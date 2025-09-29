Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana

Libor Novák

29. září 2025 10:05

Moldavsko
Moldavsko Foto: Depositphotos

Proevropská strana moldavské prezidentky Maie Sanduové směřuje k jasnému vítězství a nové většině v parlamentu ve volbách, které jsou považovány za klíčové pro budoucí cestu země do Evropské unie. Prezidentka Sanduová, která varovala voliče, že jejich demokracie je mladá a křehká, upozornila po hlasování na „masivní ruské vměšování“ s tím, že jde o budoucnost země, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem.

Strana Akce a Solidarita (PAS) prezidentky Sanduové získala 50 % hlasů a výrazně tak porazila proruský Vlastenecký volební blok, který se pohyboval pod 25 %. Účast ve volbách dosáhla 52 %, což je více než v posledních letech. Na základě nejnovějších výsledků by si strana PAS měla zajistit 55 křesel ve sto-jednomístném parlamentu, čímž si zajistí většinu a nebude muset spoléhat na podporu menších stran.

Těsně po uzavření volebních místností se jeden z hlavních opozičních lídrů, Igor Dodon, prohlásil za vítěze, a to ještě před zveřejněním jakýchkoliv výsledků nebo odhadů, a vyzval k pondělním protestům před parlamentem. Dodon, adresující svá slova prezidentce Sanduové a její straně, apeloval na respektování hlasu občanů. Jedna ze stran jeho bloku byla přitom pouhé dva dny před volbami vyloučena kvůli údajnému nezákonnému financování.

Míru napětí kolem voleb dokládají hrozby bombovými útoky hlášené ve volebních místnostech v Itálii, Rumunsku, Španělsku a USA. Podobné incidenty byly zaznamenány i v samotném Moldavsku, kde byly zatčeny tři osoby podezřelé z plánování nepokojů den po volbách. Předseda strany PAS, Igor Grosu, obvinil z nedělních incidentů kriminální skupiny podporované Moskvou a vyzval k trpělivosti a klidu.

Policie v období před volbami ohlásila důkazy o bezprecedentním úsilí Ruska šířit dezinformace a nakupovat hlasy. Desítky mužů byly rovněž zatčeny s obviněním, že cestovaly do Srbska na výcvik se střelnými zbraněmi za účelem koordinace nepokojů. Vyšetřování BBC odhalilo síť slibující platby za zveřejňování proruské propagandy a falešných zpráv.

Moldavsko se potýká s dopady války na sousední Ukrajině, ale také s prudce rostoucími cenami a vysokou úrovní korupce. Prezidentka Sanduová, znovuzvolená loni v listopadu, varovala Moldavany: „Nezahrávejte si se svým hlasem, nebo ztratíte všechno!“ Zatímco Moskvě sympatizující strany tvrzení policie o vměšování odmítly jako vládní „show“ vytvořenou k zastrašení voličů, voliči vyjadřovali silné obavy.

Voliči jako Dan Spatar uvedli, že volí evropskou budoucnost namísto ruské minulosti, a že si zaslouží v tom pokračovat: „Vidíme, co se děje každý den na Ukrajině, a máme obavy.“ Marina, volička z Kišiněva, řekla, že volí „za mír v Moldavsku, za lepší život, za růst naší ekonomiky“ a cítí, že by bylo velmi obtížné pokračovat v cestě do Evropy s proruskou vládou.

Moldavsko má podél hranice s Ukrajinou také proruskou separatistickou enklávu Podněstří, kde je přítomna ruská armáda. Mnoho obyvatel tohoto území s moldavskými pasy je silně promoskevských. Igor Dodon tvrdil, že jim bylo bráněno v hlasování a byli obtěžováni.

U administrativní hranice Podněstří čekala dlouhá fronta aut, aby se dostala do 12 volebních místností otevřených za hranicí, některé vzdálené více než 20 km. Počet voličů z Podněstří dosáhl jen něco málo přes 12 000, což je oproti minulým letům pokles a naznačuje potíže, kterým čelili. Někteří voliči z Podněstří si stěžovali, že byli posíláni z jednoho města do druhého kvůli bombové hrozbě, což považovali za úmyslné zdržování, které je má odradit od hlasování. Jeden muž, který provozuje v Podněstří „ruský byznys“, jasně uvedl, že si přeje návrat proruských sil k moci.

Pravá tvář Ruska, hodnotí Zelenskyj nejnovější útok na Kyjev. Zemřela i malá dívka

