Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Libor Novák

13. května 2026 15:38

Donald Trump přistál v Číně
Donald Trump přistál v Číně Foto: whitehouse.gov **www.whitehouse.gov**

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.

Prezidentskou kolonu lemovaly na obou stranách walkway čestné stráže a zástupy lidí v modrobílém oblečení, kteří mávali vlajkami obou republik a provolávali uvítací hesla. Donald Trump, kterého doprovázeli mimo jiné Eric a Lara Trumpovi, Elon Musk, Marco Rubio a Pete Hegseth, reagoval na slavnostní hudbu gestem zaťaté pěsti a následně sestoupil po schodech k připravené limuzíně. Cesta z letiště do hotelu byla vyzdobena americkými a čínskými vlajkami a mrakodrapy v centru města zářily nápisy „Peking vítá“.

Hlavním bodem programu jsou nadcházející schůzky s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Oba státníci budou navazovat na loňské říjnové příměří, kdy se dohodli na ročním zastavení celních válek. Očekává se, že nynější jednání by mohla tuto dohodu dále rozšířit. Ještě před samotným summitem proběhly v Jižní Koreji přípravné rozhovory mezi americkým ministrem financí Scottem Bessentem a čínským vicepremiérem Che Li-fengem, které čínská státní média označila za upřímné a konstruktivní.

K Trumpově návštěvě Číny se vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který během summitu v Rumunsku vyzval amerického prezidenta, aby s čínským protějškem jednal o ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev je s americkými partnery v neustálém kontaktu a očekává, že otázka zastavení války bude v Pekingu nastolena. Právě role Číny v mezinárodních konfliktech a globálním obchodu bude klíčovým prvkem jednání obou světových velmocí v nadcházejících dnech.

Trump se vrací do Číny, která je dnes mnohem silnější a asertivnější než při jeho poslední návštěvě v roce 2017. Tehdy byl v Pekingu hoštěn s velkou pompou, včetně večeře v Zakázaném městě, což byla pocta, které se před ním žádnému americkému prezidentovi nedostalo. Letošní přijetí slibuje podobnou velkolepost, včetně zastávky v Čung-nan-chaj, uzavřeném areálu, kde sídlí a pracuje nejvyšší čínské vedení.

Agenda jednání však zůstává stejně trnitá jako dříve, přičemž k tradičním tématům, jako jsou obchod, technologie a Tchaj-wan, přibyl nový zdroj napětí v podobě Íránu. Čínský vůdce Si Ťin-pching nyní vstupuje do bezprecedentního třetího funkčního období a ambiciózně prosazuje plány na nové produktivní síly. Ty zahrnují masivní investice do obnovitelných zdrojů energie, robotiky a umělé inteligence, což formuje moderní tvář země.

Pokud chtějí američtí představitelé spatřit budoucnost, o kterou Peking v posledním desetiletí usiluje, musí se podívat i mimo historické centrum hlavního města. V odlehlých severních oblastech dnes krajině dominují solární a větrné elektrárny. Na průmyslovém jihu zase automatizace od základu mění továrny i dodavatelské řetězce, zatímco metropole jako Čchung-čching se staly hitem na sociálních sítích.

Miliardy ze státních fondů proměnily Čchung-čching z drsného výrobního centra na jihozápadě v symbol měnící se Číny. Město nyní sází na moderní technologie a snaží se světu ukázat přívětivější a trendy tvář. Zatímco v roce 2017 se čínská diplomacie snažila dokázat, že je Si Ťin-pching rovným partnerem amerického prezidenta, dnes již Peking takové potvrzení nepotřebuje, protože Washington jej otevřeně uznává za rovnocenného konkurenta.

V Číně si Trump vysloužil přezdívku Čchuan Ťien-kuo, což v překladu znamená Trump budovatel národa. Mnoho Číňanů se domnívá, že jeho politika a obchodní války paradoxně pomohly vzestupu Číny tím, že oslabily globální postavení Ameriky. Lidé v ulicích Čchung-čchingu si všímají, že Čína uplatňuje dlouhodobé strategie, zatímco americký přístup vnímají jako nepředvídatelný a zaměřený pouze na vlastní zájmy.

