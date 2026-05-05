Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj

Na Ukrajině by se v tomto týdnu měly pozastavit boje. Po Moskvě, která tak činí v souvislosti s oslavami vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem v druhé světové válce, oznámil krátkodobé příměří i Kyjev.
Rusko jednostranně deklarovalo příměří ve dnech 8. a 9. května na počest vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak Rusové označují druhou světovou válku. Podle státní agentury TASS o zastavení bojů rozhodl ruský prezident Vladimir Putin.
V Moskvě se u příležitosti 81. výročí ukončení největšího světového konfliktu uskuteční tradiční armádní přehlídka. V posledních dnech se v Evropě hodně řeší avizovaná účast slovenského premiéra Roberta Fica, jehož letadlo nechtějí Polsko či některé pobaltské státy pustit do svého vzdušného prostoru.
Ruské ministerstvo obrany zároveň varovalo Ukrajinu, že v případě jejího pokusu o narušení oslav vítězství ve Velké vlastenecké válce bude následovat odvetný úder na ukrajinské hlavní město Kyjev.
"K dnešnímu dni nedorazila na Ukrajinu žádná oficiální žádost ohledně způsobu zastavení bojů, o které se zmiňují na ruských sociálních sítích. Věříme, že lidský život je mnohem hodnotnější než jakékoliv výroční oslavy. Z toho důvodu oznamujeme příměří, které začne v 0:00 v noci z 6. na 6. května," napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.
"Nastal čas pro ruské lídry, aby učinily opravdové kroky k ukončení války, zvlášť když se ruské ministerstvo obrany domnívá, že nemůže uskutečnit přehlídku v Moskvě bez dobré vůle Ukrajiny," reagoval Zelenskyj na varování.
Válka na Ukrajině trvá už déle než čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země.
