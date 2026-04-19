Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče

Ministerstvo zdravotnictví či hygienici se zabývají případem nebezpečné výživy pro děti, která se objevila zejména v sousedním Rakousku. Sklenice ale byly zajištěny i v Česku a na Slovensku, přiznala firma HiPP.
"V rámci probíhajícího šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HIPP, se kterými bylo evidentně manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Při analýze těchto sklenic příslušné orgány zjistily, že obsahovaly jed na krysy," uvedla společnost na webu.
Firma zmínila, že její maloobchodní partneři v obou zemích preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy z prodeje. Pokračuje také stahování veškerých sklenic zakoupených v rakouském Sparu.
"Tato událost nesouvisí s kvalitou výrobků ani s výrobou. Výrobní, zabezpečovací a kontrolní procesy společnosti HiPP zůstávají zcela funkční. HiPP zůstává v úzkém a nepřetržitém kontaktu s policejními vyšetřovacími orgány ve všech postižených zemích a plně spolupracuje," dodal výrobce.
Kromě české policie se případem zabývají hygienici, kteří prozradili, jak je možné poznat podezřelý výrobek. Může mít například bílou nálepku s červeným kruhem na dně nebo poškozené či otevřené víčko. Varovat může lidi také neobvyklý nebo zkažený zápach či chybějící cvaknutí při otevření.
Také ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo informace o případu a sdělilo, že ověřuje přítomnost výrobků na českém trhu. "Hygienická služba i Státní zemědělská a potravinářská inspekce situaci v ČR aktuálně prověřují. Současně doporučujeme občanům České republiky, kteří nakupují v Rakousku, aby byli při nákupech obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost informacím o dotčených výrobcích," napsal úřad na sociální síti X.
Související
Ženy by měly být na pozoru. Hygienici varovali před nebezpečnou kosmetikou
Inspekce varovala před USB nabíječkou, uživatele může smrtelně zranit
nebezpečný výrobek , nebezpečné potraviny , děti , ministerstvo zdravotnictví , hygienici
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let
před 1 hodinou
Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly
před 2 hodinami
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
před 3 hodinami
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 4 hodinami
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
před 5 hodinami
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 6 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 6 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
včera
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
včera
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
včera
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
včera
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
včera
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
včera
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
Íránská armáda v sobotu oznámila, že pokračuje v kontrole Hormuzského průlivu. Světová média tak informují o opětovném uzavření klíčového místa světové námořní dopravy. Teherán se rozhodl reagovat na fakt, že pokračuje americká námořní blokáda.
Zdroj: Lucie Podzimková