Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku

Libor Novák

24. září 2025 20:36

Moldavsko
Moldavsko Foto: Depositphotos

Volby v Moldavsku představují klíčovou zkoušku, která rozhodne o evropské budoucnosti země. Prezidentka Maia Sandu, jejíž Strana akce a solidarity (PAS) brání svou parlamentní většinu, varovala před masivním ruským vměšováním. Rusko údajně utrácí obrovské částky za nákup hlasů a dezinformační kampaně. Pokud by proevropské hnutí v čele se Sanduovou neuspělo, mohlo by Moldavsko sklouznout zpět do sféry vlivu Moskvy.

Nicu Popescu, bývalý ministr zahraničí, označil tyto volby za nejdůležitější od získání nezávislosti na Sovětském svazu před pětatřiceti lety. Podle něj nejde pouze o evropskou integraci, ale v podstatě o svobodu a nezávislost Moldavska. Podpora strany PAS se od jejích volebních vítězství v letech 2020 a 2021 snížila, a to zejména kvůli ekonomickým dopadům války na Ukrajině a také kvůli neustálým dezinformačním kampaním ze strany Moskvy.

Šéf think tanku WatchDog.MD Valeriu Pașa si myslí, že největším protivníkem strany PAS je paradoxně ona sama, protože se dopustila všech možných chyb. Mezi její hlavní selhání patří neúspěšné plnění protikorupčních slibů a neschopnost efektivně komunikovat s voliči.

I přes nedávné těsné vítězství v referendu o vstupu do Evropské unie a znovuzvolení prezidentky je budoucnost Moldavska nejistá. Podle průzkumů se k PAS nebezpečně blíží proruský Vlastenecký blok v čele s bývalým prezidentem Igorem Dodonem, který by po volbách rád sestavil novou vládu. Pokud by se mu to povedlo, mohl by zablokovat reformy nezbytné pro integraci do EU.

Na neděli mohou mít velký vliv nečekané faktory, jako je velký počet nerozhodnutých voličů a snahy Ruska o kupování hlasů. Valeriu Pașa tvrdí, že Rusové už se ani nesnaží své vměšování skrývat. Mezi obvyklé dezinformační taktiky patří šíření fake news, které využívají trollové a deepfakes. Maia Sanduová se stala častým terčem, a to například s obviněním z obchodování s ukrajinskými dětmi. Moskva rovněž zneužívá pravoslavné církve k ovlivňování voličů a organizuje protirządové protesty.

Rusko však jde mnohem dál a do Moldavska proudí obrovské sumy peněz určené na nákup hlasů. Podle odhadů úřadů dostalo během minulých voleb zaplaceno více než 130 tisíc moldavských občanů. To v zemi s volební účastí kolem 1,5 milionu lidí může zásadně ovlivnit výsledek.

Dvě menší strany, které se v průzkumech pohybují na hranici volitelnosti, mohou být rozhodujícími hráči. Alternativní blok se prezentuje jako proevropská a geopoliticky neutrální varianta, ale podle Paši jsou jeho vůdci propojeni s proruskými stranami. Zato Renato Usatîi a jeho Naše strana by mohli být skutečnými "královými tvůrci" v novém parlamentu. Tento byznysmen, který se obohatil v Rusku, je zvyklý hrát na obě strany. Může podpořit PAS, ale stejně tak se může spojit i s proruskými silami.

Pokud by se Moldavsko dostalo pod kontrolu Moskvy, mělo by to dopad na celou Evropu. Stanislav Secrieru, bezpečnostní poradce prezidentky, upozornil, že ruské získání kontroly nad parlamentem by mohlo vést k destabilizaci nejen Moldavska, ale také Ukrajiny a členů EU. Přitom od roku 2022 Moldavsko udělalo významný pokrok v integračním procesu s EU. Problémem je, že by proruská vláda tento proces mohla zastavit, což se stalo například v Gruzii. Pro Ukrajinu je Moldavsko důležitým logistickým centrem, a nepřátelská vláda v Kišiněvě by proto mohla zkomplikovat její válečné úsilí. Sanduová dokonce varovala, že by se Moldavsko mohlo stát základnou pro invazi na jih Ukrajiny.

