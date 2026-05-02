Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

2. května 2026 12:19

Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky. 

Babiš se o víkendu zúčastní summitu Evropského politického společenství v arménském Jerevanu, kam odletí v neděli dopoledne z armádního letiště v pražských Kbelích. 

"Budu tam mít i krátké bilaterální schůzky s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Poprvé také budu jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským," řekl premiér webu iDnes.cz. 

Babiš mluvil se Zelenským v říjnu, když hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách. "Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci. Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně," uvedl tehdy předseda hnutí na sociální síti X.

O rozhovoru se tenkrát zmínil i Zelenskyj, který zdůraznil, že si váží strategického partnerství s Českem. "Pracujeme na tom, aby byla spolupráce mezi našimi zeměmi stále produktivnější," napsal na zmíněné síti. Také sdělil, že Babišovi pogratuloval k vítězství v českých parlamentních volbách a popřál mu úspěch. Lídr ANO měl na oplátku ocenit odvahu Ukrajinců v boji proti ruské agresi. 

"Informoval jsem ho o našich diplomatických úsilích dosáhnout spravedlivého míru společně se Spojenými státy, Evropou a dalšími zeměmi, stejně jako o celkové diplomatické situaci. Dohodli jsme se, že o naší další spolupráci budeme jednat při osobním setkání v blízké budoucnosti," dodal ukrajinský prezident.

Osmý summit Evropského politického společenství bude pokračovat i v pondělí 4. května. Jednání se zaměří na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Součástí programu budou také bilaterální jednání a kulatý stůl k zelené transformaci. 

