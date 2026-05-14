Počasí: Příští týden se začne oteplovat, deště ale mohou pokračovat

V nadcházejícím týdnu nás čeká proměnlivé počasí s postupným oteplováním. Zatímco pondělí přinese na většinu území spíše mírnější teploty a na východě i vydatnější srážky, v dalších dnech se rtuť teploměru vyšplhá k příjemnějším jarním hodnotám.
V pondělí bude převládat oblačno až polojasno. Komplikovanější situace nastane ve východní polovině republiky, kde meteorologové očekávají až zataženou oblohu. Právě v této části území se bude místy vyskytovat déšť, který může být lokálně i vydatný s úhrny kolem 20 mm.
Ve zbytku Česka jsou srážky málo pravděpodobné. Noční teploty klesnou na 9 až 4 °C, přes den se pak maxima vyšplhají na 13 až 18 °C. Chladněji zůstane na východě, kde se denní teploty udrží pouze mezi 10 až 14 °C.
Od úterý do čtvrtka se obloha začne postupně čistit, i když oblačnost bude stále převažovat. Na východě republiky bude zpočátku doznívat déšť z pondělí, v průběhu období se pak mohou na různých místech objevovat lokální přeháňky. Noční minima se budou držet v rozmezí 10 až 5 °C.
Výraznější změnu pocítíme u denních teplot, které budou mít vzestupnou tendenci. Zpočátku se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 15 až 20 °C, postupně se však dočkáme oteplení na 18 až 23 °C. Celkově tak druhá polovina pracovního týdne nabídne mnohem přívětivější a teplejší počasí než jeho začátek.
Zdroj: Libor Novák