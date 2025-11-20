Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. listopadu 2025 13:25

Na jihu Čech se srazily rychlík a osobní vlak. (20.11.2025)
Prohlédněte si 5 fotografií Na jihu Čech se srazily rychlík a osobní vlak. (20.11.2025) Foto: Policie ČR

Kriminalisté i drážní inspektoři od rána vyšetřují čtvrteční srážku dvou vlaků na jihu Čech, která si vyžádala desítky zraněných. Policie již zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení. Podle předběžných informací projel rychlík návěstidlo v poloze stůj. 

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že tři lidé se zranili těžce a dalších asi 40 lehce. "Podle předběžných informací Správy železnic mělo pravděpodobně dojít v případě rychlíku k projetí návěstidla v poloze STŮJ," sdělil na síti X. Nehoda podle jeho slov ukázala, že je třeba pokračovat v rozšiřování moderního zabezpečení provozu na železnici. 

Na místě nehody od rána pracuje i policie. Kriminalisté provedli ohledání místa činu či dechovou zkoušku u strojvedoucích, která v obou případech vyloučila alkohol. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení, informovala policie na síti X. Výše škody byla předběžně odhadnuta na 150 milionů korun. 

Událostí se samozřejmě zabývá i Drážní inspekce. Podle jejích informací došlo ke srážce rychlíku jedoucího z Českých Budějovic do Plzně a osobního vlaku z Dívčic do Českých Budějovic v 6:19. "Na místě mimořádné události šetří příčiny a okolnosti jejího vzniku tři inspektoři Drážní inspekce, která zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy," podotkli inspektoři. 

Provoz na trati v místě nehody zůstává přerušen i po 13. hodině. S omezením se momentálně počítá do 15:00. Zavedena je náhradní autobusová doprava. 

České dráhy již přislíbily odškodnění za úrazy i majetkovou újmu cestujícím z obou havarovaných souprav. Ozvat se mohou přímí účastníci události či jejich rodinní příslušníci na email odskodneni@cd.cz.

před 5 hodinami

Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí

Související

Více souvisejících

Nehody vlaků Vlaky České Dráhy Jihočeský kraj Martin Kupka (ODS)

Aktuálně se děje

před 26 minutami

před 1 hodinou

Jeffrey Epstein

Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti zveřejnit veškeré spisy z vyšetřování odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Legislativa, která požaduje uvolnění souborů v prohledávatelném a stahovatelném formátu do třiceti dnů, byla v úterý drtivou většinou schválena v obou komorách Kongresu, tedy ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump oznámil podepsání zákona ve středu na své platformě Truth Social, čímž začal běžet čas pro uvolnění dokumentů.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem

Vysocí představitelé Pentagonu, vedení tajemníkem americké armády Danem Driscollem, dorazili na Ukrajinu, aby projednali úsilí o ukončení války s Ruskem. Očekává se, že se ve čtvrtek v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tato návštěva přichází ve chvíli, kdy se ve středu objevily zprávy o novém návrhu rámcového mírového plánu mezi USA a Ruskem. Ten má údajně požadovat významné ústupky ze strany Ukrajiny, včetně vzdání se stále kontrolovaných území a drastického snížení velikosti její armády.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů

Letos v červenci sedmnáctiletý mladík, kterému server BBC říká Vlad, procestoval 800 kilometrů z východní Ukrajiny, aby v parku v západním městě Rivne vyzvedl bombu a mobilní telefon. Jak sdělil BBC, bylo mu slíbeno 2 000 dolarů za to, že nastraží bombu do dodávky používané ukrajinskou vojenskou odvodní službou. Když zapojoval dráty, bál se, že bomba v ten moment exploduje a že zemře.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Jaderné zbraně

Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi

Evropská unie by měla vyvinout společný taktický jaderný odstrašující prostředek jako reakci na rostoucí arzenál Ruska. S tímto návrhem, který prolomil jedno z největších evropských obranných tabu, vystoupil ve středu předseda představenstva společnosti Airbus, René Obermann. Obranný gigant varuje, že kontinent musí mít silnější odstrašující sílu, aby čelil masivnímu ruskému arzenálu.

včera

Írán, ilustrační foto

Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí

Ruský raketový a dronový útok zasáhl dva obytné domy v západoukrajinském Ternopilu a zabil nejméně 25 lidí, z toho tři děti. Ukrajinští představitelé uvedli, že při útoku, ke kterému došlo v časných ranních hodinách ve středu, bylo zraněno dalších 73 osob, včetně 15 dětí. Jedná se o jeden z nejkrvavějších útoků v regionu od doby, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi v únoru 2022.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.

včera

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

včera

F-35

Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

včera

Donald Tusk

Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.

včera

COP30

COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí

Nová analýza vypracovaná organizacemi ProPublica a Guardian přináší detailní pohled na lidské náklady spojené s přístupem Trumpovy administrativy ke klimatu. Propracované modelování nezávislých výzkumníků odhalilo, že politika „Amerika na prvním místě“ (America First) Donalda Trumpa, která spočívá v rozšiřování fosilních paliv a decimování snah o snížení emisí, by mohla mít za následek až 1,3 milionu dalších úmrtí souvisejících s vysokými teplotami po celém světě v období po roce 2035. Velká většina těchto úmrtí se očekává mimo území Spojených států.

včera

včera

Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití

Čína varovala, že pro japonský vývoz mořských plodů „neexistuje trh“. Toto prohlášení představuje nejnovější skrytou hrozbu Pekingu v eskalujícím diplomatickém sporu s Tokiem, který vyvolaly nedávné komentáře japonské premiérky ohledně obrany Tchaj-wanu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy