Trumo jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět

Státní návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu pokračuje v duchu okázalé diplomacie a strategických vyjednávání. Po úvodním bloku rozhovorů si prezident dopřál čas na odpočinek, po kterém následuje slavnostní státní banket. Program vyvrcholí v pátek ráno pekingského času dalšími bilaterálními jednáními nad čajem a pracovním obědem, po nichž se Air Force One vydá na zpáteční cestu do Washingtonu.
Hlavním tématem dosavadních diskusí byl konflikt s Íránem a bezpečnost Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou. Bílý dům potvrdil, že obě strany se shodly na nezbytnosti zachovat průliv otevřený pro volný tok energií.
Čínský vůdce Si Ťin-pching vyjádřil odpor k militarizaci této oblasti i k jakýmkoliv snahám o zpoplatnění průjezdu. Čína také projevila zájem o zvýšení nákupu americké ropy, čímž by v budoucnu snížila svou závislost na dodávkách skrze zmíněný průliv. Zůstává však nejasné, zda Peking přislíbil aktivnější roli při ukončování samotného konfliktu.
Velmi napjatá atmosféra panuje kolem otázky Tchaj-wanu. Čínská státní média informovala, že Si Ťin-pching mluvil v této věci velmi důrazně. Varoval, že vztahy mezi velmocemi mohou zůstat stabilní pouze tehdy, bude-li tato otázka „řešena správně“. V opačném případě podle něj hrozí vznik „vysoce nebezpečné situace“ a otevřený konflikt.
Prezident Trump na přímé dotazy novinářů ohledně Tchaj-wanu během společného fotografování nereagoval a zachoval mlčení, zatímco američtí představitelé již dříve avizovali, že politika USA v této oblasti zůstává beze změny.
V ekonomické rovině se očekává odhalení nových obchodních dohod, o nichž Bílý dům hovoří jako o rozpracovaných. Kromě obchodu se diskuse dotkly také problematiky fentanylu. Čínský premiér Li Čchiang se samostatně sešel s delegací amerických podnikatelů, včetně Elona Muska, Tima Cooka a Jensena Huanga. Apeloval na ně, aby pomohli udržovat „zdravý vývoj“ vztahů mezi dvěma největšími ekonomikami světa, a zdůraznil, že obě země jsou plně schopny být přáteli a partnery.
Si Ťin-pching v rámci summitu představil vizi „konstruktivního, strategického a stabilního vztahu“. Podle čínských expertů tento termín odráží snahu Pekingu vyhnout se tomu, aby se Spojené státy staly přímým nepřítelem. Cílem je vytvořit stabilní základnu, která zabrání nekontrolovanému vyústění sporů ve válku nebo úplné ekonomické odloučení (decoupling). Kritici však upozorňují, že bez konkrétních ústupků z obou stran může tato rétorika zůstat pouze prázdnými slovy.
Večerní státní banket je vnímán jako vrchol pohostinnosti, kterou Čína pro Trumpa připravila. Čínský protokol si dal záležet, aby vyhověl vkusu amerického prezidenta, který se netají obdivem ke svému protějšku. Tato „pozlacená večeře“ má podtrhnout vizuální stránku teplých vztahů, zatímco diplomati v zákulisí pracují na detailech dohod, které mají definovat budoucí směřování globální politiky a ekonomiky.
Zdroj: Lucie Podzimková