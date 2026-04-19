Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče

Jan Hrabě

19. dubna 2026 14:00

Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Ministerstvo zdravotnictví či hygienici se zabývají případem nebezpečné výživy pro děti, která se objevila zejména v sousedním Rakousku. Sklenice ale byly zajištěny i v Česku a na Slovensku, přiznala firma HiPP. 

"V rámci probíhajícího šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HIPP, se kterými bylo evidentně manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Při analýze těchto sklenic příslušné orgány zjistily, že obsahovaly jed na krysy," uvedla společnost na webu. 

Firma zmínila, že její maloobchodní partneři v obou zemích preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy z prodeje. Pokračuje také stahování veškerých sklenic zakoupených v rakouském Sparu. 

"Tato událost nesouvisí s kvalitou výrobků ani s výrobou. Výrobní, zabezpečovací a kontrolní procesy společnosti HiPP zůstávají zcela funkční. HiPP zůstává v úzkém a nepřetržitém kontaktu s policejními vyšetřovacími orgány ve všech postižených zemích a plně spolupracuje," dodal výrobce. 

Kromě české policie se případem zabývají hygienici, kteří prozradili, jak je možné poznat podezřelý výrobek. Může mít například bílou nálepku s červeným kruhem na dně nebo poškozené či otevřené víčko. Varovat může lidi také neobvyklý nebo zkažený zápach či chybějící cvaknutí při otevření. 

Také ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo informace o případu a sdělilo, že ověřuje přítomnost výrobků na českém trhu. "Hygienická služba i Státní zemědělská a potravinářská inspekce situaci v ČR aktuálně prověřují. Současně doporučujeme občanům České republiky, kteří nakupují v Rakousku, aby byli při nákupech obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost informacím o dotčených výrobcích," napsal úřad na sociální síti X. 

