V USA odstartovaly mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do ulic vyráží miliony lidí

Miliony lidí na více než 2500 místech po celé Americe vyráží protestovat proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Shromáždění probíhají pod názvem „No Kings“ (Žádní králové) a jeho organizátoři tvrdí, že Trump vede stále více militarizovaný a autoritářský režim.
Nespokojenost demonstrujících se vystupňovala od původních protestů v červnu. Vlny razií ICE (Imigrační a celní správy) a nasazení vojsk ve státech vedených demokraty pobouření jen zintenzivnily. Trump a republikáni demonstrace odmítají a někteří členové Republikánské strany je označují za proti-americké.
Tyto masové protesty se odehrávají na pozadí federálního vládního odstavení. Republikánští zákonodárci a Bílý dům jsou ve slepé uličce s demokraty, kteří požadují řešení dotací na zdravotní péči před schválením zákona o financování.
Kromě velkých událostí ve městech, jako je Atlanta nebo New York, se menší skupiny protestujících objevují i v menších městech a podél rušných komunikací. Například ve městě Silver Spring v Marylandu, nedaleko Washingtonu DC, mává skupina demonstrantů vlajkami a transparenty z nadjezdu nad dálnicí Capital Beltway.
Solidarita s americkými demonstranty se projevuje i v Evropě. Skupiny se shromáždily u významných památek a amerických ambasád v Berlíně, Paříži, Římě a Švédsku. V těchto evropských městech lidé drží transparenty odsuzující fašismus a diktatury.
Demokratický senátor za Kalifornii, Adam Schiff, adresoval v den „No Kings Day“ zprávu účastníkům shromáždění po celém státě. Hnutí přirovnal k duchu Americké revoluce. Ve videu, které bylo sdíleno před akcemi, Schiff ocenil demonstrující za to, že se „staví na odpor. Nejen za sebe, ale i za své sousedy a za určitou ideu“.
Schiff udělal přímou historickou paralelu k Deklaraci nezávislosti, jejíž stížnosti namířil na prezidenta Trumpa. „Když jsme před 250 lety vyhlásili nezávislost na králi, vyhlásili jsme nezávislost i na myšlence králů,“ řekl senátor. Zdůraznil, že demokracie není zděděna, ale musí být získávána a chráněna každou generací.
V Atlantě probíhá shromáždění klidně a organizovaně, a lidé se scházejí na parkovišti za Civic Centrem za doprovodu hudby. Jedna z účastnic, Joan Press, uvedla, že ji k účasti dohnaly hrozby prezidenta Donalda Trumpa vůči právu na potrat, přístupu ke zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení.
Na otázku, jakou zprávu by chtěla vyslat, Press odpověděla: „Jsme demokracie. A že v demokracii se lidé mohou postavit a vyjádřit svůj názor. A že nebudeme umlčeni.“ Po shromáždění je v Atlantě naplánován i protestní pochod. Dnešní demonstrace se ve velkých městech, jako je New York, Washington DC a Chicago, budou postupně rozjíždět během celého dopoledne a odpoledne.
Před dnešními celostátními protesty vydalo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) zpravodajskou zprávu, která varuje policejní složky po celé zemi před potenciálem násilí na některých z plánovaných akcí.
Zpráva, kterou získala CNN, sice neobsahovala žádné konkrétní a věrohodné hrozby a neidentifikovala ani žádné protesty jménem. Nicméně DHS v ní doporučuje policii, aby věnovala pozornost určitým indikátorům. Mezi ně patří například účast demonstrantů „s historií zneužívání zákonných protestů k násilí“ a také osob, které prošly výcvikem podobným polovojenskému.
Ministerstvo doporučilo místním policejním složkám spolupracovat s dopravními agenturami. Cílem je zjistit, zda do určité oblasti nezvýšil počet cestujících z jiných regionů. Zároveň bylo doporučeno zvážit zřízení oddělených zón pro demonstranty a protidemonstranty, aby se udržela vzájemná vzdálenost.
DHS také doporučilo, aby orgány činné v trestním řízení spolupracovaly s kontaktními osobami z řad organizátorů protestů a protidemonstračních skupin. Tato spolupráce má pomoci stanovit zákonné pokyny pro průběh akcí.
Zatímco administrativa prezidenta Trumpa a někteří republikánští představitelé vykreslují anti-Trumpovské protesty jako dílo „násilných levicových radikálů“, organizace stojící za akcemi „No Kings“, Indivisible Project, se zavazuje k „nenásilné akci“. Skupina navíc tvrdí, že proškolila desítky tisíc lidí v bezpečnosti a deeskalaci. Organizace uvádí, že akcí se zúčastní široká koalice lidí různého věku a původu. Cílem je, aby pokojné protesty posloužily jako kontrast vůči demonstraci síly Trumpovy administrativy v městech vedených demokraty.
Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci
Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?
