifickém případě se odborníci domnívají, že k infekci mohlo dojít mezi osobami v „mimořádně blízkém kontaktu“. WHO zároveň zdůraznila, že celkové riziko pro širší veřejnost zůstává nízké.

Zdroj: Libor Novák

