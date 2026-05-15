Českolipští kriminalisté úspěšně zajistili vzácnou relikvii v podobě lebky svaté Zdislavy, která byla v úterý odcizena z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté vzácný historický a duchovní předmět získali zpět poté, co ve čtvrtek v podvečer zadrželi podezřelého muže. Ten jim po počátečním zapírání nakonec místo úkrytu sám prozradil a relikvii policistům vydal.
Pátrání po pětatřicetiletém muži přivedlo vyšetřovatele do Mladé Boleslavi, kde v současné době žije. Zadržený muž má však blízký vztah také přímo k Jablonnému v Podještědí, neboť v tomto městě v minulosti bydlel. Samotné zatčení proběhlo bez komplikací, podezřelý muž se policii nijak nebránil a k samotnému činu se strážcům zákona hned přiznal.
Po svém zadržení však muž zpočátku odmítal vyšetřovatelům sdělit, kam ukradenou lebku schoval. Kriminalisté z něj tuto klíčovou informaci dostali až v průběhu čtvrtečního podvečera. Podezřelý následně do protokolu uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu uvnitř určitého předmětu, který policie s ohledem na stále probíhající vyšetřování odmítla blíže specifikovat.
Policisté vzápětí potvrdili, že lebku zalitou v betonu na určeném místě skutečně nalezli a ještě během čtvrtečního večera ji předali do rukou přivolaných odborníků. Vzhledem k neobvyklému způsobu ukrytí šlo především o čas. Strážci zákona nejprve spolehlivě ověřili, že se uvnitř betonového bloku relikvie opravdu nachází, a nyní se uvidí, zda se ji podaří bezpečně zachránit.
Vzácný nález mají v rukou restaurátoři, kteří v současné době usilují o co nejšetrnější vyproštění lebky z pevného betonového sevření. Podle odhadů policie bude tato jemná a náročná práce odborníků trvat několik dní. Vyšetřovatelé hodlají do celého případu přibrat také soudního znalce, který přesně posoudí rozsah případného poškození této historické památky.
Motiv pachatele byl podle policejního vyšetřování čistě osobní a nebylo jím získání finančního prospěchu prostřednictvím prodeje. Zadržený muž do protokolu vypověděl, že s vystavováním lebky v kostele zásadně nesouhlasil, protože se mu nelíbilo její oddělení od zbytku těla. Jeho záměrem bylo relikvii soukromě pohřbít, k čemuž mělo podle jeho původního plánu dojít právě v pátek.
Pokud by kriminalisté muže nezadrželi včas, vzácná relikvie by v pátek skončila na dně řeky a mohla by definitivně zmizet pod vodou. Ředitel českolipské policie Petr Rajt na páteční tiskové konferenci upřesnil, že se nejednalo o žádnou organizovanou akci více lidí. Pachatel podle zjištění policie jednal po celou dobu zcela sám a bez cizí pomoci.
Pachatel využil k samotné krádeži v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí časové okno v úterý mezi osmnáctou hodinou a osmnáctou hodinou a patnáctou minutou. V té době byl v celém chrámu vypnutý bezpečnostní alarm kvůli přípravám na nadcházející bohoslužbu a uvnitř budovy se zrovna nikdo jiný nenacházel.
Při následném útěku z místa činu zachytila podezřelého muže bezpečnostní kamera. Zveřejněný videozáznam pak policisté využili při vyhlášeném pátrání a o součinnost požádali také své kolegy v zahraničí. Práci kriminalistům bezprostředně po činu zkomplikovala skutečnost, že se zloděj stihl velmi rychle převléknout a vyměnit si obuv.
Zástupce vedoucího českolipských kriminalistů k osobě pachatele uvedl, že se jedná o dosud netrestaného člověka. Informaci o tom, zda se jedná o věřícího, však policisté na tiskové konferenci sdělit nechtěli. Vyšetřovatelé nicméně v nejbližší době plánují přizvat specializovaného znalce z oboru psychiatrie, který podrobně posoudí aktuální duševní stav zadrženého muže.
Mladý muž je v současné době umístěn v policejní cele v České Lípě. Během pátku si oficiálně převezme usnesení o zahájení trestního stíhání a následně policie podá státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Pokud státní zástupce tento podnět akceptuje, bude o uvalení vazby rozhodovat soud v průběhu nadcházejícího víkendu, nejpozději však v neděli.
Kriminalisté pětatřicetiletého muže obvinili z trestného činu krádeže a z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci, za což mu v případě uznání viny hrozí až osm let vězení. Před samotným dopadením pachatele se k celé události vyjádřil také pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, který zloděje veřejně vyzval k navrácení relikvie s varováním, že by ho jinak mohlo stihnout neštěstí či kletba.
Geopolitická scéna řeší zásadní otázku: Je Rusko skutečně připraveno znovu jednat o ukončení války na Ukrajině? Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.
Zdroj: Libor Novák