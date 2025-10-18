V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.
Protesty organizuje koalice levicově orientovaných skupin, která již v červnu uspořádala masovou demonstraci pod stejným názvem. Tehdejší protesty přivedly do ulic miliony lidí ve stejný den, kdy Trump pořádal vojenskou přehlídku ve Washingtonu. Název No Kings má zdůraznit, že Amerika nemá absolutní vládce a je namířen proti Trumpovu rostoucímu autoritářství.
Heslo „NO KINGS“ je podle webu protestů nokings.org více než jen slogan. Jedná se o základní princip, na kterém byla americká federace postavena. Volání demonstrujících má rezonovat z městských bloků do venkovských náměstí a sjednotit lidi v boji proti diktatuře. Organizátoři věří, že půjde o jeden z největších, ne-li vůbec největší jednodenní protest v historii Spojených států.
Protesty se odehrají ve všech 50 státech na více než 2500 místech. Organizátoři zvolili distribuovaný model, kdy lidé demonstrují ve svých vlastních komunitách, místo aby cestovali do velkých center. Tím chtějí ukázat, že nespokojenost s Trumpem existuje v každém koutu USA.
Mezi hlavní kotevní města pro tento den akce (18. října) patří Washington DC, San Francisco, San Diego, Atlanta, New York City, Houston, Honolulu, Boston, Kansas City (Missouri), Bozeman (Montana), Chicago a New Orleans. Čas zahájení protestů se liší v závislosti na lokalitě, a podrobnosti jsou dostupné na webu koalice.
Je důležité zmínit, že v několika amerických městech je v současné době přítomna militarizovaná síla, často proti vůli místních představitelů. Trump slíbil tvrdě zakročit proti nesouhlasu v rámci probíhající kampaně za odvetu.
