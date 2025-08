Plzeň v Ženevě prohrávala, ale třemi góly zvládla zápas otočit

S vědomím, že musejí plzeňští tento duel nutně vyhrát o dvě branky, aby mohli nadále pomýšlet na účast v nejprestižnější evropské klubové soutěži jménem Liga mistrů, právě svěřenci kouče Miroslava Koubka nastupovali do odvety a proto nebylo divu, že na nich byla znát od úvodního výkopu nervozita. Ta se naplno projevila už po čtyřech minutách hry, kdy nezvládli ubránit rohový kop, po němž byl Morandiho centr prodloužen Rouillerem na přední tyč, kde se svým důrazem úřadoval Antunes a ten svou střelou zblízka pod břevno překonal gólmana Wiegeleho, jenž naskočil po zranění plzeňské jedničky Martina Jedličky ze zápasu s Jabloncem, a otevřel tak skóre, 1:0 pro Servette Ženeva.

Zdálo se tak tehdy, že pro Západočechy bude těžké probojovat se k vysněnému postupu, jelikož od té doby potřebovali k tomuto cíli vstřelit tři branky. První z nich nakonec přišla ve 29. minutě, kdy se balón po přetaženém centru od Dweha dostal až k zadní tyči, kde operoval Spáčil, jemuž se nakonec povedlo z voleje placírkou překonat brankáře Malla, 1:1. Pro nováčka v plzeňském kádru od začátku této sezóny tak ve svém novém působišti zaznamenal už druhou přesnou trefu.

Právě v době kolem 30. minuty zápasu se začal zápas lámat na plzeňskou stranu. Už ve 31. minutě už to totiž bylo 2:1 poté, co Červ dlouhým pasem našel Vydru, jenž se tak díky tomu dostal do brejkové příležitosti, na jejímž konci nakonec nadvakrát vstřelil druhý plzeňský gól, když první střelu brankář Mall nedokázal udržet. Pro kapitána Západočechů to byl mimochodem již čtvrtý soutěžní gól od začátku nové sezóny.

Druhý poločas začali stejně jako ten první lépe domácí. Ve 48. minutě se rozhodl ke střele z hranice šestnáctky střelec ženevského gólu v úvodu zápasu Antunes, tentokrát ale zamířil jen těsně nad. Následně se pokoušel o vyrovnání Stefanovič svou tečí přízemního centru zleva. Trefil ale brankáře Wiegeleho stojícího uprostřed branky.

Po přestávce bylo vůbec na Viktoriánech vidět, že ztrácejí kontrolu nad zápasem a když v 66. minutě sudí rovnou vyloučil Zeljkoviče za jeho nesmyslný tvrdý zákrok na Mazikoua, zdálo se, že Plzni se vidina postupu opět vzdaluje. Naštěstí pro ni ale o tři minuty později viděl na druhé straně po druhé žluté červenou také Severin, který pro změnu tvrdě zasáhl Červa.

Ve zbytku zápasu sáhl plzeňský stratég Koubek k několika změnám v sestavě, což hostům očividně pomohlo a pomalu se opět vraceli do zápasu. O branku znamenající postup se nejprve snažil Markovič hlavičkou, ale tehdy zakončoval mimo. Pak ale přišel na řadu faul Magnina na Doskiho v šestnáctce domácích a sudí tak nařídil penaltu. Přestože byla ještě zkoumána u videa, rozhodčí svůj původní verdikt nezměnil, k puntíku se postavil Durosinmi a právě on tak poslal Plzeň v 87. minutě do 3. předkola Ligy mistrů. Měl přitom i štěstí, jelikož gólman Mall se míče dotknul.

Nadále tak tedy žije naděje na dva české účastníky v hlavní fázi Ligy mistrů (tam už je totiž automaticky Slavia), což by se stalo poprvé v české historii. Další překážkou pro Plzeň v dalším předkole bude Glasgow Rangers.

Konečný výsledek odvetného zápasu 2. předkola fotbalové Ligy mistrů UEFA (30.7.2025):

Servette Ženeva –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)

Branky: 4. Antunes –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 29. Spáčil, 31. Vydra, 87. Durosinmi z pen. Rozhodčí: Muňiz Ruiz –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Sánchez Rojo, Blanco Rodríguez –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Villanueva (video, všichni Šp.). ŽK: Severin, Mazikou, Jallow –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Červ. ČK: 69. Severin –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 66. Zeljkovič. První zápas: 1:0, postoupila Plzeň



Servette: Mall –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Magnin (89. Srdanovic), Rouiller, Severin, Mazikou (90.+3 Jallow) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Cognat, Baron –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Stevanovič, Antunes (75. Bronn), Morandi (89. Varela) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mráz (75. Guillemenot). Trenér: Häberli



Plzeň: Wiegele –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dweh, Markovič, Jemelka –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Havel (71. Memič), Červ, Zeljkovič, Spáčil (71. Doski) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šulc (90.+3 Višinský) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vydra (78. Ladra), Durosinmi. Trenér: Koubek