Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana

Proevropská strana moldavské prezidentky Maie Sanduové směřuje k jasnému vítězství a nové většině v parlamentu ve volbách, které jsou považovány za klíčové pro budoucí cestu země do Evropské unie. Prezidentka Sanduová, která varovala voliče, že jejich demokracie je mladá a křehká, upozornila po hlasování na „masivní ruské vměšování“ s tím, že jde o budoucnost země, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem.
Strana Akce a Solidarita (PAS) prezidentky Sanduové získala 50 % hlasů a výrazně tak porazila proruský Vlastenecký volební blok, který se pohyboval pod 25 %. Účast ve volbách dosáhla 52 %, což je více než v posledních letech. Na základě nejnovějších výsledků by si strana PAS měla zajistit 55 křesel ve sto-jednomístném parlamentu, čímž si zajistí většinu a nebude muset spoléhat na podporu menších stran.
Těsně po uzavření volebních místností se jeden z hlavních opozičních lídrů, Igor Dodon, prohlásil za vítěze, a to ještě před zveřejněním jakýchkoliv výsledků nebo odhadů, a vyzval k pondělním protestům před parlamentem. Dodon, adresující svá slova prezidentce Sanduové a její straně, apeloval na respektování hlasu občanů. Jedna ze stran jeho bloku byla přitom pouhé dva dny před volbami vyloučena kvůli údajnému nezákonnému financování.
Míru napětí kolem voleb dokládají hrozby bombovými útoky hlášené ve volebních místnostech v Itálii, Rumunsku, Španělsku a USA. Podobné incidenty byly zaznamenány i v samotném Moldavsku, kde byly zatčeny tři osoby podezřelé z plánování nepokojů den po volbách. Předseda strany PAS, Igor Grosu, obvinil z nedělních incidentů kriminální skupiny podporované Moskvou a vyzval k trpělivosti a klidu.
Policie v období před volbami ohlásila důkazy o bezprecedentním úsilí Ruska šířit dezinformace a nakupovat hlasy. Desítky mužů byly rovněž zatčeny s obviněním, že cestovaly do Srbska na výcvik se střelnými zbraněmi za účelem koordinace nepokojů. Vyšetřování BBC odhalilo síť slibující platby za zveřejňování proruské propagandy a falešných zpráv.
Moldavsko se potýká s dopady války na sousední Ukrajině, ale také s prudce rostoucími cenami a vysokou úrovní korupce. Prezidentka Sanduová, znovuzvolená loni v listopadu, varovala Moldavany: „Nezahrávejte si se svým hlasem, nebo ztratíte všechno!“ Zatímco Moskvě sympatizující strany tvrzení policie o vměšování odmítly jako vládní „show“ vytvořenou k zastrašení voličů, voliči vyjadřovali silné obavy.
Voliči jako Dan Spatar uvedli, že volí evropskou budoucnost namísto ruské minulosti, a že si zaslouží v tom pokračovat: „Vidíme, co se děje každý den na Ukrajině, a máme obavy.“ Marina, volička z Kišiněva, řekla, že volí „za mír v Moldavsku, za lepší život, za růst naší ekonomiky“ a cítí, že by bylo velmi obtížné pokračovat v cestě do Evropy s proruskou vládou.
Moldavsko má podél hranice s Ukrajinou také proruskou separatistickou enklávu Podněstří, kde je přítomna ruská armáda. Mnoho obyvatel tohoto území s moldavskými pasy je silně promoskevských. Igor Dodon tvrdil, že jim bylo bráněno v hlasování a byli obtěžováni.
U administrativní hranice Podněstří čekala dlouhá fronta aut, aby se dostala do 12 volebních místností otevřených za hranicí, některé vzdálené více než 20 km. Počet voličů z Podněstří dosáhl jen něco málo přes 12 000, což je oproti minulým letům pokles a naznačuje potíže, kterým čelili. Někteří voliči z Podněstří si stěžovali, že byli posíláni z jednoho města do druhého kvůli bombové hrozbě, což považovali za úmyslné zdržování, které je má odradit od hlasování. Jeden muž, který provozuje v Podněstří „ruský byznys“, jasně uvedl, že si přeje návrat proruských sil k moci.
Související
Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Politico: EU jak ji známe už neexistuje. Putin a Trump ji tlačí k radikální proměně
před 1 hodinou
Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
před 2 hodinami
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
před 2 hodinami
Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny
před 4 hodinami
Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit
včera
Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora
včera
Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel
včera
Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji
včera
Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ne vládě extremistů. Minář s Milionem chvilek zaplnil Staroměstské náměstí
včera
Muska štve, že ho spojují s Epsteinem. Pozvání jsem odmítl, vzkazuje
včera
Přes pět tisíc nemocných za pár dní. Covid i tak není tím postrachem, co býval
včera
Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše
včera
ANO může volit i více než třetina voličů. Uspěje maximálně sedm uskupení
včera
Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu
včera
Putin nechce mír, míní Lipavský. Přislíbil pokračování muniční iniciativy
Aktualizováno včera
Francie dostala přednost. Pohřeb legendární Claudie Cardinalové bude v Paříži
včera
Finiš budou potřebovat dvě uskupení, ukazuje nový průzkum. ANO je opět pod 30 procenty
včera
Pravá tvář Ruska, hodnotí Zelenskyj nejnovější útok na Kyjev. Zemřela i malá dívka
včera
Česko by bez pracovní migrace čelilo problémům, říká ekonom Žídek pro EZ. Jde i o důchody
Česká ekonomika se bez pracovní migrace neobejde, jak pro EuroZprávy.cz zdůraznil ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity. Upozornil na trvale nízkou nezaměstnanost, stárnutí populace i fakt, že bez zahraničních pracovníků by některé sektory přestaly fungovat. Varoval před jednostrannou orientací na levnou pracovní sílu a zdůrazňuje význam kvalifikovaných migrantů pro inovace a udržitelnost důchodového systému. Bez migrace podle něj hrozí inflace i zpomalení růstu.
Zdroj: Jakub Jurek