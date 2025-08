Netanjahu žádá Červený kříž o pomoc s rukojmími v Gaze. Největší podvod vůbec, reagují rodiny zajatců

Desítky tisíc protestujících se v sobotu večer sešly na demonstraci v Tel Avivu, kde držely plakáty s nápisy „Zastavte válku“ a „Nenechávejte nikoho za sebou“. Lidé požadovali, aby Netanjahu jednal o dohodě o propuštění izraelských rukojmích stále držených v Gaze.

Videa, která minulý týden zveřejnily militantní skupiny Hamás a Palestinský islámský džihád, ukázala rukojmí Evyatara Davida a Roma Braslavského ve viditelně vážném stavu. Snímky vyvolaly silnou reakci nejen v Izraeli, ale i v zahraničí.

Mezinárodní Červený kříž (ICRC) v Izraeli a na okupovaných územích v neděli podle CNN prohlásil, že je „šokován“ těmito záběry a vyzval, aby „tato zoufalá situace okamžitě skončila“.

Mnozí světoví lídři rovněž odsoudili zveřejněná videa izraelských rukojmích. Francouzský prezident Emmanuel Macron je označil za „nesnesitelná“, německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že obrázky „dokazují, že Hamás nemá v budoucnosti Gazy žádnou roli“.

Kancelář Netanjahua v neděli oznámila, že premiér hovořil s Julienem Lerissonem, šéfem delegace Červeného kříže v regionu, a požádal ho o „okamžité zajištění jídla a lékařské péče pro rukojmí“.

Kancelář také zopakovala Netanjahuovu negaci tvrzení o hladomoru v Gaze, přestože tento týden varovala agentura OSN pro potravinovou bezpečnost, že „nejhorší scénář hladomoru“ se v Gaze skutečně naplňuje.

Hamás uvedl, že je připraven „pozitivně reagovat“ na jakoukoliv žádost Červeného kříže o doručení jídla a léků rukojmím, ale pouze za podmínky, že budou otevřeny humanitární koridory v Gaze.

Militantní skupina tvrdí, že vyhublý stav rukojmích odráží zhoršující se podmínky v Pásmu Gazy. Ostatně i další rukojmí, kteří byli v minulosti propuštěni, vypadali při svém návratu vyhublí a popisovali podvýživu během svého zajetí.

Abu Obeida, mluvčí brigád al-Qassam, vzkázal, že skupina rukojmí nenechává trpět hlady úmyslně, a že dostávají stejné jídlo, jaké jí i bojovníci Hamásu a obyvatelé Gazy. „Nebudou mít žádné zvláštní výhody uprostřed zločinu hladu a obléhání,“ dodal.

V červenci vzrostl počet úmrtí souvisejících s podvýživou v Gaze, což je nejnovější známka zhoršující se krize, varovala Světová zdravotnická organizace. Organizace uvedla, že míra podvýživy v oblasti dosáhla „alarmujících úrovní“, přičemž více než 5 000 dětí mladších pěti let bylo v první polovině července přijato na ambulantní léčbu podvýživy.

Obyvatelé Gazy čelí i smrtelnému nebezpečí při pokusu o sběr pomoci z distribučních míst, kde mohou vypuknout násilné střety. V neděli došlo k incidentu u jednoho takového místa na severu Gazy, při němž bylo zabito nejméně 13 lidí a desítky dalších byly zraněny.

Povolení přístupu pro Červený kříž by znamenalo změnu postoje Hamásu, který dříve odporoval jakémukoliv přístupu humanitární skupiny k rukojmím. ICRC, který dojednal pouze předchozí propuštění rukojmích, v březnu vyjádřil „obrovské zklamání“, že se mu dosud nepodařilo navštívit žádného rukojmího, přičemž zdůraznil, že to není kvůli nečinnosti.

Poslední jednání o příměří přinesla jen málo výsledků, když izraelští a američtí vyjednavači byli minulý měsíc odvoláni z jednání. Americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff tehdy obvinil Hamás ze špatné koordinace a „nedostatku vůle dosáhnout příměří“, přičemž uvedl, že USA zváží „alternativní možnosti“.

V neděli Netanjahu uvedl, že poslední obrázky rukojmích ukazují na špatnou víru Hamásu. „Když to vidím, přesně chápu, co Hamás chce. Nechtějí dohodu. Chtějí nás zlomit těmito děsivými videi a falešnou propagandou, kterou šíří po celém světě,“ řekl.

Izraelský lídr se nyní „soustředí na propuštění rukojmích prostřednictvím vojenské porážky (Hamásu)“, řekl CNN v neděli jeden izraelský úředník – což je směr, před kterým rodiny rukojmích opakovaně varují.

„Jsme v jednáních s Američany. Roste pochopení, že Hamás nemá zájem o dohodu,“ uvedl úředník a dodal, že Netanjahu chce propojit propuštění rukojmích s přístupem humanitární pomoci do oblastí mimo bojové zóny a, jak to bude možné, do oblastí, které nejsou pod kontrolou Hamásu.

Rodiny rukojmích opakovaně naléhaly na Netanjahua, aby uzavřel dohodu, a varovaly, že samotná pomoc Červeného kříže nebude stačit a že další eskalace boje v Gaze by mohla ohrozit životy zbývajících rukojmích.

„Netanjahu připravuje největší podvod vůbec. Opakované tvrzení o osvobození rukojmích vojenským vítězstvím je lež a veřejný podvod,“ uvedlo v neděli v prohlášení Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných v Izraeli.

Skupina také odsoudila Hamás s tím, že „nelze skrýt skutečnost, že se jedná o zločinnou teroristickou organizaci, která drží nevinné lidi v nemožných podmínkách více než 660 dní“.