Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem

Premiéra Andreje Babiš (ANO) čeká o víkendu první jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským od chvíle, kdy se vrátil do čela české vlády. Předseda vlády bude mezi čtyřma očima mluvit i s dalšími evropskými politiky.
Babiš se o víkendu zúčastní summitu Evropského politického společenství v arménském Jerevanu, kam odletí v neděli dopoledne z armádního letiště v pražských Kbelích.
"Budu tam mít i krátké bilaterální schůzky s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Poprvé také budu jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským," řekl premiér webu iDnes.cz.
Babiš mluvil se Zelenským v říjnu, když hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách. "Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci. Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně," uvedl tehdy předseda hnutí na sociální síti X.
O rozhovoru se tenkrát zmínil i Zelenskyj, který zdůraznil, že si váží strategického partnerství s Českem. "Pracujeme na tom, aby byla spolupráce mezi našimi zeměmi stále produktivnější," napsal na zmíněné síti. Také sdělil, že Babišovi pogratuloval k vítězství v českých parlamentních volbách a popřál mu úspěch. Lídr ANO měl na oplátku ocenit odvahu Ukrajinců v boji proti ruské agresi.
"Informoval jsem ho o našich diplomatických úsilích dosáhnout spravedlivého míru společně se Spojenými státy, Evropou a dalšími zeměmi, stejně jako o celkové diplomatické situaci. Dohodli jsme se, že o naší další spolupráci budeme jednat při osobním setkání v blízké budoucnosti," dodal ukrajinský prezident.
Osmý summit Evropského politického společenství bude pokračovat i v pondělí 4. května. Jednání se zaměří na energetickou a hospodářskou bezpečnost, aktuální geopolitickou situaci a posilování stability v Evropě. Součástí programu budou také bilaterální jednání a kulatý stůl k zelené transformaci.
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
před 1 hodinou
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 1 hodinou
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 2 hodinami
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 3 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 4 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 5 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
včera
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
včera
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
včera
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
včera
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
včera
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
včera
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
Bylo 30. dubna roku 1916, když se v našich zemích poprvé zavedl letní čas. Princip letního času má však historii mnohem delší. Proč a kdy se o něm začalo uvažovat?
Zdroj: Lucie Žáková