V USA odstartovaly mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do ulic vyráží miliony lidí

18. října 2025 20:28

Demonstrace No Kings proti Trumpovi
Miliony lidí na více než 2500 místech po celé Americe vyráží protestovat proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Shromáždění probíhají pod názvem „No Kings“ (Žádní králové) a jeho organizátoři tvrdí, že Trump vede stále více militarizovaný a autoritářský režim.

Nespokojenost demonstrujících se vystupňovala od původních protestů v červnu. Vlny razií ICE (Imigrační a celní správy) a nasazení vojsk ve státech vedených demokraty pobouření jen zintenzivnily. Trump a republikáni demonstrace odmítají a někteří členové Republikánské strany je označují za proti-americké.

Tyto masové protesty se odehrávají na pozadí federálního vládního odstavení. Republikánští zákonodárci a Bílý dům jsou ve slepé uličce s demokraty, kteří požadují řešení dotací na zdravotní péči před schválením zákona o financování.

Kromě velkých událostí ve městech, jako je Atlanta nebo New York, se menší skupiny protestujících objevují i v menších městech a podél rušných komunikací. Například ve městě Silver Spring v Marylandu, nedaleko Washingtonu DC, mává skupina demonstrantů vlajkami a transparenty z nadjezdu nad dálnicí Capital Beltway.

Solidarita s americkými demonstranty se projevuje i v Evropě. Skupiny se shromáždily u významných památek a amerických ambasád v Berlíně, Paříži, Římě a Švédsku. V těchto evropských městech lidé drží transparenty odsuzující fašismus a diktatury.

Demokratický senátor za Kalifornii, Adam Schiff, adresoval v den „No Kings Day“ zprávu účastníkům shromáždění po celém státě. Hnutí přirovnal k duchu Americké revoluce. Ve videu, které bylo sdíleno před akcemi, Schiff ocenil demonstrující za to, že se „staví na odpor. Nejen za sebe, ale i za své sousedy a za určitou ideu“.

Schiff udělal přímou historickou paralelu k Deklaraci nezávislosti, jejíž stížnosti namířil na prezidenta Trumpa. „Když jsme před 250 lety vyhlásili nezávislost na králi, vyhlásili jsme nezávislost i na myšlence králů,“ řekl senátor. Zdůraznil, že demokracie není zděděna, ale musí být získávána a chráněna každou generací. 

V Atlantě probíhá shromáždění klidně a organizovaně, a lidé se scházejí na parkovišti za Civic Centrem za doprovodu hudby. Jedna z účastnic, Joan Press, uvedla, že ji k účasti dohnaly hrozby prezidenta Donalda Trumpa vůči právu na potrat, přístupu ke zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení.

Na otázku, jakou zprávu by chtěla vyslat, Press odpověděla: „Jsme demokracie. A že v demokracii se lidé mohou postavit a vyjádřit svůj názor. A že nebudeme umlčeni.“ Po shromáždění je v Atlantě naplánován i protestní pochod. Dnešní demonstrace se ve velkých městech, jako je New York, Washington DC a Chicago, budou postupně rozjíždět během celého dopoledne a odpoledne.

Před dnešními celostátními protesty vydalo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) zpravodajskou zprávu, která varuje policejní složky po celé zemi před potenciálem násilí na některých z plánovaných akcí.

Zpráva, kterou získala CNN, sice neobsahovala žádné konkrétní a věrohodné hrozby a neidentifikovala ani žádné protesty jménem. Nicméně DHS v ní doporučuje policii, aby věnovala pozornost určitým indikátorům. Mezi ně patří například účast demonstrantů „s historií zneužívání zákonných protestů k násilí“ a také osob, které prošly výcvikem podobným polovojenskému.

Ministerstvo doporučilo místním policejním složkám spolupracovat s dopravními agenturami. Cílem je zjistit, zda do určité oblasti nezvýšil počet cestujících z jiných regionů. Zároveň bylo doporučeno zvážit zřízení oddělených zón pro demonstranty a protidemonstranty, aby se udržela vzájemná vzdálenost.

DHS také doporučilo, aby orgány činné v trestním řízení spolupracovaly s kontaktními osobami z řad organizátorů protestů a protidemonstračních skupin. Tato spolupráce má pomoci stanovit zákonné pokyny pro průběh akcí.

Zatímco administrativa prezidenta Trumpa a někteří republikánští představitelé vykreslují anti-Trumpovské protesty jako dílo „násilných levicových radikálů“, organizace stojící za akcemi „No Kings“, Indivisible Project, se zavazuje k „nenásilné akci“. Skupina navíc tvrdí, že proškolila desítky tisíc lidí v bezpečnosti a deeskalaci. Organizace uvádí, že akcí se zúčastní široká koalice lidí různého věku a původu. Cílem je, aby pokojné protesty posloužily jako kontrast vůči demonstraci síly Trumpovy administrativy v městech vedených demokraty. 

