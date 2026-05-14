Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve čtvrtek vydala varování pro české spotřebitele. Důvodem je nález nebezpečné bakterie salmonely v šarži mletého vepřového masa, které bylo zachyceno v prodejně obchodního řetězce Albert v Teplicích. Přestože produkt již není v běžném prodeji, inspektoři varují před jeho možnými zásobami v domácnostech.
Konkrétně se jedná o masný polotovar s obsahem tuku do 20 procent v balení o hmotnosti 0,480 kilogramu. Výrobek pochází ze zahraničí a nese veterinární identifikační označení PL 24770305 WE. Laboratorní analýza v tomto mase potvrdila přítomnost bakterií rodu Salmonella Kapemba, které způsobují nepříjemné infekční onemocnění.
Ačkoliv datum spotřeby tohoto masa uplynulo 17. dubna 2026, a v regálech obchodů se tedy již nenachází, riziko stále trvá pro lidi, kteří si maso koupili do zásoby. Inspekce důrazně upozorňuje, že pokud máte tento konkrétní polotovar v mrazáku, v žádném případě ho nekonzumujte. Zmrazení totiž bakterie salmonely neničí a maso zůstává i po rozmrazení infekční.
Salmonelóza, kterou tyto bakterie vyvolávají, se projevuje velmi nepříjemnými stavy. Mezi typické příznaky patří silné křeče v břiše, zvracení, průjem a vysoké horečky. Často dochází k rychlé dehydrataci organismu, což může být nebezpečné zejména pro děti nebo starší osoby. Onemocnění může mít jak akutní, tak v některých případech i chronický průběh.
SZPI již podnikla nezbytné kroky na mezinárodní úrovni. Informace o nálezu byla vložena do evropského systému rychlého varování (RASFF), což umožní úřadům v zemi původu prověřit celý výrobní řetězec. S prodejcem v České republice zahájí inspekce správní řízení, ve kterém mu hrozí vysoká pokuta za uvádění nevyhovující a nebezpečné potraviny na trh.
Inspekce našla v mletém mase v Albertu salmonelu
Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.
Zdroj: Libor Novák