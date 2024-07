Hokejové Pardubice hlásí zvučnou posilu. Ze Švýcarska se vrací domů kapitán mistrů světa Červenka

Na východ Čech osmatřicetiletý hokejový veterán přichází i navzdory tomu, že v jeho dosavadním působišti (ve švýcarském Rapperswil-Jona) měl hrát podle dosavadní smlouvy ještě další jeden rok.

"Samozřejmě se těším. Je to nová výzva, kterou člověk vždycky potřebuje. Pokusíme se naplnit cíl, který tady je," nechal se slyšet po podpisu dvouletého kontraktu s pardubickým klubem a v prohlášení k pardubickým fanouškům dodal: "Moc se na vás těším. Vím, že vás chodí na hokej hodně a nemůžu se dočkat, až si před vámi zahraju a užiju si tu skvělou atmosféru."

"Člověk hraje hokej proto, aby vyhrával. Byl to asi ten hlavní důvod. Tím spíš po mistrovství světa, když člověk zažije takovou radost, tak ji chce zažívat znova. Byl jsem zklamaný, když jsme letos ve Švýcarsku nehráli play-off. Stát se může cokoliv, neříkám, že Rapperswil nemůže vyhrát titul, ale ta šance není tak velká. Tady v Pardubicích je asi větší. Zároveň je to pro mě výzva – dostat Dynamo tam, kam si přeje," pokračoval dále Červenka.

Transfer se mohl uskutečnit a majitel Pardubic Petr Dědek ho mohl následně představit veřejnosti poté, co se oba kluby dohodly mimo jiné i na odstupném. "Dynamo je ambiciózní klub s velkou historií, hrály tady legendy a velké osobnosti. Jsem rád, že Roman se rozhodl u nás podepsat a bude toho součástí, protože on je také legendou. Mám z toho velkou radost, že má tu ambici s námi vítězit," neskrýval nadšení Dědek. Ten prozradil, že o služby Červenky začal mít zájem během květnového domácího světového šampionátu, v němž právě Červenka táhl český tým k prvnímu zlatu po 14 letech. "S Romanovým agentem jsme dali v průběhu šampionátu první řeč. Pro český tým odváděl nadstandardní práci. A když pak Roman řekl, že by se tomu nebránil, tak jsme to rozjeli. Všem stranám to dávalo smysl a díky tomu ho teď máme tady u nás v Pardubicích."

Samotný zkušený hokejista uvedl, že i když měl řadu nabídek ze zahraničí, nabídku z Pardubic vyhodnotil jako tu nejzajímavější. "Co si budeme povídat – těch týmů s úplně největšími ambicemi není zase až tolik. S někým jsem mluvil, ale už nemá cenu se k tomu vracet, když jsem hráčem Pardubic. Tady do sebe všechno zapadlo, jak mělo. Potřebujete cítit ten zájem a důvěru ze strany klubu, což z Pardubic cítím. A také tu znám z nároďáku řadu kluků, což mi vše usnadní," je si vědom výhod svého nového angažmá.

Připomněl tak, že se v pardubickém kádru setká se svými spoluhráči z mistrovského národního týmu a to konkrétně s obráncem Lukášem Hájkem a forvardem Lukášem Sedlákem. Právě s ním hrál na domácím MS ve stejné útočné lajně. "S Lukášem jsem o Pardubicích párkrát mluvil a dal mi jen dobré reference. Byl součástí toho mého rozhodnutí. Pro mě je důležité, že se klub chce neustále posouvat dopředu. Věřím, že si všechno sedne a dosáhneme všeho, co chceme," řekl.

Zároveň uznal, že ve Švýcarsku stále o jeho služby stáli, ale nakonec dal na názor svých nejbližších. "Klub chtěl, abych zůstal, ale nakonec vyhověli tomu, co jsem po nich chtěl, a i oni mohou z té dohody profitovat. Nechávám za sebou osm let ve Švýcarsku, je to kus života, ale všechno má nějaké řešení. Jsem rád, že jsme se shodli s rodinou a rodina mě podpořila, i díky tomu cítím, že dělám správný krok."

Teď akorát zbývá vyřešit jeden menší problém. S jakým číslem bude Červenka v Pardubicích nastupovat, jelikož pro něj tolik typická „desítka“ je vyřazena díky klubovým legendám Jiřímu Šejbovi a Josefu Palečkovi. Stejně tak ještě nyní jisté, zda i v Pardubicích bude plnit roli kapitána. "Pokusíme se domluvit s legendami, které desítku nosily a mají dres u stropu arény, zda by číslo propůjčily. Roman by rád hrál s desítkou a věřím, že se to podaří dotáhnout k úspěšnému konci. Pokud bychom se nedomluvili, tak bude hrát Roman s číslem, které by mu vyhovovalo. A jestli bude kapitánem? To je věc kabiny, jak si to trenéři s Lukášem Sedlákem nastaví, o tom rozhodnou oni," řekl k tomu Dědek.

Dodejme, že Červenka je druhou posilou v tomto letním přestupovém období poté, co už klub přivítal dalšího reprezentačního útočníka Jiřího Smejkala. "I když to pro ně také nebylo jednoduché, Rapperswil nám za všechno, co tam Roman odvedl, vyšel vstříc. Jsme moc rádi, že se nám ho podařilo získat. Ohledně dalších možných posil mohu říct, že nějaké místo tam ještě je, ale na druhou stranu jsme moc spokojení za to, co se nám podařilo dotáhnout k dohodě a jaké hráče jsme přivedli," dodal k dosavadním přestupům klubový sportovní ředitel Petr Sýkora.