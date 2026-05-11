Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova

Ceny ropy prakticky okamžitě reagovaly na nejnovější slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil nejnovější íránský mírový návrh za neakceptovatelný. Ropa na světových trzích zdražila o více než čtyři procenta.
Barel ropy Brent zdražil o 4,1 procenta na 105,5 dolaru a barel americké ropy dokonce o 4,4 procenta na 99,8 dolaru. Informovala o tom BBC. Cenový vývoj je divoký od začátku konfliktu, přičemž ropa Brent opětovně zdražila nad 100 dolarů.
Velkým firmám v ropném průmyslu se díky tomu značně zvýšily zisky. Saúdskoarabská státní ropná společnost Aramco v neděli oznámila, že její výdělky za první tři měsíce roku stouply oproti stejnému období loňského roku o více než 25 procent.
Trump na nejnovější návrh Teheránu reagoval na sociální síti Truth Social. "Právě jsem si přečetl odpověď od takzvaných představitelů Íránu. Nelíbí se mi, je to totálně neakceptovatelné," napsal Trump v neděli večer našeho času a poděkoval za pozornost.
Teherán podle íránské polostátní zpravodajské agentury Tasnim v návrhu, který odeslal přes Pákistán, jenž je prostředníkem v diplomatických rozhovorech, požaduje okamžitý konec bojů na všech frontách, zastavení americké námořní blokády íránských přístavů, záruky, že nedojde k dalšímu útoku, kompenzace škod a potvrzení íránské suverenity v Hormuzském průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.
Zdroj: Libor Novák