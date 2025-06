Tropické počasí a návrat bouřek do Česka. Meteorologové řekli, co máme čekat

Během neděle skončí příliv teplého vzduchu, protože přes Česko začne odpoledne od západu postupovat studená fronta, na které se vyskytnou přeháňky a bouřky, které mohou být i silné. Na celém území ale srážky nečekejte. Bouřky jsou nejpravděpodobnější odpoledne, večera a první poloviny noci na západě.

"První přeháňky a bouřky by se měly objevit na západě Čech během odpoledne a budou zvolna postupovat k východu. Mělo by se jednat o jednotlivé buňky zorganizované do jakési ne moc povedené linie," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Bouřky nebudou postupovat rychle. Může v nich spadnout kolem 40 milimetrů srážek, vítr zesílí na 70 kilometrů za hodinu a hrozí i kroupy o velikosti do dvou centimetrů.

Druhé pásmo přeháněk a slabších bouřek by podle předpokladů mělo postupovat od západu později večer. Směrem na východ budou podmínky pro jejich vznik méně příznivé, takže projevy by neměly být tak silné.

Bouřky podle meteorologů dojdou nejdál na východ Čech a Českomoravskou vrchovinu. "Některé modely naznačují, že by se bouřky mohly přes Vysočinu dostat až na Znojemsko. Otázky panují i u druhého, pozdně večerního pásma, kde není jasné, jak velkou část území zasáhne," dodali s tím, že situaci budou upřesňovat.