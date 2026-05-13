Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití

Britská politika zažila den plný kontrastů. Zatímco v budově parlamentu probíhalo tradiční státní otevření s veškerou královskou pompou, v kuloárech a v sídle premiéra na Downing Street se odehrával boj o politické přežití Keira Starmera. Král Karel III. sice z trůnu ve Sněmovně lordů představil vládní program čítající 37 nových zákonů, pozornost se však upírala především na to, zda Starmer zůstane v čele vlády dostatečně dlouho, aby je mohl realizovat.
Atmosféru nejistoty podtrhla ranní schůzka v Downing Street, kam dorazil ministr zdravotnictví Wes Streeting. Jeho návštěva u premiéra trvala pouhých 17 minut, což vyvolalo vlnu otázek o obsahu jejich bleskového jednání. Spojenci ambiciózního ministra se totiž netají tím, že Streeting zvažuje oficiální výzvu Starmerovu vedení, ke které by mohlo dojít již během čtvrtka.
Premiér Starmer se po drtivé volební porážce z minulého týdne snaží o restart své vlády. Představený královský projev označil za „radikální agendu“, která má dát Británii nový směr. Nicméně v zákulisí nyní probíhá spíše „operace záchrana“. Starmer a jemu věrní ministři tráví hodiny přesvědčováním nespokojených poslanců v parlamentních kuloárech a čajovnách.
Hlavním argumentem premiéra proti případné volbě nového lídra je varování před chaosem. Starmer se dlouhodobě profiluje jako lék na nestabilitu, kterou kritizoval u předchozích konzervativních vlád. Tvrdí, že vnitrostranický souboj o moc by paralyzoval vládu i celou Labouristickou stranu v kritické době. Otázkou zůstává, zda tento apel na zodpovědnost dokáže otupit odhodlání jeho kritiků, kteří ho po volebním neúspěchu v Anglii, Skotsku a Walesu považují za politickou přítěž.
Pro Wese Streetinga a další potenciální vyzyvatele nyní nastává klíčových 24 hodin. Musí se rozhodnout, zda do souboje skutečně vstoupí a jaký alternativní program straně nabídnou. Keir Starmer mezitím stojí zády ke zdi a dává jasně najevo, že je připraven o svou funkci tvrdě bojovat, ačkoliv jeho autorita neustále slábne. Naděje na klidný vládní rok po královském projevu se tak rozplynula v dešti a politických intrikách.
Související
Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
Keir Starmer (labouristi) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití
před 3 hodinami
EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+
před 4 hodinami
Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany
před 6 hodinami
Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat
před 7 hodinami
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
před 8 hodinami
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
před 9 hodinami
Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů
před 10 hodinami
Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty
před 11 hodinami
Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá
před 12 hodinami
Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup
před 12 hodinami
Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste
před 13 hodinami
Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny
před 14 hodinami
Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu
před 14 hodinami
Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině
před 15 hodinami
Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost
před 16 hodinami
Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší
včera
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
včera
Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl
včera
Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích
včera
Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení
Nová rozsáhlá zpráva o událostech ze 7. října 2023 přináší dosud nejucelenější důkazy o tom, že ozbrojenci z hnutí Hamás a jejich spojenci používali znásilňování a intimní násilí jako promyšlenou strategii. Dokument, který jako první získala stanice CNN, dochází k závěru, že mučení obětí mělo za cíl maximalizovat bolest a utrpení izraelského obyvatelstva. Podle autorky zprávy a expertky na lidská práva Cochav Elkayam-Levyové nešlo o náhodné incidenty, ale o systémovou součást útoku.
Zdroj: Libor Novák