Čchung-čching, přezdívaný město kyberpunku, vyrostl v náročném horském terénu, což donutilo stavitele budovat mrakodrapy a složité dopravní systémy. Silnice se klikatí po strmých svazích a metro projíždí přímo středem obytných budov. Tato vertikální krajina ozářená neonovými světly láká miliony turistů, kterým Čína nově nabízí bezvízový vstup, aby posílila svůj vliv a obraz v zahraničí.

Rychlý rozvoj města má však i svou odvrácenou stranu v podobě obrovského zadlužení místní správy. Ekonomiku brzdí slabý realitní sektor a nízká spotřeba domácností. Vedle futuristických mrakodrapů stále existují staré čtvrti, kde dělníci pracují za minimální mzdu. Americká cla a geopolitické konflikty v oblasti Íránu zvyšují tlak na čínské hospodářství, což pociťují i běžní podnikatelé a řemeslníci.

Navzdory ekonomickým výzvám zůstává kontrola komunistické strany pevná a lidé se často zdráhají mluvit o politice jmenovitě. Někteří mladí Číňané stále vnímají Spojené státy jako symbol svobody a kreativity a přáli by si tam studovat. Napjaté vztahy mezi oběma mocnostmi však tyto sny komplikují a zároveň nutí čínské inženýry, aby se více zaměřili na inovace na domácí půdě.

Jedním z hlavních polí soupeření je robotika a umělá inteligence. Čína disponuje největším počtem průmyslových robotů na světě a plánuje do tohoto sektoru investovat stovky miliard dolarů. Pro rozvoj inteligentních strojů však stále potřebuje špičkové americké čipy. Právě omezení vývozu těchto technologií, které zavedla předchozí americká administrativa, zůstává zásadním bodem sváru v bilaterálních vztazích.

Čína se také snaží snížit svou závislost na americkém trhu a orientuje se více na jihovýchodní Asii a Evropskou unii. Vývoz do USA v posledních letech poklesl o pětinu. Peking se poučil z minulé Trumpovy návštěvy a na případná nová cla se připravuje. Symbolem soběstačnosti je automobilový průmysl v Čchung-čchingu, který těží z rozmachu elektromobility a nových železničních spojení přes střední Asii.

Zatímco Trump přijíždí s cílem vyjednat výhodnější obchodní podmínky a získat pomoc Číny při řešení konfliktu s Íránem, pro Peking je úspěchem už samotná existence hladce probíhající návštěvy. Si Ťin-pching se tím snaží prezentovat jako stabilní světový lídr a ukázat, že Čína zůstává otevřená mezinárodní komunitě. Proměna čínských měst tak slouží jako ukázka cesty, kterou se země hodlá v budoucnu ubírat.

před 6 minutami

Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Související

Donald Trump

Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

Více souvisejících

Donald Trump Čína

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Slovensko-ukrajinská hranice

Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa oznámila ve středu odpoledne náhlé a úplné uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou. Toto opatření vstoupilo v platnost kolem 15:00 a podle oficiálního vyjádření potrvá až do odvolání. Hlavním důvodem pro tento krok jsou blíže nespecifikované bezpečnostní obavy, které si vyžádaly okamžitou reakci úřadů na slovenské straně.

před 2 hodinami

Donald Trump přistál v Číně

Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.

před 2 hodinami

Ambition

Norovirus se šíří na další výletní lodi. V karanténě je 1700 pasažérů

Francouzské úřady uzavřely do karantény více než 1 700 osob na palubě výletní lodi Ambition, která v úterý zakotvila v Bordeaux. Opatření bylo zavedeno poté, co jeden z pasažérů zemřel na následky podezření na nákazu norovirem a u přibližně padesáti dalších osob se projevily příznaky tohoto onemocnění. Na plavidle se nachází 1 233 cestujících, přičemž většinu tvoří občané Velké Británie a Irska, a stovky členů posádky.

