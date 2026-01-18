Ve Španělsku se srazily rychlovlaky převážející stovky lidí. Počet mrtvých stoupá

Na jihu Španělska se srazily dva vysokorychlostní vlaky. K neštěstí došlo nedaleko města Adamuz v provincii Córdoba na frekventované trase mezi Madridem a Andalusií. Podle prvních zpráv místních médií a záchranných složek si kolize vyžádala nejméně dva lidské životy a velký počet zraněných, přičemž další osoby zůstaly uvězněny v troskách vagonů. Jen o pár minut později už média informovala o nejméně pěti mrtvých, podle serveru SkyNews je ale mrtvých už nejméně sedm.
K incidentu došlo kolem osmé hodiny večer, kdy vlak společnosti Iryo směřující z Málagy do Madridu z dosud nevyjasněných příčin vykolejil. Podle předběžných informací souprava přejela na vedlejší kolej, kde se střetla s dalším vysokorychlostním vlakem, který v tu chvíli mířil do města Huelva. Náraz byl tak silný, že obě soupravy skončily mimo kolejiště, přičemž nejvíce zdevastovaná zůstala zadní část jednoho z vlaků.
Svědectví z místa popisují okamžiky hrůzy a chaosu. Novinář Salvador Jiménez, který byl v době srážky přímo na palubě, přirovnal otřesy k silnému zemětřesení. Vlakem, ve kterém cestovalo přibližně 300 lidí, se po nárazu začal šířit kouř a panika. Cestující se svépomocí snažili dostat z vagonů ven, k čemuž využívali bezpečnostní kladívka, kterými rozbíjeli okna a násilím otevírali zablokované dveře, aby unikli z pasti.
Záchranná operace probíhá za velmi náročných podmínek v naprosté tmě. Na místě zasahují desítky záchranářů, včetně pěti mobilních jednotek intenzivní péče a dalších specializovaných týmů. Prioritou je vyproštění všech pasažérů, kteří jsou stále zaklíněni v deformovaných vagontech. Na místo neštěstí dorazil také starosta obce Adamuz Rafael Ángel Moreno, zatímco španělský ministr dopravy Oscar Puente celou situaci podrobně sleduje z krizového štábu.
Regionální vláda Andalusie vyjádřila hluboké znepokojení a do oblasti okamžitě vyslala veškerou dostupnou logistickou podporu. Železniční doprava na klíčové tepně mezi Madridem a jižním Španělskem zůstává až do odvolání zcela zastavena, což komplikuje cestování tisícům lidí. Vyšetřovatelé nyní začínají pracovat na zjištění přesné příčiny, proč jeden z nejmodernějších vlakových systémů v Evropě selhal.
