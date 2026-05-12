Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru

Francouzský premiér Sébastien Lecornu vyzval k okamžitému posílení koordinace mezi zeměmi Evropské unie v reakci na šíření hantaviru. Důvodem je propuknutí nákazy na výletní lodi MV Hondius, kde se virem nakazilo nejméně jedenáct lidí. Mezi infikovanými je i jeden francouzský občan, který byl po návratu do vlasti hospitalizován na jednotce intenzivní péče.
Premiér Lecornu zdůraznil, že mezinárodní spolupráce je nezbytná pro včasné sdílení informací a přerušení přenosových řetězců. Požádal proto ministryni zdravotnictví Stéphanii Ristovou, aby úzce spolupracovala s partnery v rámci EU a schengenského prostoru na sjednocení zdravotních protokolů. Francouzská vláda již zavedla přísná opatření, která zahrnují nucenou nemocniční karanténu pro všechny osoby, jež byly v blízkém kontaktu s nakaženými.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo zatím potvrzeno jedenáct případů nákazy, přičemž tři lidé nemoci podlehli. Všechny případy se týkají cestujících nebo posádky zmíněné lodi. Analýzy potvrdily, že se jedná o kmen Andes, který je jako jediná varianta hantaviru znám schopností přenosu z člověka na člověka. WHO nyní doporučuje sledovat všechny kontakty po dobu 42 dnů.
Na zvládnutí situace se podílí také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Španělsko a Nizozemsko. Španělské úřady umožnily lodi v neděli zakotvit, aby mohlo dojít k repatriaci občanů a zajištění lékařské péče. Nizozemsko je zapojeno jako země, v níž sídlí operátor plavidla.
Ve Francii jsou kromě jednoho pacienta v kritickém stavu izolováni také další čtyři lidé, kteří se plavby účastnili, a osm osob, jež cestovaly stejným letadlem s infikovaným pasažérem. Premiér Lecornu potvrdil, že francouzský přístup je v tomto směru nekompromisní a vyžaduje zvýšený dohled nad každým potenciálně ohroženým jedincem. Situaci v Evropě nadále monitorují mezinárodní zdravotnické orgány, které prověřují další hlášené případy s podezřelými příznaky.
Související
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí
Francie , hantavirus , Sébastien Lecornu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
před 2 hodinami
Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl
před 3 hodinami
Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích
před 4 hodinami
Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení
před 6 hodinami
Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?
před 7 hodinami
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
před 7 hodinami
Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat
před 8 hodinami
WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus
před 9 hodinami
Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá
před 10 hodinami
Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna
před 11 hodinami
EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě
před 12 hodinami
Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík
před 12 hodinami
Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď
před 13 hodinami
Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce
před 14 hodinami
Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout
před 15 hodinami
Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky
včera
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
včera
Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL
včera
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
včera
Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem
Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.
Zdroj: Jan Hrabě