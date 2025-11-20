Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil

Kriminalisté i drážní inspektoři od rána vyšetřují čtvrteční srážku dvou vlaků na jihu Čech, která si vyžádala desítky zraněných. Policie již zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení. Podle předběžných informací projel rychlík návěstidlo v poloze stůj.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že tři lidé se zranili těžce a dalších asi 40 lehce. "Podle předběžných informací Správy železnic mělo pravděpodobně dojít v případě rychlíku k projetí návěstidla v poloze STŮJ," sdělil na síti X. Nehoda podle jeho slov ukázala, že je třeba pokračovat v rozšiřování moderního zabezpečení provozu na železnici.
Na místě nehody od rána pracuje i policie. Kriminalisté provedli ohledání místa činu či dechovou zkoušku u strojvedoucích, která v obou případech vyloučila alkohol. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení, informovala policie na síti X. Výše škody byla předběžně odhadnuta na 150 milionů korun.
Událostí se samozřejmě zabývá i Drážní inspekce. Podle jejích informací došlo ke srážce rychlíku jedoucího z Českých Budějovic do Plzně a osobního vlaku z Dívčic do Českých Budějovic v 6:19. "Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku tři inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy," podotkli inspektoři.
Provoz na trati v místě nehody zůstává přerušen i po 13. hodině. S omezením se momentálně počítá do 15:00. Zavedena je náhradní autobusová doprava.
České dráhy již přislíbily odškodnění za úrazy i majetkovou újmu cestujícím z obou havarovaných souprav. Ozvat se mohou přímí účastníci události či jejich rodinní příslušníci na email odskodneni@cd.cz.
Související
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
Nehody vlaků , Vlaky , České Dráhy , Jihočeský kraj , Martin Kupka (ODS)
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
před 1 hodinou
Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?
před 2 hodinami
Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem
před 3 hodinami
Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance
před 4 hodinami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 5 hodinami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
před 5 hodinami
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
před 6 hodinami
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
včera
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
včera
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
včera
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
včera
Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici
včera
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
včera
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
včera
Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti
včera
Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky
včera
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
včera
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
včera
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
včera
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
Čína varovala, že pro japonský vývoz mořských plodů „neexistuje trh“. Toto prohlášení představuje nejnovější skrytou hrozbu Pekingu v eskalujícím diplomatickém sporu s Tokiem, který vyvolaly nedávné komentáře japonské premiérky ohledně obrany Tchaj-wanu.
Zdroj: Libor Novák