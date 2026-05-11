Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.
Tím, že se tedy Červenka zúčastní nadcházejícího mistrovství, vyrovná tak v tomto ohledu dosavadního rekordmana Davida Výborného. I on oblékl český reprezentační dres na třinácti světových šampionátech. „Pokud se nic nestane, tak jsme domluvení, že pojedu,“ nechal se slyšet Červenka, jenž s největší pravděpodobností bude opět kapitánem národního týmu, na pódiu v rámci galavečera Hokejista sezóny. Ten nejen že tuto anketu vyhrál, ale posbíral navíc ještě další tři ceny.
„Je důležité dělat vše s nadšením. Když tě to baví, tak vždy pojedeš rád. Já navíc věřím, že čím více těžkých zápasů odehraješ a zvládneš náročných momentů, tak tě to posouvá. Jak fyzicky, tak psychicky,“ prozradil na pódiu mimo jiné recept na to, proč ho i ve čtyřiceti letech hokej pořád baví. „I když sezona a play off byly náročné, tak tam prostě chci být. Celý Radimův štáb (hlavního kouče Rulíka) má končit a pokud mají zájem a já jsem zdravý, tak si nedovedu představit, že bych řekl ne,“ dodal muž, jenž svým gólem v prodloužení v šestém finálovém zápase proti Třinci, ukončil extraligovou sezónu 2025/26.
Letošní mistr extraligy s Pardubicemi by pak byl rád, kdyby se i v národním týmu sešel se svým klubovým spoluhráčem Lukášem Sedlákem, stejně jako s největší českou hvězdou Davidem Pastrňákem. „Nemluvil jsem s ním, jen jsem četl nějaké titulky. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby jel. Uvidíme. Znáte Davida, ten se rozhodne z hodiny na hodinu,“ řekl k Pastrňákovi, jenž už se nechal slyšet, že svoji účast na MS letos nevidí jako reálnou a že si spíše potřebuje dát pauzu. Na rozdíl od Romana Červenky.
7. května 2026 20:41
Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu
Související
MS v hokeji 2025: Česko - Švýcarsko 5:4 po prodloužení. Tři obraty, rozhodl Červenka
Hokejové Pardubice hlásí zvučnou posilu. Ze Švýcarska se vrací domů kapitán mistrů světa Červenka
Roman Červenka , Hokej MS , hokej
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře
před 1 hodinou
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
před 2 hodinami
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
před 3 hodinami
Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova
před 3 hodinami
Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh
před 5 hodinami
Počasí příští víkend: Sobotu může zkazit déšť, v neděli hrozí i bouřky
včera
Severní Korea schválila plán jaderného útoku, pokud dojde k atentátu na Kim Čong-una
včera
Sjezd sudetských Němců v Brně tříští politiky. Zbytečné otevírání starých ran, varuje Havlíček
včera
Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět
včera
Evakuace MV Hondius bude trvat do pondělí. Pak na lodi zůstane 30 lidí
včera
Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá
včera
Disciplinární komise vynese verdikty nad pražským derby v úterý. Slibuje přísné tresty
včera
Podle titulárního sponzora ligy přichází český fotbal o důvěryhodnost
včera
Slavia dočasně uzavře Tribunu sever, potrestala tvrdě i hříšníky z kádru. Po výtržnících bude chtít klub náhradu škod
včera
Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu
včera
Motoristé balancují na hraně vstupu do Sněmovny. Macinka je nadšený
včera
Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků
včera
Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků
včera
Slavia oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody
včera
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.
Zdroj: Libor Novák