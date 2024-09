EU má už jen tři možnosti. Jednou z nich je rozpad, varuje bývalý guvernér ECB

Draghi, autor zprávy o evropské konkurenceschopnosti, kterou si objednala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, zdůraznil, že EU se musí zaměřit na tři klíčové oblasti: překonání inovačního deficitu ve srovnání s USA a Čínou; vypracování plánu, který propojí cíl dekarbonizace se zvyšováním konkurenceschopnosti; a posílení evropské bezpečnosti s cílem snížit závislost na zahraničních ekonomických mocnostech.

Budoucnost EU shrnul do tří možností: rozpad, paralýza, nebo integrace.

Podle Draghiho zachování evropského způsobu života závisí na zlepšení konkurenceschopnosti, což vyžaduje hlubší spolupráci a integraci mezi evropskými státy.

Stejně jako před týdnem na zasedání Evropské komise upozornil, že posílení konkurenceschopnosti by si vyžádalo roční financování ve výši 750 až 800 miliard eur na projekty, které již EU schválila. Část prostředků by mohla pocházet z privátních zdrojů, ale významná část by musela být zajištěna veřejnými investicemi, včetně vytvoření nového společného dluhu určeného k financování klíčových společných projektů.

V následné diskusi po Draghiho prezentaci mnozí europoslanci souhlasili s jeho závěry, že evropská ekonomika potřebuje rychlou změnu kurzu. Zdůraznili, že EU by měla klást důraz na hospodářskou soutěž a inovace v klíčových průmyslových odvětvích a podporovat větší veřejné i soukromé investice do sociální, zelené a digitální transformace.

Část poslanců se vyslovila pro větší suverenitu a volnější tržní podmínky, zatímco jiní varovali, že boj proti klimatickým změnám oslabuje ekonomiku EU. Další zákonodárci argumentovali, že růst je možný pouze prostřednictvím čistých inovativních technologií a sociálních investic, které pomohou občanům přizpůsobit jejich dovednosti.