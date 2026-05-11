Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl

Bývalý generální ředitel České televize Jan Souček neuspěl se snahou o návrat do čela jednoho z veřejnoprávních médií. Soud zamítl žalobu, kterou se Souček domáhal zneplatnění svého odvolání z funkce.
O rozhodnutí informoval pořad Newsroom ČT24. Soud dospěl k závěru, že Součkovi není možné vrátit funkci, protože se po odvolání radou dohodl s Českou televizí na ukončení pracovního poměru. Někdejší ředitel si nechal lhůtu na rozmyšlenou ohledně případného odvolání.
Souček byl z funkce odvolán na jednání Rady ČT na začátku loňského května. Pro jeho odvolání hlasovalo při tajné volbě 15 ze 17 radních. K potvrzení jeho konce ve funkci bylo třeba najít alespoň 12 hlasů.
Radní už v předchozím průběhu jednání souhlasili s třemi výtkami, které měly být vytištěny a fyzicky předány řediteli ČT. Součkovi vyčítali nevhodnou komunikaci, zrušení několika pořadů a porušení etického kodexu při výrobě jednoho z dílů pořadu Sama doma.
Souček byl generálním ředitelem veřejnoprávní České televize od října 2023, kdy po 12 letech nahradil Petra Dvořáka, jenž byl ve volbě jeho soupeřem. Mezi lety 2014 až 2023 zastával pozici ředitele brněnského televizního studia.
Momentálně je generálním ředitelem ČT Hynek Chudárek, jenž se jím stal na začátku loňského července. Nyní se tak musí potýkat se snahami politiků o změnu modelu financování veřejnoprávních médií, tedy i Českého rozhlasu.
Zdroj: Libor Novák