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.

před 4 hodinami

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.

před 5 hodinami

Stanislav Přibyl

Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

před 6 hodinami

Polsko, ilustrační foto

Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.

před 7 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

před 8 hodinami

Pentagon

Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu

Vojenské tažení Spojených států v Íránu si za necelých šedesát dní vyžádalo investice ve výši 29 miliard dolarů. Tyto čerstvé statistiky ministerstva obrany převyšují dubnové předpoklady, které byly o čtyři miliardy nižší. Podle Julese Hursta III., jenž má v Pentagonu na starosti finance, stojí za prodražením operace zejména nutný servis a obměna poničeného vybavení i každodenní logistické zajištění jednotek v poli.

před 8 hodinami

Donald Trump

Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Déšť

Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.

včera

Sébastien Lecornu

Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru

Francouzský premiér Sébastien Lecornu vyzval k okamžitému posílení koordinace mezi zeměmi Evropské unie v reakci na šíření hantaviru. Důvodem je propuknutí nákazy na výletní lodi MV Hondius, kde se virem nakazilo nejméně jedenáct lidí. Mezi infikovanými je i jeden francouzský občan, který byl po návratu do vlasti hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

včera

Přijímání uprchlíků do Evropy

Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl

Evropští ministři se tento pátek sejdou v moldavském hlavním městě Kišiněvě, aby projednali kontroverzní plány na zřizování takzvaných návratových center ve třetích zemích. Tato centra by měla sloužit k deportaci tisíců neúspěšných žadatelů o azyl, kteří do Evropy přicestovali nelegálními cestami. Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset v exkluzivním rozhovoru pro deník The Guardian potvrdil, že diskuse o těchto uzlech se nyní přesouvá na multilaterální úroveň.

včera

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný

Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích

Víkendové pražské derby mezi Slavií a Spartou, které provázely divácké výtržnosti, nezůstane bez politické odezvy. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři podle České televize oznámil plán na rozsáhlé legislativní změny. Hlavním cílem je zpřísnění pravidel v přestupkovém zákoně, které by mělo policii a pořadatelům usnadnit identifikaci agresivních jedinců a zvýšit bezpečnost na stadionech.

včera

Válka v Izraeli: Snímky zachycující dění od sobotního (7. října 2023) napadení Hamásem.

Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení

Nová rozsáhlá zpráva o událostech ze 7. října 2023 přináší dosud nejucelenější důkazy o tom, že ozbrojenci z hnutí Hamás a jejich spojenci používali znásilňování a intimní násilí jako promyšlenou strategii. Dokument, který jako první získala stanice CNN, dochází k závěru, že mučení obětí mělo za cíl maximalizovat bolest a utrpení izraelského obyvatelstva. Podle autorky zprávy a expertky na lidská práva Cochav Elkayam-Levyové nešlo o náhodné incidenty, ale o systémovou součást útoku.

včera

Hantavirus

Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?

Oficiální zprávy o nákaze hantavirem, která se rozšířila z výletní lodi MV Hondius, se v posledních dnech nesou v duchu uklidňování veřejnosti. Představitelé vlád i zdravotnických organizací opakovaně zdůrazňují, že situace je pod kontrolou a není důvod k panice. Někteří odborníci však podle CNN varují, že příliš sebevědomá rétorika, kterou označují za úmyslné šíření klidu, může mít opačný účinek a prohloubit úzkost ve společnosti, která má stále v živé paměti pandemii covidu-19.

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas

Britský premiér Sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého vůdcovství a bojuje o setrvání v Downing Street. Tlak na jeho osobu se dramaticky zvýšil po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v minulých volbách. Vládu již opustili tři její členové, včetně vlivné náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsové, a desítky vlastních poslanců jej otevřeně vyzývají k rezignaci.

včera

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat

Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.

včera

WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy