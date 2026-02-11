Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně

Extrémní počasí panuje v úvodních týdnech letošního roku na Pyrenejském poloostrově. Srážek je takové množství, že na to upozornil i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V oblasti způsobily povodně, které si vyžádaly oběti na životech.
"Představte si kvádr o rozměrech základny 1 x 1 metr a výšce 2.5 metru a ten naplňte vodou. Tak přesně tolik vody napršelo od začátku roku na horské stanici Grazalema na jihu Španělska," upozornili meteorologové v úterý na sociální síti X. "Celkem je to 2500 litrů, což je přibližně jako 13 až 16 napuštěných van," vysvětlili.
Zasažená oblast je ve Španělsku jednou z nejdeštivějších, přesto se jedná o mimořádné úhrny. Ačkoliv je teprve začátek února, zmíněná stanice už v podstatě zaznamenala rekordní roční množství srážek.
"Běžně do začátku února v této oblasti naprší víc jak desetkrát méně," prozradili experti. Poukázali na denní rekordní úhrn na stanici. Minulý týden ve středu během bouře Leonardo spadlo přes 581 milimetrů srážek.
"Výrazných tlakových níží zasáhla ale oblast Španělska a Portugalska za poslední týdny již celá řada a na řadě míst způsobily extrémní srážky i výrazné povodně, bohužel i úmrtí. Samotné městečko Grazalema, kde žije kolem 1500 obyvatel, muselo být dokonce evakuováno," dodali meteorologové.
Meteorologická zima se chýlí ke svému závěru, v březnu už totiž pro meteorology začíná jaro. Teploty také mají pozvolna stoupat, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové ale nevyloučili pokles teplot pod průměr v závěru února.
