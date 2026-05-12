Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas

Britský premiér Sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého vůdcovství a bojuje o setrvání v Downing Street. Tlak na jeho osobu se dramaticky zvýšil po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v minulých volbách. Vládu již opustili tři její členové, včetně vlivné náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsové, a desítky vlastních poslanců jej otevřeně vyzývají k rezignaci.
Na úterním zasedání kabinetu dal Starmer jasně najevo, že dobrovolně odstoupit nehodlá. Svým potenciálním rivalům vzkázal, aby ho v souladu s pravidly strany formálně vyzvali na souboj o post lídra. K takovému kroku je však zapotřebí podpora nejméně 81 labouristických poslanců, tedy dvaceti procent poslaneckého klubu, což zatím nikdo oficiálně neučinil.
Situace uvnitř kabinetu je velmi napjatá a vláda se zdá být v otázce premiérovy budoucnosti rozdělená. Ministryně spravedlnosti Shabana Mahmoodová patří k těm, kteří na Starmera naléhají, aby alespoň stanovil harmonogram svého odchodu. Naopak klíčoví spojenci, jako jsou Steve Reed nebo Pat McFadden, premiérovi veřejně vyjádřili pokračující podporu.
Velká pozornost je upřena na ministra zdravotnictví Wese Streetinga, který je považován za jednoho z hlavních možných nástupců. Ten při odchodu z Downing Street odmítl jakékoli vyjádření pro média. Mezi další horké kandidáty na vedení strany patří bývalá vicepremiérka Angela Raynerová nebo starosta Velkého Manchesteru Andy Burnham.
Nespokojenost v Labouristické straně graduje. Více než 80 poslanců již veřejně požaduje Starmerův okamžitý konec nebo jasný termín rezignace. Kromě Jess Phillipsové podaly demisi také Alex Davies-Jonesová a Miatta Fahnbullehová. Atmosféru v týmu podtrhuje i fakt, že někteří ministři otevřeně připouštějí probíhající diskusi o změně ve vedení.
Současná revolta je přímým důsledkem volebního debaklu z minulého týdne. Labouristé přišli o téměř 1 500 křesel v obecních zastupitelstvech po celé Anglii. Strana byla také odstavena od moci ve Walesu a ve Skotsku zaznamenala historicky nejhorší výsledek v parlamentních volbách. Naopak výrazně posílila strana Reform UK, a to zejména v severních částech země.
Kritici Starmerovi vyčítají nejen špatné volební výsledky a nízké preference v průzkumech, ale také některá kontroverzní rozhodnutí. Jedním z nich bylo jmenování Petera Mandelsona velvyslancem v USA, což mnoho poslanců považuje za projev špatného úsudku. Pondělní projev, kterým se premiér pokusil svou pozici upevnit, situaci spíše zhoršil.
Nejistota kolem britského premiéra má i ekonomické dopady. Náklady na půjčky britského státu se vyšplhaly na nejvyšší úroveň za posledních 18 let. Trhy citlivě reagují na politickou nestabilitu v zemi, která přichází necelé dva roky poté, co Starmer dovedl svou stranu k drtivému vítězství ve všeobecných volbách.
Premiér se nyní snaží získat čas a udržet si vliv nad rozbouřenou stranou. Politologové a komentátoři se shodují, že Starmerova budoucnost nyní visí na velmi tenkém vlákně. Rozsah ztrát v místních samosprávách, kde labouristé přišli o kontrolu nad klíčovými radami, jako je například ta v Bradfordu, naznačuje hlubokou krizi důvěry u voličů.
Zatímco premiér pokračuje v úřadu, kuloární jednání o jeho nástupci nabírají na obrátkách. Rozhodující bude, zda se nespokojeným poslancům podaří sjednotit na jednom jméně a zahájit oficiální proces odvolání. Britská politická scéna tak s napětím sleduje, zda se Keiru Starmerovi podaří tento bezprecedentní vnitrostranický útok ustát.
