Černý měsíc na železnici. V srpnu v minulosti došlo k několika vlakovým neštěstím

5. srpna 1890: Blovice

Nepříznivé počasí, konkrétně velmi silný déšť, způsobilo železniční nehodu u Blovic nedaleko Plzně. Dne 5. srpna roku 1890, tedy před 135 lety, mezi železniční stanicí Blovice a zastávkou Zdemyslice vykolejila vlaková souprava mířící z Vídně do Chebu. Jak k neštěstí došlo? V devět hodin večer přišel přívalový liják, voda podemlela pilíř mostu na trati. Když na něj o dvě hodiny později najel vlak, most to nevydržel a zřítil se. Souprava vykolejila a navíc se zřítila z výšky sedmnácti metrů. Na místě zahynula obsluha lokomotivy (strojvůdce a topič) a další čtyři osoby, včetně malého miminka. Zranění utrpělo více než 40 lidí, a toho 10 velmi těžká. Bez následků z nehody vyvázlo pouhých 10 cestujících.

26. srpna 1952: Suchdol nad Odrou

Ve stanici Suchdol nad Odrou vykolejil dne 26. srpna 1952 rychlík. Příčinou nehody bylo selhání strojvedoucího a vlakvedoucího, kteří se neřídili upozorněním na nutnost snížení rychlosti. Vlak tak ve vysoké rychlosti v zatáčce vykolejil. Na místě zemřelo 12 cestujících a přes stovku jich bylo zraněno. Dva lidé podlehli těžkým zraněním v nemocnici v následujících dnech. Viníci nehody byli potrestáni: strojvedoucí šel do vězení na čtyři a půl roku, vlakvedoucí na dva a půl roku. Československé dráhy měly navíc poškozeným vyplatit odškodné, k tomu ovšem nedošlo kvůli měnové reformě v roce 1953.

3. srpna 1990 a 8. srpna 2008: Studénka

Studénka, to je snad prokleté místo na železnici! Před 35 lety, třetího srpnového dne roku 1990, se na železničním přejezdu ve Studénce střetl rychlík se silničním válcem provádějícím práce u trati. Vozidlo začalo po srážce hořet a bohužel v něm uhořel jeho řidič. Dvě osoby z vlaku byly zraněny. Vykolejený vlak zničil část nádraží.

Ve Studénce pak došlo k dalším železničním nehodám, z nichž jedna se odehrála opět v měsíci srpnu a je dodnes v živé paměti mnohých lidí. Dne 8. srpna roku 2008 dopoledne mezinárodní rychlík mířící z Krakova do Prahy narazil do zříceného mostu. V té době totiž probíhala rekonstrukce mostní konstrukce nadjezdu nad železnicí, ta ale těsně před projíždějícím vlakem spadla. Srážce se tehdy snažil zabránit strojvedoucí, který zatáhl rychlobrzdu, čímž zachránil život sobě a mnohým pasažérům. Následky srážky byly přesto fatální. Nehodu nepřežilo 8 osob, kolem 70 se jich těžce zranilo. Ve vlaku ten den cestovalo mnoho rockerů na koncert kapely Iron Maiden do Prahy. Kapela se o tragédii ještě před vystoupením dozvěděla a celý pražský koncert věnovala všem cestujícím z vlaku a účastníkům neštěstí.

25. srpna 1990: Spálov

Srpen roku 1990 byl na našich železnicích zvláště nešťastný. Na konci srpna před 35 lety se u Spálova na Liberecku srazil osobní vlak s nákladním. Po obědě dne 25. srpna 1990 výpravčí udělali chybu a poslali na stejné trati proti sobě dva vlaky. Po srážce část osobního vlaku shořela. Zemřelo 14 osob, přes 30 jich skončilo se zraněním v nemocnici. Viníci nehody skončili u soudu a dostali trest odnětí svobody na pět let.

4. srpna 2021: Milavče

Bylo po osmé hodině ráno čtvrtého srpnového dne roku 2021, když se u Milavčí na Domažlicku srazil osobní vlak s rychlíkem, který nerespektoval pokyn „stůj“. Tato chyba si vyžádala životy tří lidí, 67 jich utrpělo zranění. Někteří cestující jeli z Německa do Čech, a tak zprávy o tragédii plnily kromě našeho i německý tisk.