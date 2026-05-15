Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi

Bývalý prezident Evropské centrální banky a někdejší italský premiér Mario Draghi adresoval Evropě nekompromisní varování ohledně její budoucnosti. Během čtvrtečního převzetí Mezinárodní ceny Karla Velikého v německých Cáchách prohlásil, že kontinent se v éře amerického prezidenta Donalda Trumpa ocitl v situaci, kdy je poprvé v živé paměti skutečně osamocen. Evropa podle něj musí urychleně reagovat na novou geopolitickou realitu, ve které se Spojené státy chovají nepřátelštěji, nepředvídatelněji a nemusí již garantovat evropskou bezpečnost.
Tento apel přichází v době, kdy se evropský blok potýká se slabým hospodářským růstem a prohlubující se propastí v produktivitě ve srovnání s USA. Tyto ekonomické tlaky navíc umocnil návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, přičemž Washington zaujal mnohem konfrontačnější linii v otázkách obchodu i společné bezpečnosti. Draghi, který se do popředí unijního politického zájmu vrátil po předložení své strategické zprávy o zvrácení ekonomického poklesu EU, upozornil, že roční náklady na realizaci jeho doporučení mezitím vzrostly na 1,2 bilionu eur.
Evropský státník před publikem, ve kterém zasedl německý kancléř Friedrich Merz, Draghiho nástupkyně v čele ECB Christine Lagardeová nebo řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, zdůraznil nutnost přezkoumat každou strategickou závislost. Pokud podle něj zůstane jedinou odpovědí Evropy pouhá otevřenost, stane se z ní ve výsledku jen neschopnost rozhodovat. Jako dvě kritické oblasti, kde musí kontinent drasticky a rychle navýšit své investice, označil umělou inteligenci a obranu, přičemž pro konkurenceschopnost i bezpečnost považuje za naprosto zásadní také energetickou infrastrukturu.
Draghi zároveň podrobil ostré kritice pomalý postup Evropské unie při zavádění potřebných změn. Vyjádřil politování nad tím, že unijní rozhodovací procesy akce často oslabují a odkládají až do momentu, kdy výsledná opatření zdaleka neodpovídají skutečným potřebám. Slabé plnění cílů podle jeho slov podkopává legitimitu celého bloku, což následně ještě více ztěžuje prosazování budoucích kroků, a tento začarovaný kruh je proto nutné co nejdříve přerušit.
Policie dopadla zloděje lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii zalil do betonu
Trump změnil světový řád. Evropa poprvé v historii zůstala úplně sama, varuje Draghi
Víkendové počasí přinese potíže. Moravu a Slezsko zasáhne vydatný déšť
Zelenskyj miluje drogy, prohlašuje Ficův ministr. Z Kyjeva přišla obratem reakce
Kuba se pod náporem americké blokády hroutí. Ředitel CIA přijel nabídnout řešení
Trump pobouřil Američany. Finanční problémy obyčejných lidí ho nezajímají
U dánských břehů našli mrtvou velrybu. Může jít o Timmyho
Trump odletěl z Číny. Ostře sledovaná cesta žádný průlom nepřinesla
El Niño ovlivní i počasí v Evropě, předpokládají meteorologové
Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá
Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Plán prý nedokončil
Zelenského dlouholetý spolupracovník Jermak míří do vazby
Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla
Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě
Mladík chtěl ukrást batoh, teď mu hrozí 10 let za mřížemi. Napadl dvě ženy
Krize na Kubě se prohlubuje. Ministr přiznal zásadní problém
Předpověď počasí slibuje deštivý víkend v části Česka
Nové video zachycuje útěk muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
Data mluví jasně: Ruská dominance na Ukrajině končí, Moskva přestává válku zvládat
V Rusku se něco děje, upozorňují odborníci. Putin chce naléhavě obnovit kontakt s Washingtonem
Geopolitická scéna řeší zásadní otázku: Je Rusko skutečně připraveno znovu jednat o ukončení války na Ukrajině? Podle analýzy Thomase Grahama z Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) vykazuje Kreml v posledních týdnech neobvyklý zájem. Zatímco po vypuknutí války v Íránu koncem února ruská diplomacie vyčkávala, nyní se Vladimir Putin i ministr zahraničí Sergej Lavrov aktivně snaží obnovit kontakt s Washingtonem.
