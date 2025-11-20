Vážná železniční nehoda se ve čtvrtek ráno stala na jihu Čech. Na Českobudějovicku se srazily rychlík a osobní vlak, podle dostupných informací se zranilo přes 40 lidí. Dvě osoby jsou zraněny těžce. Příčina nehody je předmětem vyšetřování.
"V úseku Zliv – Dívčice na Českobudějovicku došlo dnes ráno ke střetu osobního vlaku s rychlíkem," uvedly České dráhy po sedmé hodině na sociální síti X s tím, že na místě události probíhá zásah všech složek integrovaného záchranného systému.
O nehodě informovali i jihočeští krajští hasiči. Nahlášena jim byla v 6:15. "Podle prvních informací je zraněna přibližně desítka osob," sdělili hasiči krátce před sedmou hodinou. Podle aktuálních informací je zraněných přes 40 lidí, z toho dvě osoby těžce. Cestující byli z obou souprav evakuováni.
Provoz na inkriminované trati je přerušen. Dopravce zavedl mezi stanicemi Dívčice a České Budějovice náhradní autobusovou dopravu. "Ve stanicích budou cestujícím k dispozici koordinátoři, kteří jim poskytnou informace a pomohou s cestou," napsaly České dráhy.
S omezením provozu se podle webových stránek ČD počítá nejméně do dnešních 12:30.
14. listopadu 2025 17:57
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
Související
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
Na Vyškovsku nejezdily vlaky. Osobáku začal hořet vagon
Nehody vlaků , Vlaky , Jihočeský kraj
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 54 minutami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
před 59 minutami
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
před 2 hodinami
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
včera
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
včera
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
včera
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
včera
Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici
včera
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
včera
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
včera
Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti
včera
Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky
včera
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
včera
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
včera
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
včera
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
včera
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
včera
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
včera
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
včera
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
Ukrajina čelila v noci z úterý na středu další ze smrtících ruských útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil několik obětí, informovala britská BBC. Zelenskyj vyzval spojence, aby dále podpořili ukrajinskou schopnost se bránit.
Zdroj: Lucie Podzimková