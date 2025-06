Američané proti Trumpovi. V den přehlídky vyšli lidé do ulic, protesty nekončí

Demonstrace organizuje skupina s názvem „No Kings“ (Žádní králové) a byly svolány v reakci na vojenskou přehlídku, kterou organizuje prezident Trump. Vojenské přehlídky jsou v USA neobvyklé. „Je to neamerické. Naše armáda je dostatečně silná a profesionální, nepotřebuje si nic dokazovat, vytahovat se. A už vůbec ne přehlídkou, jež má hlavně posílit ego prezidenta,“ uvedl k tomu profesor Kenneth T. Jackson z Kolumbijské univerzity.

Tyto demonstrace navazují na protesty proti Trumpově protiimigrační politice, které začaly v Los Angeles před osmi dny. Organizátoři uvedli, že po celé zemi proběhly stovky protestů s miliony účastníků. Zákonodárci, odboroví předáci a aktivisté vystoupili s projevy ve městech jako New York, Philadelphia a Houston před davy mávajícími americkými vlajkami a transparenty, které kritizují Trumpa.

Ve Filadelfii se lidé shromáždili v Love Parku. „Mám pocit, že musíme bránit naši demokracii,“ řekla dle serveru BBC šedesátiletá zdravotní sestra Karen Van Trieste. Victor, šestapadesátiletý šéfkuchař původem z Argentiny, držel ručně malovaný transparent, na kterém byl Donald Trump vyobrazen jako prase, s nápisem „Kvik“ napsaným velkými písmeny nad jeho podobiznou. „Jiní lidé mají právo tvrdě pracovat a vybudovat si život, když přicházejí ze zemí, kde to nemohou udělat, nebo čelí politickému útlaku či zoufalství,“ řekl. „Tahle země má být přece zemí příležitostí, zemí postavenou na migrantech.“ Byl zklamaný z vojenské přehlídky, která se konala 200 kilometrů daleko ve Washingtonu D.C. „Je to zvrácená, zbytečná ukázka moci,“ uvedl pro server The Guardian. Místní protesty měly účast kolem 80 000 lidí. Obešly se bez zatýkání.

V některých státech vedených republikány guvernéři předem signalizovali, že bezpečnostní složky potlačí jakékoli protesty, které budou považovat za násilné.

Texaský guvernér Greg Abbott, republikán, nasadil státní národní gardu k řízení protestů v souvislosti s hnutím No Kings a pokračujícími demonstracemi proti Trumpově imigrační politice. Na Floridě republikánský guvernér Ron DeSantis prohlásil, že lidé mohou legálně přejet protestující autem, pokud jsou jimi obklopeni. „Nemusíte tam jen sedět jako terč a nechat se vytáhnout davem z auta a vláčet ulicí. Na Floridě máte právo se bránit,“ řekl.

Ačkoli většina protestů proběhla bez incidentů, některé byly doprovázeny hrozbami a bezpečnostními problémy.

Demonstrovalo se také v Georgii, kde se situace obešla bez zásahu bezpečnostních složek. Avšak jiný protest v příměstské čtvrti s vysokou koncentrací hispánských obyvatel byl policií rozehnán pomocí kouřových granátů a slzného plynu.

Vyhrocenější byla situace v San Franciscu. Tam řidič srazil nejméně čtyři protestující z hnutí „No Kings“ a následně z místa utekl, uvedly tři zdroje z bezpečnostních složek pro NBC News. Řidič byl zadržen a policie incident vyšetřuje „jako možný úmyslný čin“, uvedly zdroje pro server NBC News. Mezitím čtyři lidé, které vozidlo srazilo krátce po poledni místního času, utrpěli zranění, která podle zdrojů nejsou život ohrožující. San Francisco Chronicle uvedl, že tisíce demonstrantů pochodovaly San Franciscem a Oaklandem, nesli protitrumpovské transparenty a mávali americkými vlajkami.

Dalším dějištěm protestů byl Seattle. V příspěvcích na sociálních sítích a na svých webových stránkách uvedla tamní policie, že dnes v městě pochodovaly „desítky tisíc“ pokojně protestujících, a to z parku Cal Anderson až do Seattle Center.

V Texasu byl protest narušen ze strany policie. Zde měli někteří z protestujících na sobě kostýmy ze seriálu „Příběh služebnice“ – Ten vypráví o životě v dystopickém Gileádu, totalitní společnosti na půdě někdejších Spojených států. V centru Austinu se policisté v ochranné výstroji připojili ke dvěma již vytvořeným liniím důstojníků na kolech, koních a v autech. Následně bránili protestujícím, aby pokračovali dále po 8. ulici, která vede k federální budově. Protestující už předtím absolvovali nenásilný pochod na místním náměstí. Dav se krátce poté začal rozcházet.

