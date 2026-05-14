Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém

Kuba zcela vyčerpala zásoby paliva, přiznal ministr energetiky Vicente de la O Levy. Informovala o tom BBC. Lidé protestují kvůli výpadkům dodávek energií, ale zlepšení situace je kvůli přístupu Spojených států nepravděpodobné.
De la o Levy v rozhovoru pro státní média uvedl, že země má ještě omezené zásoby plynu, ale konstatoval, že kubánská energetika je v kritickém stavu kvůli pokračující americké blokádě. "Ropu a topný olej nemáme vůbec, ani žádnou naftu. Opakuji, že jediné, co máme, je plyn z našich vrtů, kde produkce vzrostla," nechal se slyšet.
Části Havany se kvůli blokádě potýkají i s více než dvacetihodinovými blackouty. Ministr přiznal, že situace v ostrovní zemi je extrémně napjatá. Podobně se už dříve vyjádřil prezident Miguel Diaz-Canel, který z toho obvinil USA.
"Tohle dramatické zhoršení má jedinou příčinu: genocidní energetickou blokádu, kterou naší zemi způsobují Spojené státy, vyhrožující jakékoliv zemi, která by nás zásobila palivem, iracionálními cly," napsala hlava státu na sociální síti.
Na Kubě je momentálně omezen provoz nemocnic, školy a úřady byly dočasně uzavřeny. Strádá i turistický ruch, který je hlavním motorem kubánské ekonomiky. V Havaně ve středu kvůli výpadkům dodávek energií vypukly protesty.
Kuba se dlouhodobě spoléhala na dodávky ropy z Venezuely a Mexika. Oba státy je ale dramatickým způsobem omezily kvůli výhrůžkám amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž pohrozil cly jakékoliv zemi, která Kubě poskytne ropu.
Washington zároveň v tomto týdnu zopakoval nabídku, že Kubě poskytne pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů výměnou za smysluplnou reformu jejího komunistického systému.
