Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách

Osmého květnového dne roku 1886, tedy před rovnými 140 lety, se začal prodávat nápoj Coca-Cola, který se dodnes těší velké oblibě. Zatímco v současné době se dá koupit takřka na každém rohu, dříve byla k dostání jenom v lékárnách. Proč?
Historie nápoje s názvem Coca-Cola sahá až do roku 1860. Tehdy se německému chemikovi Albertovi Niemannovi podařilo z listů rostliny koky získat látku zvanou kokain, kterou pak začali ve velkém vyrábět farmaceuti v laboratořích. O tři roky později využil stimulačních účinků kokainu pro výrobu speciálního vína francouzský chemik Angelo Mariani. Ten alkoholický a stimulující nápoj doporučoval unaveným a upracovaným mužům, vyčerpaným ženám, ale také nemocným dětem, a to pro dodání potřebné energie, s čímž souhlasili i lékaři či lékárníci.
Popularita tohoto vína inspirovala amerického lékárníka Johna Stitha Pembertona z Atlanty k výrobě podobného nápoje, ovšem bez obsahu alkoholu. Naopak měl pomoci odstraňovat negativní účinky alkoholu, a sloužit tedy jako lék proti kocovině. A tak vymyslel nápoj s obsahem kofeinu, cukru a výtažku z koky. Ten začal ve své lékárně prodávat dne 8. května roku 1886, přesně před 140 lety. Tehdy ho nabízel za pět centů a zpočátku ho moc lidí nekupovalo. Zrodila se ovšem Coca-Cola, která si získala popularitu o několik let později. S názvem nápoje přišel účetní a sekretář zmíněného lékárníka, který se jmenoval Frank Mason Robinson. Ten také navrhl logo, které je pro Coca-Colu typický dodnes.
Zatímco prvních pár let se Coca-Cola moc neprodávala, již na konci 19. století patřila mezi ty vůbec nejoblíbenější nealkoholické nápoje. K tomu jistě přispěla masivní reklamní kampaň, která se tehdy začala rozjíždět. Na ulicích i v novinách se objevovaly kreslené i celobarevné plakáty, Coca-Cola se prodávala ve speciálních designových skleněných lahvích, jejichž podoba se od té původní dodnes téměř nezměnila.
Coca-Cola tedy během pár let již nebyla jenom „šumivým nápojem proti kocovině“, ale spíše oblíbenou limonádou. Její receptura se v průběhu času měnila. Místo obyčejné vody se již brzy natrvalo prosadila voda perlivá. Kokain postupně zmizel, zvyšoval se obsah kofeinu. K tomuto razantnímu kroku se přistoupilo počátkem 20. století. Již původní receptura Coca-Coly obsahovala vysoké množství cukru, což si udržela dodnes a kvůli tomu bývá řazena mezi nezdravé nápoje.
