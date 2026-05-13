Norovirus se šíří na další výletní lodi. V karanténě je 1700 pasažérů

Francouzské úřady uzavřely do karantény více než 1 700 osob na palubě výletní lodi Ambition, která v úterý zakotvila v Bordeaux. Opatření bylo zavedeno poté, co jeden z pasažérů zemřel na následky podezření na nákazu norovirem a u přibližně padesáti dalších osob se projevily příznaky tohoto onemocnění. Na plavidle se nachází 1 233 cestujících, přičemž většinu tvoří občané Velké Británie a Irska, a stovky členů posádky.
Zemřelým cestujícím je devadesátiletý muž, u kterého však provozovatel lodi, společnost Ambassador Cruise Line, zatím nepotvrdil přímou souvislost s nákazou. Podle vyjádření firmy tento host před úmrtím nehlásil žádné gastrointestinální potíže a přesnou příčinu smrti určí až koroner. Aktuálně je na palubě evidováno 48 aktivních případů zažívacích potíží mezi cestujícími a jeden případ u člena posádky.
Loď vyplula minulý pátek z Belfastu a v sobotu z Liverpoolu, přičemž právě po zastávce v Liverpoolu začal počet nemocných narůstat. V reakci na situaci byly na plavidle okamžitě zavedeny přísné sanitární protokoly, které zahrnují zvýšenou frekvenci úklidu a dezinfekce veřejných prostor nebo asistovaný servis v některých jídelnách. Cestující jsou také instruováni k důsledné hygieně rukou a okamžitému hlášení jakýchkoli příznaků lékařskému týmu, který poskytuje konzultace zdarma.
Místní úřady v Bordeaux vyslaly na loď specializovaný zdravotnický tým a konzultanty pro sanitaci, aby provedli kontrolu zdravotních záznamů a stavu na palubě. Odborníci odebrali vzorky, které byly převezeny k laboratornímu testování do univerzitní nemocnice v Bordeaux. Zpracování výsledků potrvá minimálně šest hodin, během nichž musí všichni lidé na palubě setrvat v izolaci.
Dokud nebude vyšetřování a testování ukončeno, nesmí nikdo z lodi vystoupit. Provozovatel uvedl, že cestujícím bude umožněno opustit plavidlo až poté, co k tomu dostanou svolení od francouzských úřadů. Loď je momentálně v polovině své plánované čtrnáctidenní plavby a situace zůstává pod dohledem mezinárodních zdravotnických partnerů.
Související
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
před 2 hodinami
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
před 2 hodinami
Norovirus se šíří na další výletní lodi. V karanténě je 1700 pasažérů
před 4 hodinami
Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty
před 4 hodinami
Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá
před 5 hodinami
Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup
před 6 hodinami
Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste
před 7 hodinami
Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny
před 8 hodinami
Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu
před 8 hodinami
Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině
před 9 hodinami
Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost
před 10 hodinami
Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší
včera
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
včera
Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl
včera
Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích
včera
Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení
včera
Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?
včera
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
včera
Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat
včera
WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.
Zdroj: Libor Novák