Policie v Nashvillu, Tennessee, zatkla odpůrce, který byl obviněn z toho, že na protestu „No Kings“ vytáhl střelnou zbraň. Podle tiskové zprávy metropolitní policie v Nashvillu policii přivolali poté, co se Millar dostal do ostré hádky s protestujícími, plival na ně a vytáhl zbraň, kterou však držel namířenou k zemi. Jeho chování podle policie „vyvolalo strach u svědků i dalších lidí v davu“. Policie uvedla, že Millar byl jediným zatčeným v souvislosti s protestem.

Lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer sdílel na sociálních sítích fotografii z demonstrace „No Kings“ v New Yorku. Napsal, že je hrdý na to, že mohl podpořit Američany, kteří odmítají autoritářské tendence Donalda Trumpa. Herci Mark Ruffalo a Susan Sarandon se připojili k přibližně 25 000 protestujícím, kteří za deště pochodovali po Páté Avenue v Manhattanu. Ruffalo uvedl, že „demokracie je v ohrožení“ a že demonstranti vyjadřují lásku ke své zemi. Demonstrace proběhla bez incidentů a skončila v Madison Square Parku.

Více než 20 000 protestujících se podle příspěvku místní policie na síti X pokojně shromáždilo v centru San Diega. Ve vyjádření policie stojí, že motocykloví policisté řídí uzavírky ulic, aby ochránili demonstranty a minimalizovali dopad na dopravu. Policie také uvedla, že zatím nebyla hlášena žádná zatýkání. „Děkujeme, San Diego, že zachováváte klidný průběh,“ napsaly úřady.

V Minnesotě byly protesty organizátory zrušeny poté, co byly letáky k akci nalezeny v autě muže obviněného ze smrtelné střelby na státní političku a jejího manžela. Guvernér Tim Walz vyzval lidi, aby se protestů neúčastnili, dokud nebude podezřelý zatčen. To ale nezabránilo tisícům lidí, aby vyšly do ulic.

Na hlavní protest v Minnesotě přišly tisíce lidí, aby dali jasně najevo, že je politické násilí neumlčí. Davy se táhly přes několik bloků, lidé nesli transparenty namířené proti Trumpovi, některé z nich nesly jména zákonodárců, kteří byli postřeleni. Na hlavním pódiu organizátoři zmínili tuto tragédii a řekli, že jen posílila jejich odhodlání a zdůraznila důležitost toho, aby se lidé scházeli společně.

V Portlandu federální agenti zasáhli proti demonstrantům u zařízení ICE (protiimigrační složky). Ve Washingtonu se hlavní koalice záměrně vyhnula protestu, ale jiná skupina pochodovala k Bílému domu. Trump zpočátku hrozil silným zásahem, později připustil pokojný protest.

Koalice nepořádala protest ve Washingtonu D.C. – šlo o záměrné rozhodnutí, aby se vytvořil kontrast s vojenskou přehlídkou a prezidentovi se nedala záminka k zásahu proti pokojné demonstraci. Nicméně organizace z D.C. uspořádala akci nazvanou „DC Joy Day“, která „oslaví lidi D.C., jejich kulturu a vzájemná spojení“. Jiná skupina asi 300 lidí, organizovaná skupinou Refuse Fascism, pochodovala k Bílému domu na protest. Mezi protestujícími byl i veterán armády Chris Yeazel, který řekl, že přišel v reakci na nasazení vojsk v Los Angeles a na Trumpův projev vojákům v pevnosti Fort Bragg, který byl kritizován pro svůj stranický tón.

Jedno z největších shromáždění se odehrálo v Los Angeles. Během něj byli politici i policisté ve stavu vysoké pohotovosti kvůli několikadenním, někdy násilným protestům proti sérii deportačních razií.

Později během dne se v Los Angeles vytvořil dav před federální budovou, který začal skandovat „Opusťte LA!“ směrem k členům Národní gardy, kteří tam byli rozmístěni. Někteří údajně na budovu házeli předměty. Odpoledne policie Los Angeles (LAPD) prohlásila shromáždění mimo schválenou oblast za „nezákonné“, vydala rozkaz k rozehnání a krátce poté začala střílet slzný plyn a gumové projektily. Většina davu se rychle rozptýlila. Na rozdíl od ranních protestů bylo večer více protestujících s maskami.

Minulý týden v reakci na protesty vyslal prezident Trump do Los Angeles jednotky Národní gardy. S tím nesouhlasil kalifornský guvernér Gavin Newsom ani místní úředníci.

Trump označil Newsoma za „příšerně nekompetentního“, načež Newsom dle serveru BBC varoval, že „Kalifornie může být první, ale zjevně to tím neskončí. Demokracie je přímo před našima očima pod útokem.“