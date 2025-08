Téměř čtvrt milionu moldavských občanů žije v Evropě, a to především v zemích, jako je Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. V minulosti právě tito voliči podporovali proevropskou prezidentku Maiu Sandu a její liberální stranu, která se zavázala pokračovat v procesu integrace do Evropské unie. V roce 2024 získala Sandu výraznou podporu od moldavské diaspory, což jí pomohlo vyhrát volby a zároveň dosáhnout schválení žádosti o členství v EU.

Rusko a jeho spojenci se však nyní aktivně snaží tento trend zvrátit. Secrieru pro Politico uvedl, že existují jasné důkazy o rostoucí aktivitě ruských dezinformačních kampaní, které se zaměřují na šíření falešných zpráv a manipulaci s veřejným míněním.

Jednou z hlavních metod je vytvoření falešných médií, která napodobují vzhled a tón legitimních evropských zpravodajských kanálů. Tyto dezinformační kanály pak šíří zprávy, které mají za cíl narušit důvěru v moldavské demokratické instituce a vytvořit zmatek mezi moldavskými komunitami v Evropě.

Ruská kampaň je součástí širšího trendu destabilizace, který zahrnuje nejen mediální manipulaci, ale i pokusy o organizování protestů nebo provádění zinscenovaných demonstrací v evropských městech. Tato taktika má za cíl vyvolat dojem nespokojenosti s moldavskými proevropskými vůdci a podporovat opoziční strany, které jsou kritické k vládě Maii Sandu a jejímu kurzu směrem k EU.

Moldavská vláda a bezpečnostní složky nyní očekávají, že podobné pokusy o destabilizaci se budou stupňovat před samotnými volbami v září, a proto se zaměřují na ochranu volebních procesů.

Secrieru varoval, že Moldavsko by mohlo čelit dalším pokusům o manipulaci s volebními výsledky, jako byly například falešné bombové hrozby na volebních místech nebo organizované protesty v zahraničí. K tomu by se mohly připojit i další formy nátlaku na moldavskou vládu, které by měly za cíl podkopat důvěru veřejnosti ve volby a demokratické instituce.

Mezitím Moldavsko pokračuje v úsilí o stabilizaci a rozvoj vztahů s Evropskou unií. Prezidentka Sandu minulý týden opět upozornila na to, že Rusko se snaží převzít kontrolu nad Moldavskem a ovlivnit jeho politickou budoucnost. Podle ní je Rusko připraveno podpořit opoziční síly, které jsou proti integraci do EU, a to za každou cenu.

Evropská unie a její instituce také pozorně sledují vývoj situace a připravují se na podporu Moldavska v jeho úsilí o ochranu demokratických hodnot. EU již poskytla Moldavsku materiální a politickou podporu, zejména v oblasti monitorování dezinformací a podpory bezpečnosti voleb. Speciální pozornost je věnována tomu, aby se zajistilo, že moldavská diaspora bude mít možnost hlasovat v bezpečném a svobodném prostředí.

Secrieru zdůraznil, že Moldavsko musí mít podporu nejen z vnitřních sil, ale i od svých evropských a mezinárodních partnerů, aby čelilo ruským pokusům o destabilizaci. Podle něj je nutné, aby ostatní evropské státy zvýšily úsilí o monitorování volebního procesu a zabránily jakémukoli pokusu o manipulaci s výsledky voleb, ať už prostřednictvím dezinformací, protestů, či jiných zásahů do politické stability Moldavska.