Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa oznámila ve středu odpoledne náhlé a úplné uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou. Toto opatření vstoupilo v platnost kolem 15:00 a podle oficiálního vyjádření potrvá až do odvolání. Hlavním důvodem pro tento krok jsou blíže nespecifikované bezpečnostní obavy, které si vyžádaly okamžitou reakci úřadů na slovenské straně.
Informaci potvrdil mluvčí finanční správy Daniel Kováč s tím, že situace je monitorována a vyhodnocována v reálném čase. Uzávěra se týká veškerého provozu, tedy jak osobní, tak nákladní dopravy. Veřejnost byla vyzvána, aby se v oblasti hranic řídila pokyny příslušníků finanční správy a také příslušníků Policejního sboru, kteří na místě dohlížejí na pořádek a bezpečnost.
Ačkoliv slovenské úřady v oficiální tiskové zprávě neuvedly přesný zdroj ohrožení, média upozorňují na dramatický vývoj na ukrajinské straně hranice. Podle dostupných zpráv čelí západní část Ukrajiny intenzivním ruským útokům pomocí bezpilotních letounů. Tato vlna útoků zasáhla oblasti, které byly dosud považovány za relativně klidnější v porovnání s východní frontou.
Exploze byly hlášeny přímo z ukrajinského města Užhorod a jeho blízkého okolí. Právě Užhorod leží v bezprostřední blízkosti slovenských hranic, což zvyšuje riziko dopadu bojových operací i na území sousedního státu. Zda je uzavření přechodů přímou reakcí na tyto konkrétní nálety, zatím finanční správa oficiálně nepotvrdila, ale souvislost se jeví jako vysoce pravděpodobná.
Situace na východní hranici Slovenska zůstává napjatá od února 2022, kdy Ukrajina začala čelit ruské vojenské invazi. Středeční události však představují jeden z nejvýraznějších zásahů do běžného fungování přeshraničního styku v poslední době. Úřady se snaží minimalizovat rizika pro civilisty, kteří by se v době probíhajících útoků mohli na hranicích nacházet.
Finanční správa doporučuje všem občanům, aby bedlivě sledovali aktuální zpravodajství a oficiální kanály státních institucí. Informace o dalším vývoji a případném znovuotevření hranic budou zveřejňovány průběžně v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet bezpečnostní situace v příhraničních oblastech. Do té doby zůstává režim na hranici striktně omezen.
Policie a celníci jsou v plné pohotovosti a koordinují své kroky tak, aby zajistili hladký průběh bezpečnostních opatření. Veřejnost je žádána o trpělivost a pochopení pro toto výjimečné opatření, které má za cíl ochránit zdraví a životy obyvatel v souvislosti s neutichajícími boji na území napadeného souseda.
Související
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou
před 2 hodinami
Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz
před 2 hodinami
Norovirus se šíří na další výletní lodi. V karanténě je 1700 pasažérů
před 4 hodinami
Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty
před 4 hodinami
Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá
před 5 hodinami
Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup
před 6 hodinami
Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste
před 7 hodinami
Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny
před 8 hodinami
Pentagon zveřejnil, na kolik už USA vyšla válka v Íránu
před 8 hodinami
Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině
před 9 hodinami
Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost
před 10 hodinami
Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší
včera
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
včera
Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl
včera
Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích
včera
Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení
včera
Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?
včera
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
včera
Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat
včera
WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.
Zdroj: Libor Novák