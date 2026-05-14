Trumo jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět

Libor Novák

14. května 2026 11:47

Donald Trump a Si Ťin-pching Foto: Twitter Donald Trump

Státní návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu pokračuje v duchu okázalé diplomacie a strategických vyjednávání. Po úvodním bloku rozhovorů si prezident dopřál čas na odpočinek, po kterém následuje slavnostní státní banket. Program vyvrcholí v pátek ráno pekingského času dalšími bilaterálními jednáními nad čajem a pracovním obědem, po nichž se Air Force One vydá na zpáteční cestu do Washingtonu.

Hlavním tématem dosavadních diskusí byl konflikt s Íránem a bezpečnost Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou. Bílý dům potvrdil, že obě strany se shodly na nezbytnosti zachovat průliv otevřený pro volný tok energií.

Čínský vůdce Si Ťin-pching vyjádřil odpor k militarizaci této oblasti i k jakýmkoliv snahám o zpoplatnění průjezdu. Čína také projevila zájem o zvýšení nákupu americké ropy, čímž by v budoucnu snížila svou závislost na dodávkách skrze zmíněný průliv. Zůstává však nejasné, zda Peking přislíbil aktivnější roli při ukončování samotného konfliktu.

Velmi napjatá atmosféra panuje kolem otázky Tchaj-wanu. Čínská státní média informovala, že Si Ťin-pching mluvil v této věci velmi důrazně. Varoval, že vztahy mezi velmocemi mohou zůstat stabilní pouze tehdy, bude-li tato otázka „řešena správně“. V opačném případě podle něj hrozí vznik „vysoce nebezpečné situace“ a otevřený konflikt.

Prezident Trump na přímé dotazy novinářů ohledně Tchaj-wanu během společného fotografování nereagoval a zachoval mlčení, zatímco američtí představitelé již dříve avizovali, že politika USA v této oblasti zůstává beze změny.

V ekonomické rovině se očekává odhalení nových obchodních dohod, o nichž Bílý dům hovoří jako o rozpracovaných. Kromě obchodu se diskuse dotkly také problematiky fentanylu. Čínský premiér Li Čchiang se samostatně sešel s delegací amerických podnikatelů, včetně Elona Muska, Tima Cooka a Jensena Huanga. Apeloval na ně, aby pomohli udržovat „zdravý vývoj“ vztahů mezi dvěma největšími ekonomikami světa, a zdůraznil, že obě země jsou plně schopny být přáteli a partnery.

Si Ťin-pching v rámci summitu představil vizi „konstruktivního, strategického a stabilního vztahu“. Podle čínských expertů tento termín odráží snahu Pekingu vyhnout se tomu, aby se Spojené státy staly přímým nepřítelem. Cílem je vytvořit stabilní základnu, která zabrání nekontrolovanému vyústění sporů ve válku nebo úplné ekonomické odloučení (decoupling). Kritici však upozorňují, že bez konkrétních ústupků z obou stran může tato rétorika zůstat pouze prázdnými slovy.

Večerní státní banket je vnímán jako vrchol pohostinnosti, kterou Čína pro Trumpa připravila. Čínský protokol si dal záležet, aby vyhověl vkusu amerického prezidenta, který se netají obdivem ke svému protějšku. Tato „pozlacená večeře“ má podtrhnout vizuální stránku teplých vztahů, zatímco diplomati v zákulisí pracují na detailech dohod, které mají definovat budoucí směřování globální politiky a ekonomiky.

před 3 hodinami

Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa

Donald Trump a Si Ťin-pching

Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump zahájili v Pekingu svůj ostře sledovaný summit s cílem upevnit vzájemné partnerství. Si Ťin-pching v úvodu setkání zdůraznil, že by obě mocnosti měly vystupovat spíše jako partneři než jako soupeři. Podle jeho slov se svět nachází na nové křižovatce a společná prosperita je klíčem k řešení globálních výzev. Trump reagoval slovy o fantastickém vztahu a označil čínského prezidenta za skvělého lídra.
Donald Trump

Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Prezidenti dvou největších světových ekonomik, Donald Trump a Si Ťin-pching, se tento týden setkávají v Pekingu na ostře sledovaném summitu, který má potenciál překreslit mapu globálního obchodu i geopolitické rivality. Pro Donalda Trumpa jde o první návštěvu Číny od roku 2017, ovšem kulisy jednání jsou tentokrát dramaticky odlišné. Zatímco tehdy byl Trump vnímán jako neviditelný nováček, dnes stojí proti lídrovi, který upevnil svou moc natolik, že překonal oficiální limity funkčních období.

Donald Trump Si Ťin-pching

před 37 minutami

Donald Trump a Si Ťin-pching

před 1 hodinou

Evika Siliňová na summitu EU. (6. března 2025).

Lotyšská premiérka po incidentu s ukrajinskými drony rezignovala

Lotyšská premiérka Evika Siliņa ve čtvrtek oznámila svou rezignaci, čímž vyvolala pád středopravicové vládní koalice. Toto rozhodnutí přichází v kritické době, jen několik měsíců před plánovanými parlamentními volbami, které se mají konat v říjnu. Předsedkyně vlády ve svém televizním prohlášení uvedla, že sice odstupuje z funkce, ale rozhodně se nevzdává svého politického úsilí.

před 2 hodinami

Test rakety Sarmat

Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý oznámil úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Sarmat, známé v kódovém označení NATO jako „Satan II“. Podle prohlášení Kremlu byla zkouška provedena úspěšně a raketa by měla být zařazena do bojové pohotovosti do konce letošního roku. Putin tento systém označil za nejmocnější na světě a zdůraznil, že jeho ničivá síla výrazně převyšuje jakékoliv západní ekvivalenty.

před 3 hodinami

Benjamin Netanjahu

Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití

Britská politika zažila den plný kontrastů. Zatímco v budově parlamentu probíhalo tradiční státní otevření s veškerou královskou pompou, v kuloárech a v sídle premiéra na Downing Street se odehrával boj o politické přežití Keira Starmera. Král Karel III. sice z trůnu ve Sněmovně lordů představil vládní program čítající 37 nových zákonů, pozornost se však upírala především na to, zda Starmer zůstane v čele vlády dostatečně dlouho, aby je mohl realizovat.

včera

Evropská unie, ilustrační fotografie.

EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+

Evropská komise se rozhodla nezavést celounijní zákaz takzvané konverzní terapie, jejímž cílem je změna nebo potlačení identity LGBTQ+ osob. Namísto závazné legislativy hodlá Brusel v roce 2027 přijmout doporučení, které členské státy vyzve, aby tyto praktiky zakázaly na národní úrovni. Oznámila to ve středu komisařka pro rovnost Hadja Lahbibová.

včera

včera

včera

Slovensko-ukrajinská hranice

Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa oznámila ve středu odpoledne náhlé a úplné uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou. Toto opatření vstoupilo v platnost kolem 15:00 a podle oficiálního vyjádření potrvá až do odvolání. Hlavním důvodem pro tento krok jsou blíže nespecifikované bezpečnostní obavy, které si vyžádaly okamžitou reakci úřadů na slovenské straně.

včera

Donald Trump přistál v Číně

Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.

včera

Ambition

Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů

Francouzské úřady uzavřely do karantény více než 1 700 osob na palubě výletní lodi Ambition, která v úterý zakotvila v Bordeaux. Opatření bylo zavedeno poté, co jeden z pasažérů zemřel na následky podezření na nákazu norovirem a u přibližně padesáti dalších osob se projevily příznaky tohoto onemocnění. Na plavidle se nachází 1 233 cestujících, přičemž většinu tvoří občané Velké Británie a Irska, a stovky členů posádky.

včera

Donald Trump

Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.

včera

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.

včera

Stanislav Přibyl

Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

včera

Polsko, ilustrační foto

Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

včera

Pentagon

Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu

Vojenské tažení Spojených států v Íránu si za necelých šedesát dní vyžádalo investice ve výši 29 miliard dolarů. Tyto čerstvé statistiky ministerstva obrany převyšují dubnové předpoklady, které byly o čtyři miliardy nižší. Podle Julese Hursta III., jenž má v Pentagonu na starosti finance, stojí za prodražením operace zejména nutný servis a obměna poničeného vybavení i každodenní logistické zajištění jednotek v poli.

včera

Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody. 

Zdroj: Lucie Podzimková

