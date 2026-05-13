Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.
Jedním z nejvýraznějších bodů byl Trumpem sdílený příspěvek s fiktivním citátem republikánského senátora Johna Kennedyho. V tomto smyšleném výroku měl Kennedy požadovat, aby Obama vrátil 120 milionů dolarů údajně získaných v souvislosti se zákonem o zdravotní péči Obamacare. Senátor Kennedy se však od citátu rázně distancoval s tím, že nic takového nikdy neřekl a netuší, na čem se tato tvrzení zakládají. Podle serveru Lead Stories tento podvrh původně pochází ze satirického webu.
Trump se také vrátil k dlouhodobě vyvráceným konspiracím ohledně odposlechů v Trump Tower během kampaně v roce 2016. Sdílel příspěvek tvrdící, že Obama nařídil sledování jeho tehdejšího štábu, což označil za horší čin než aféru Watergate. Ministerstvo spravedlnosti přitom již během prvního Trumpova funkčního období oficiálně potvrdilo, že o žádných takových odposleších neexistují žádné záznamy. Mezi dalšími útoky na Obamu se objevila i nepodložená tvrzení o falšování zpravodajských informací či spekulace o jeho údajně nelegitimním původu.
Součástí noční série byla i tradiční vlna dezinformací o prezidentských volbách v roce 2020. Trump sdílel příspěvky svého bývalého poradce Michaela Flynna a právničky Sidney Powellové, které opakovaly vyvrácená tvrzení o „ukradených volbách“. Mezi nimi nechyběla ani zpráva televize OAN o tom, že hlasovací systémy Dominion údajně smazaly miliony hlasů pro Trumpa. Žádné z těchto tvrzení se nikdy nepotvrdilo a volby byly opakovaně označeny za regulérní.
V neposlední řadě se Trump opřel do deníku The New York Times v reakci na článek o vysokých nákladech na renovaci bazénu u Lincolnův památníku. Prohlásil, že listu „každou hodinu ubývají předplatitelé“, což je v přímém rozporu s oficiálními daty vydavatelství. Deník naopak v posledním čtvrtletí vykázal nárůst počtu digitálních předplatitelů a celkově jich má přes 13 milionů. Trumpova tvrzení tak opět narazila na tvrdou realitu doložitelných čísel.
