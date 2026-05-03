Rakouská policie zadržela muže v kauze otrávených dětských výživ

Lucie Podzimková

3. května 2026 9:55

Rakouská policie Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Rakouská policie zásadně pokročila s případem otrávených dětských výživ, které se objevily i v Česku. U našich sousedů byl zadržen devětatřicetiletý muž, informovala britská BBC. Podle dostupných informací má být stále nejméně jedna otrávená sklenička v oběhu.  

Zadržení muže v sobotu oznámila policie v rakouské spolkové zemi Burgenland. Mluvčí policistů Helmut Marban řekl BBC, že o podezřelém není možné prozradit jakékoliv další informace, protože vyšetřování stále probíhá. Celkem pět otrávených skleniček dětské výživy se v Česku, Rakousku a na Slovensku podařilo najít, než je děti zkonzumovaly. 

Podle informací rakouského deníku Die Presse poslal vyděrač email společnosti HiPP, přičemž požadoval dva miliony eur. Ve firmě si ale mailu všimli až poté, co vypršela lhůta, kterou dotyčný stanovil. 

Případem se zabývala i česká policie či hygienici,kteří prozradili, jak je možné poznat podezřelý výrobek. Může mít například bílou nálepku s červeným kruhem na dně nebo poškozené či otevřené víčko. Varovat může lidi také neobvyklý nebo zkažený zápach či chybějící cvaknutí při otevření. 

Výrobce již dříve přiznal, že analýzou bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy, se kterými bylo evidentně manipulováno, obsahovaly jed na krysy. Firma zároveň zmínila, že její maloobchodní partneři v obou zemích preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy z prodeje. 

"Tato událost nesouvisí s kvalitou výrobků ani s výrobou. Výrobní, zabezpečovací a kontrolní procesy společnosti HiPP zůstávají zcela funkční. HiPP zůstává v úzkém a nepřetržitém kontaktu s policejními vyšetřovacími orgány ve všech postižených zemích a plně spolupracuje," dodala společnost. 

Američané po Merzově kritice stáhnou tisíce vojáků z Německa

