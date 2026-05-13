Otřes v Británii: Ministr zdravotnictví chystá rezignaci, chce vyměnit Starmera ve vedení strany

Britská politická scéna zažívá zemětřesení. Ministr zdravotnictví Wes Streeting se podle svých blízkých spojenců chystá rezignovat na svou funkci a otevřeně vyzvat premiéra Keira Starmera v boji o vedení Labouristické strany. K dramatickému kroku by mohlo dojít již tento čtvrtek, což by vyvolalo nové vnitrostranické volby.
Napětí mezi oběma muži vyvrcholilo v den, kdy král Karel III. v parlamentu přednášel svůj projev. Načasování informací o Streetingově chystaném odchodu vyvolalo v Downing Street značnou nevoli, někteří vládní kolegové to vnímají jako neúctu k monarchovi a snahu zastínit důležitou státní událost. Samotný Streeting se ve středu dopoledne s premiérem krátce sešel, ale obsah jejich rozhovoru zůstává tajný.
Aby mohl Streeting oficiálně zahájit souboj o křeslo lídra, potřebuje podporu 81 poslanců. Zdroje z okolí premiéra zpochybňují, že by ministr zdravotnictví takovou sílu v současnosti měl. Streetingův tábor je však optimistický a tvrdí, že řada poslanců čeká s veřejnou podporou právě na moment, kdy bude výzva oficiálně vyhlášena. Podle informací deníku Guardian už Streetingovi spojenci začali obvolávat kolegy a sondovat jejich postoj.
Keir Starmer čelí v posledních dnech stupňujícímu se tlaku. Situaci vyostřila i rezignace ministra Zubira Ahmeda, který je blízkým spojencem Streetinga a otevřeně prohlásil, že premiérova autorita je nenávratně pryč. Starmerův mluvčí sice uvedl, že předseda vlády má v ministra zdravotnictví plnou důvěru, ale v zákulisí je situace mnohem ostřejší. Jeden z premiérových spojenců se v soukromí nechal slyšet, že Streetingova ambice stranu rozděluje.
Premiér Starmer je podle svých blízkých připraven jakékoliv výzvě čelit a věří, že Streeting nemá dostatečnou podporu k tomu, aby stranu ovládl. Rozkol v kabinetu je však nyní zřejmý a hrozba čtvrteční rezignace klíčového ministra staví labouristickou vládu do velmi nejisté pozice. Následující hodiny rozhodnou o tom, zda se Streetingovi skutečně podaří spustit proces, který může vést k pádu současného premiéra.
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
Britský premiér Sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého vůdcovství a bojuje o setrvání v Downing Street. Tlak na jeho osobu se dramaticky zvýšil po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v minulých volbách. Vládu již opustili tři její členové, včetně vlivné náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsové, a desítky vlastních poslanců jej otevřeně vyzývají k rezignaci.
Zdroj: Libor Novák